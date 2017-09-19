Встреча с чемпионом мира и Европы Давидом Трезеге — возможность, которая выпадает поклоннику футбола не каждый день. В мире не так много людей, с кем было бы интереснее поговорить о футболе и предстоящем чемпионате мира в России. Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Франции дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Ленты.ру».

«Лента.ру»: Давид, вы закончили карьеру в 2015 году. Чем занимались после?

Трезеге: После завершения профессиональной карьеры футболиста Раньери пригласил меня стать послом «Ювентуса». Это большая честь для меня — я 10 лет провел в клубе как игрок и вернулся туда в новом качестве. «Юве» — это клуб с историей. Он известен каждому фанату футбола. Сегодня мы улучшаем и развиваем наш имидж по всему миру. Для меня это основополагающий фактор развития любого клуба.

Каковы ваши впечатления от России?

Мне очень нравится Россия, я здесь уже в четвертый раз. Здесь есть что посмотреть и чем полюбоваться. Замечательная, красивая страна. Что касается футбола, то я заметил: у вас любят этот вид спорта, он развивается. В следующем году тут пройдет самое крутое футбольное мероприятие на планете — чемпионат мира. Это успех для России.

Как вы уже сказали, вы четыре раза посещали Россию: какое самое яркое воспоминание осталось о стране?

Все мои впечатления связаны с Москвой. Мне нравится этот город. Он очень чистый. С точки зрения футбольной организации Москва готова к проведению крупных спортивных мероприятий. На высшем уровне без проблем прошел Кубок конфедераций. Поэтому ожидания от чемпионата мира велики. Надеюсь, наши надежды сбудутся, и Россия покажет лучший уровень подготовки.

О России часто говорят странные вещи. Например, в BBC сняли фильм об «ужасных» русских фанатах. Если бы вы были болельщиком, не побоялись бы приехать в Россию?

Я бы ни в коем случае ничего не боялся и не опасался. Хочу еще раз подчеркнуть, что у вас уже есть опыт Кубка конфедераций, который прекрасно организовали. И президент ФИФА Инфантино, и президент России Путин могут гордиться уровнем проведения мероприятия. Да, вы правы, о России говорят много нехорошего. Но спортивные мероприятия — это праздник, куда приезжают люди со всех концов планеты. У иностранцев появится возможность познакомиться со страной, и в этом нет ничего ужасного. В конце концов мы собираемся здесь, потому что любим открывать для себя новое. И футбол дарит нам этот праздник.

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Кто, на ваш взгляд, основные фавориты чемпионата мира 2018 года?

Еще не все команды прошли квалификацию, однако у Франции очень сильный состав — молодое поколение покажет себя. Среди фаворитов также назову Германию, Испанию, Бразилию и Аргентину, если она сможет квалифицироваться. Я считаю, нас ожидает чемпионат высокого уровня с амбициозными командами, которые хотят заявить о себе, и мировыми лидерами, которые все еще жаждут побед.

Давид, каких российских футболистов вы знаете?

К сожалению, я не знаю российских игроков, потому что в командах, за которые я выступал, не было партнеров из России. В моей карьере был только один матч против российской команды — питерского «Зенита». Поэтому я не могу назвать конкретных имен. Но я общался с Фабио Капелло, когда он тренировал сборную России. После того разговора я пришел к выводу, что ваша команда хочет развиваться и показывать высокий уровень. Сборная России к этому стремится. На предстоящем ЧМ россиянам поможет желание побеждать и поддержка болельщиков. Поэтому играть против вас будет совсем нелегко. Когда у команды хотя бы 2-3 сильных игрока, против нее уже тяжело играть.

А российские игроки, которые уже закончили карьеру?

Что касается предыдущих поколений, то все знают Мостового и Карпина. В их лице проявилась футбольная сила России. Сейчас, как я понимаю, у вас новая команда, у нее другая игровая философия. Мне кажется, Россия стремится выйти на новый уровень. Манчини и Каррера уехали тренировать «Зенит» и «Спартак», они добиваются здесь успеха, так что в Италии чемпионат России на виду.

Вы считаете Францию фаворитом чемпионата мира 2018 года. Если сравнивать эту команду с составом 1998-2000 годов, то какая сборная, на ваш взгляд, сильнее?

Я не могу сказать, какая команда сильнее. Мы в 1998 году показали всему миру, на что способны. Сегодняшние звезды Килиан Мбаппе, Кингсли Коман, Антуан Гризманн — это, с одной стороны, молодые игроки, у которых все еще впереди, с другой — уже сейчас они одни из лучших футболистов на клубном и международном уровне. Сегодняшняя сборная Франции хороша, ее ждет большое будущее. У ребят есть потенциал, чтобы показать себя на ЧМ-2018, но и задел на то, чтобы совершенствоваться дальше. Несомненно, свой класс нужно демонстрировать в каждом матче. Хотя у каждой команды бывают черные полосы — как поражение от сборной Португалии на последнем чемпионате Европы.

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Если бы не удаление Зинедина Зидана в финале, вы бы выиграли чемпионат мира в 2006 году?

История не терпит сослагательного наклонения. С Зиданом мы, конечно, были сильнее, как и он был сильнее вместе с нами. Сегодня об этом говорить уже сложно.

160 миллионов евро за Мбаппе, 222 миллиона за Неймара. Как вы относитесь к таким ценам на игроков? И какова была бы ваша стоимость, находись вы в своей лучшей игровой форме?

Надо понимать, что сегодня это реалии трансферного рынка. В этом году мы стали свидетелями невероятного повышения цен. Из этой ситуации нужно искать выход. Самые богатые клубы получают слишком большое преимущество перед остальными. Мы видим это на примере ПСЖ. Но я, как человек, который следит за французским чемпионатом, не могу не радоваться приобретению таких игроков. Благодаря им «Лига 1» станет гораздо популярнее и зрелищнее.

Можете назвать трех лучших игроков, с которыми вы играли или которые играли против вас?

С объективной точки зрения, мне выпала честь играть с тремя обладателями «Золотого мяча» — это Зинадин Зидан, Павел Недвед и Фабио Каннаваро. Однако моя футбольная жизнь связана с «Ювентусом», и я должен выделить Алессандро Дель Пьеро, с которым мы составили самый эффективный тандем нападающих в истории клуба. В моей жизни особое место занимает Тьерри Анри — и как человек, и как футболист. Та же ситуация со Златаном Ибрагимовичем. Сложно ответить на этот вопрос, я играл со многими великими футболистами.

И последний вопрос: Месси или Роналду?

Оба этих игрока занимают особое положение по сравнению с остальными. Но учитывая мое происхождение и связь с Латинской Америкой, я бы назвал Лео Месси.