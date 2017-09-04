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«ДЭС могли быть похищены у моего клиента»

Адвокат о подробностях уголовного дела бизнесмена Константина Пономарева

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Константин Пономарев
Константин Пономарев
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

В Крыму опять погас свет. Запущенных линий не хватает. Как государство решает эту проблему? Конечно, с помощью передвижных дизельных электростанций (ДЭС), как это было в 2014 году, когда Украина отключила полуостров от электричества. Тогда на помощь пришли российские бизнесмены, и энергоблокада была ликвидирована. Где сейчас эти патриоты? Один из них — Константин Пономарев — в камере СИЗО «Лефортово». Он обвиняется в мошенничестве за то, что сдал в аренду все свои генераторы, а потом обратился в суд с требованием вернуть их, так как за несколько лет не получил от арендаторов ни копейки. О тайнах следствия «Ленте.ру» рассказал адвокат Павел Казарез.

«Лента.ру»: Павел, как получилось, что Константин Пономарев оказался под следствием?

Казарез: Логического объяснения нет. Юридического тоже. В марте 2014 года к Пономареву обратился Павел Бирюков, владелец группы компаний НТТ, которая обеспечивала резервное электроснабжение сочинской Олимпиады. Он попросил Константина передать в аренду его компании все неиспользуемые в тот момент ДЭС для обеспечения энергобезопасности Крыма в связи с угрозой Украины отключить полуостров от электричества.

Пономарев передал в аренду 71 ДЭС общей мощностью около 50 мегаватт. В Крыму ДЭС оказались в распоряжении дочерних компаний ПАО «Россети» и властей Республики Крым. В 2015 году правительство РФ выделило региону деньги из федерального бюджета на выкуп всех находящихся в Крыму ДЭС. Константин согласился продать свои ДЭС. Сделке помешало ФСБ РФ, сославшееся на недостоверные сведения об аресте ДЭС. Истинные причины вмешательства спецслужбы до сих пор не известны.

После того как весной 2016 года в СМИ сообщили, что Крым обеспечен электричеством со стороны Кубани, Константин потребовал через суд возвратить принадлежавшие ему ДЭС и выплатить арендную плату, в качестве альтернативы предлагая заключить мировое соглашение о выкупе ДЭС с отказом от арендной платы. Итог — требование бизнесмена о возврате ДЭС суд удовлетворил, а требование об уплате арендной платы оставил без рассмотрения, оставив истцу право обратиться с таким же требованием снова.

Решение этих спорных вопросов было поручено вице-премьеру Дмитрию Козаку. В апреле 2017 года состоялось совещание в правительстве с участием всех заинтересованных сторон, в том числе Пономарева, на котором Минэнерго было поручено определиться: выкупать ДЭС или возвратить их Пономареву.

Решение оказалось традиционным для нынешнего времени: не без вмешательства ФСБ Следственный комитет РФ усмотрел в обращении Пономарева в суд факт мошенничества и возбудил уголовное дело в отношении него и его адвоката Максима Загорского. Так они попали в СИЗО «Лефортово». Полагаю, что целью действий правоохранительных органов в данном случае является завершение судебных разбирательств без участия Пономарева, но с созданием видимости законности, с тем результатом, чтобы и ДЭС не отдавать, и деньги за их аренду не платить.

То есть вы хотите сказать, что генераторы были попросту украдены?

Я пока не могу этого утверждать. В ходе судебных разбирательств нам стало известно, что одна из компаний Павла Бирюкова — ООО «НТТ-Конструкции» — в апреле 2014 года в городе Севастополе передала 71 ДЭС Пономарева в аренду ПАО «Кубаньэнерго», которое, свою очередь, тогда же предоставило их в пользование ОАО «Мобильные ГТЭС».

Обе эти компании являются «дочками» ПАО «Россети». Последняя предоставила более 1 тысячи генераторов, в том числе 65 ДЭС Пономарева, в пользование Совета министров Республики Крым и региональному ГУ МЧС, а остальные шесть ДЭС оказались в пользовании частей Минобороны РФ в Севастополе.

Суду было представлено распоряжение крымского правительства, из которого следует, что полученные от ОАО «Мобильные ГТЭС» генераторы переданы в собственность Республики Крым и в управление ГУП РК «Крымэнерго». Конкретный перечень приватизированного имущества представлен не был. Из документов ПАО «Кубаньэнерго» известно, что некоторыми ДЭС Пономарева на территории Республики Крым активно распоряжается то самое ГУП РК «Крымэнерго».

В связи с этим возникает подозрение, что эти ДЭС могли быть попросту похищены у Пономарева, а все происходящее сейчас с ним — попытка скрыть этот факт, чтобы лишить бизнесмена возможности защищать свои права на имущество.

Некоторые думают, что уголовное дело возбуждено потому, что Пономарев уже получил за свои ДЭС деньги, выделенные из федерального бюджета, и хочет получить эту сумму еще раз. Так ли это?

Уверенно могу утверждать, что он не получил за отправленные в Крым ДЭС ни копейки денег — ни из федерального бюджета, ни от кого-либо еще. В июле 2014 года глава правительства РФ подписал распоряжение, в соответствии с которым Минэнерго выделялись 5 миллиардов рублей на возмещение затрат по восполнению аварийного резерва дизель-генераторных установок, их перебазированию, размещению и вводу в эксплуатацию. В декабре 2014 года правительство приняло решение выкупить все размещенные в Крыму ДЭС, выделив на это еще 2 миллиарда рублей.

Куда исчезли эти деньги — неизвестно. С просьбой провести проверку целевого использования бюджетных средств в марте 2016 года к заместителю генерального прокурора по Южному федеральному округу обращался гендиректор ООО «Стар Энерго» Михаил Левтонов. Результат рассмотрения данного обращения неизвестен.

Активная роль ФСБ в споре о переданных в Крым ДЭС Пономарева побудила его в октябре 2016 года обратиться в УФСБ по Смоленской области с заявлением, в котором он подтверждает готовность отказаться от взыскания платы за пользование 71 ДЭС при условии их выкупа. Ответ пришел по почте и сводился к тому, что разрешение данного спора не входит в компетенцию ФСБ РФ. Вероятно, тот, кто получил из федерального бюджета такие большие деньги, используя связи в правоохранительных органах, пытается скрыть факт хищения бюджетных средств, обвиняя в этом Константина Пономарева.

В СМИ сообщалось, что Пономарев хочет получить от ПАО «Кубаньэнерго» более 4 миллиардов рублей. Неужели аренда ДЭС такая дорогая?

Одна компания Бирюкова — ООО «НТТ-Конструкции» — получила в аренду 71 ДЭС по цене 18 миллионов рублей в месяц, а другая его компания — ООО «НТТ-Центр» — без ведома Пономарева пересдала их в ПАО «Кубаньэнерго» по цене уже 102 миллиона рублей в месяц. Со слов Бирюкова, размер арендной платы он и ПАО «Кубаньэнерго» взяли из контракта ООО «НТТ-Центр» с ОАО «ФСК ЕЭС» на аренду дизельных электростанций для резервного электроснабжения олимпийских объектов в Сочи.

Требование Пономарева к ПАО «Кубаньэнерго» о взыскании платы за пользование 71 ДЭС было основано на положениях Гражданского кодекса РФ о неосновательном обогащении, рассчитываемом по рыночным расценкам. Какая цена — 18 миллионов рублей, 102 миллиона рублей или еще какая-то третья — является рыночной, в любом случае будет определять суд, исходя из результатов судебной экспертизы.

При этом, напоминаю еще раз, Пономарев неоднократно предлагал заинтересованным сторонам выкупить у него 71 ДЭС за 1,25 миллиарда рублей, — а с этой ценой были согласны и Бирюков, и ПАО «Кубаньэнерго», — и был готов в этом случае отказаться от взыскания арендной платы.

Судя по сообщениям СМИ о задержке запуска ТЭЦ в Крыму на генераторах Siemens и аварийном отключении полуострова от электричества из Краснодарского края, регион нуждается в ДЭС Пономарева, и их выкуп был бы самым выгодным решением для всех сторон. Единственные, кому это может быть невыгодно, так это чиновникам, которые не получат с этого ничего.

Может быть, не все верят в патриотизм Пономарева?

Константин активно занимается благотворительностью: строит храмы и школы. В 2014 году 14 ДЭС были отправлены в Луганскую Народную Республику в качестве безвозмездной гуманитарной помощи. По словам ее представителей, это обеспечило работу всех медицинских учреждений республики в период активных боевых действий и многим спасло жизнь.

Только из патриотических соображений Константин мог передать в аренду 71 ДЭС общей мощностью около 50 мегаватт по цене в два раза ниже рыночной, которая могла покрыть лишь вероятные затраты. В этой ситуации Константин был жестоко обманут разговорами о патриотической цели этого мероприятия. Он бы никогда не отдал свое имущество, если бы знал, что оно будет пересдано по цене в шесть раз выше.

Пономарев принципиально никогда не работал с государственными структурами, потому что не хотел связываться с коррупцией и откатами. Видимо, он покусился на уже поделенный чиновниками кусок бюджетного пирога.

Пономарева обвиняют в том, что он создал фиктивную цепочку из фирм. Так ли это?

Это абсурдное обвинение. Он рациональный человек и не выстраивал бы сложных непредсказуемых цепочек из сделок и компаний. Если бы Пономарев имел какое-то отношение к Группе компаний НТТ, то его бы ДЭС обеспечивали и Всемирную летнюю универсиаду 2013 года в Казани, и Зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи. Но этого не было.

ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» являются дочками ПАО «Россети». Власти Крыма находятся в бесприкословном подчинении федеральным органам власти. В нашей стране только один человек может выстроить такую цепочку. Еще раз повторяю, что в этой ситуации Пономарев сам стал объектом обмана.

Почему он сидит в СИЗО «Лефортово», а не под домашним арестом? А как же президентские инициативы о том, чтобы по экономическим преступлениям бизнесменов не держать в тюрьмах, не тормозить их бизнес?

Пока он находится в Лефортово адвокат к нему может попасть только два раза в месяц. Никаких следственных действий с ним не производится. В моем офисе был проведен незаконный обыск, в ходе которого изъяты все материалы адвокатского производства по спорам, связанным с 71 ДЭС Пономарева.

В связи с этим, полагаю, возбуждение уголовного дела и помещение Пономарева под стражу было сделано специально, чтобы сделать невозможным его и мое участие в судебных разбирательствах.

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