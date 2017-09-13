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Сикоку стоит

Зачем туристам ехать в глухие японские окраины

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Umashima and Kurushima Bridges in Seto Inland Sea, Japan
Фото: Yoshinori Okada / Shutterstock

Россияне все чаще путешествуют по Японии. Правда, речь идет главным образом о жителях Дальнего Востока. Те, кто обитает к западу от Урала, в силу объективных причин добираются до Страны восходящего солнца значительно реже. Да и приезжают россияне в основном в Токио и Киото. Между тем Япония поразительно многообразна, и за пределами хрестоматийных туристических маршрутов найдется немало интересного. «Лента.ру» убедилась в этом, отправившись на Сикоку.

Сезонное обострение

На подлете к городу Такамацу — именно там находится главный аэропорт Сикоку — самолет изрядно качнуло. Приземлиться тоже удалось не сразу, только со второй попытки. Виной тому оказался свирепый тайфун, по счастью уже осевший на землю стеной дождя и беспощадным градом. За пару дней до этого он изрядно потрепал остров Кюсю на юге страны, разрушил поселки, а несколько человек даже пропали без вести. В этой части Тихого океана такое случается, особенно летом. В сезон тайфунов работа всех аэропортов сильно корректируется, о чем неплохо бы помнить, планируя путешествие. Наш токийский рейс тоже поначалу откладывали, но потом все-таки разрешили.

Другое время, другое место

Сикоку провинциален. В лучшем смысле этого слова. Здесь нет мегаполисов, нет изнуряющего трафика. Жизнь течет размеренно, как могучая река на великой равнине. Люди улыбаются и, видя перед собой иностранца, готовы сделать изрядный крюк, чтобы проводить не владеющего японским путешественника туда, куда ему надо.

Чистый воздух. Бесконечные рисовые поля, поделенные на небольшие наделы, часто буквально в паре десятков метров от жилых домов. Мало машин и много велосипедов. Не потому, что все за экологию радеют, а потому что так дешевле. Японская провинция небогата. Как и любая провинция вообще. Это особенно остро ощущаешь после Токио с его скоростями и технологиями даже не XXI-го, а XXII века.

Но для туристов здесь раздолье. Чистые пляжи в живописных бухточках, хорошие отели на любой вкус и кошелек. Горячие, бьющие из центра земли источники, в которых так приятно нежиться в любую погоду. Даже если на дворе плюс 35 по Цельсию, после такой ванны ощущаешь удивительную свежесть и легкость, а еще мощный прилив бодрости.

Японцы, особенно те, что живут на северных островах, обожают Сикоку. На выходных здесь полно гостей со всех уголков страны, поэтому лучше все бронировать заранее — номер в отеле, машину в аэропорту, столик в ресторане.

На заметку: поклонникам очень традиционной японской кухни прямая дорога в ресторан Goyashiki на окраине Такамацу. Здесь подают первоклассный удон, нежнейшие сасими и несколько видов выдержанного саке. А еще весь вечер гостей угощают дзосуи — долгим супом, в котором попеременно варятся различные овощи, грибы, рыба и несколько видов мяса. Под занавес в этом наваристом бульоне готовят рис (к слову, в Японии именно его и называют едой). Получается ароматное, пряное, совершенно необычное и на редкость вкусное блюдо.

Префектура Кагава широко славится своим удоном. Причем сами японцы считают, что нигде в стране не найти больше ничего подобного. Всем, кто хочет познакомиться с этой частью национальной гастрономической культуры, необходимо заглянуть в школу удона Nakano Udon Gakko. Тут регулярно проводятся мастер-классы, где учат, как правильно месить и раскатывать тесто, как именно его нарезать, как и сколько варить лапшу и, наконец, как правильно ее есть. Кстати, при школе имеется и небольшая столовая с самообслуживанием: можете насладиться плодами собственного творчества.

Поглощение удона вообще представляет собой целый ритуал. Обжигающую лапшу нужно поймать палочками, что само по себе непросто, и быстро всосать, прихлебывая таким же огненным бульоном. Да так, чтобы произвести при этом как можно больше шума. Тем самым гость показывает хозяину, что ему очень вкусно. В идеале длиннющая лапша должна хорошенько отхлестать гостя по щекам. Истинные гурманы-традиционалисты полагают это проявлением наивысшего уважения.

Сад наслаждений

Такамацу с населением в 420 тысяч человек — город довольно большой по японским меркам. Все-таки административный центр префектуры Кагава и крупный морской порт на Сикоку. Но, в сущности, очень уютный. Даже в центре жизнь почти ничем не отличается от окраин — те же невысокие муниципальные дома вперемежку с частными постройками, узкие улочки, бесчисленные торговые лавки с вежливыми зазывалами и ресторанчики с волной характерных ароматов у входа. Разве что концентрация вездесущих массажных салонов повыше, да «массажистки» не такие симпатичные, как в столице.
Главная достопримечательность Такамацу, ради которой непременно стоит сюда приехать, — парк Рицурин. В 2009 году зеленый гид «Мишлен» присвоил ему высший туристический рейтинг — три звезды. Надо признать, вполне заслуженно.

На площади в несколько сотен гектаров раскинулся удивительный по своей красоте рукотворный ландшафт — с прудами, островками, протоками, ручьями, горками, садами, рощицами, огромными, поросшими мхом валунами, иные из которых много столетий назад были специально привезены с континента — в знак уважения к хозяевам. А еще с чайным домиком в традиционном стиле, уютным музеем, извилистыми тропинками и мостками.

Все устроено так, что ландшафт меняется буквально через каждые несколько шагов. Это чудо в 1625 году начал создавать феодал Икома Такамоши, затем его дело продолжили 11 поколений семьи Мацудайра, владевшей здесь поместьем с 1642 по 1870 годы. Садов такого уровня во всей Японии — пересчитать по пальцам.

Водовороты

Сикоку находится аккурат на границе океана и внутреннего Японского моря. Благодаря такой диспозиции, дважды в сутки в узком проливе между двумя частями острова можно наблюдать завораживающее природное зрелище. Вода в буквальном смысле слова переливается из одного водоема в другой, как из стакана в стакан, только масштабы в миллионы раз больше. Это сопровождается мощными водоворотами, посмотреть на которые ежедневно приезжают сотни людей.

Самые азартные покупают билеты на туристические кораблики с прозрачным дном, чтобы увидеть процесс во всех подробностях не только снаружи, но и изнутри. Те, кто не рискует доверить свою судьбу слепой стихии или не надеются на крепость своего вестибулярного аппарата, любуются приливом или отливом с высоты в пару сотен метров — через пролив переброшен мост, нижняя часть которого выполнена из стекла и оборудована в виде смотровой площадки. Сказать по правде, прогулка по стеклянному полу над бурлящим потоком тоже требует известной силы духа. Как ни пытается разум успокоить сердце, инстинктивный страх никуда не уходит.

Как добраться

На Сикоку из России нет прямых перелетов. Поэтому сначала в любом случае придется добираться до Токио. С этим все гораздо проще. Авиакомпания JAL ежедневно выполняет множество рейсов из двух десятков российских городов. С комфортным временем вылета и прилета, а также отличным сервисом на борту, что важно при долгом воздушном путешествии. Из Токио внутренними линиями перебираешься в Такамацу. Это займет еще примерно час-полтора.

P.S.

В аэропорту Такамацу принято торжественно провожать каждый токийский рейс. Выглядит это очень мило и трогательно. Перед стартом рядом со взлетной полосой выстраивается немногочисленный персонал воздушной гавани. Все вежливо кланяются и приветственно машут руками выруливающему на взлетную полосу самолету. Кажется, ничего подобного нет больше нигде, и это еще одно очко в копилку туристической привлекательности Сикоку.

Александр Сидоров

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