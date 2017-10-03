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Цена свободы

Почему «Барселона» и сборная Испании рискуют стать изгоями

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Фото: Juan Medina / Reuters

Пока жаждущие независимости каталонцы подсчитывают голоса после референдума, футбольные фанаты замерли в ожидании, казалось бы, невозможного. По информации испанских СМИ, «Барселона» может переехать в чемпионат другой страны, а сборная Испании — лишиться места в финальной стадии первенства мира 2018 года, и все это из-за возможного отделения едва ли не самой футбольной области королевства. «Лента.ру» — о том, чего может стоить двум сильнейшим командам мира свобода Каталонии.

Уйти по-тихому

1 октября «Барселона» принимала «Лас-Пальмас» в абсолютной тишине. Обычно заполненный и беспрерывно гудящий «Камп Ноу» в этот раз пустовал: вся Каталония штурмовала избирательные участки референдума о независимости. Крупнейший футбольный клуб региона не мог остаться в стороне и призвал руководство Ла Лиги перенести встречу, на что получил отказ, да еще с угрозой: испанские СМИ сообщили, что в случае если «Барса» не выйдет на поле, она будет либо оштрафована, либо дисквалифицирована.

В итоге сине-гранатовые сыграли за закрытыми дверями. Лионель Месси оформил дежурный дубль, еще один гол добавил Серхио Бускетс — свои фамилии на табло зажгли символы каталонского футбола последних лет. В это время испанские вооруженные силы пытались помешать проведению голосования.

В Мадриде, разумеется, не согласились даже с самим фактом проведения референдума, но сделали это мирно и по-своему красиво.

Видео: @NachoPuerta55 / Twitter

Пустой стадион — единичный случай, из этого в «Барселоне» никто не делает проблемы. То, что ождидает каталонский клуб в будущем, беспокоит куда больше. Ла Лига придерживается позиции правительства и не признает референдум законным; если регион действительно получит независимость, главный местный клуб может лишиться места в чемпионате.

На этот случай министерство спорта Каталонии, впрочем, уже приготовило решение. «Сейчас есть клубы из других стран, выступающие в испанских лигах. Например, команды из Андорры играют в баскетбольном и футбольном чемпионатах. "Монако" играет во Франции, в Англии есть валлийские клубы. Я не думаю, что УЕФА будет против того, что еще один клуб будет выступать в лиге другой страны», — заявил министр Жерар Фигерас, который видит каталонскую команду в чемпионате Англии, Франции или Италии.

Действительно, почему бы не найти другой дом, когда тебя выгоняют из своего. К тому же у «Барсы» есть варианты, хоть и не идеальные. Англия и Италия — это, конечно, не Хабаровск, но все же далековато. С точки зрения географии наиболее удобным вариантом для «Барселоны» остается Франция, но там каталонцев ждет ровно один конкурент. Да и Неймар, сбежавший от Месси в другой чемпионат, будет в шоке.

Принять «блауграну» в свой тесный круг готова любая лига мира. Понимают это и, о боже, в ФНЛ.

Однако не стоит забывать о влиянии боссов «Барсы» на весь испанский футбол. Они точно сумеют оставить свой клуб в Примере, если захотят. Более того, заявления Ла Лиги больше походят на плохо скрываемый блеф: в организации наверняка понимают, что будет, если «Барселона» перестанет играть в Испании. Если же каталонцев все же попросят на выход, в дело вмешается ФИФА, и тогда плохо будет уже всему испанскому футболу и национальной сборной в частности. Ее могут просто отстранить от всех турниров, проводимых федерацией, в том числе от чемпионата мира в России.

Каталонская династия

«Мы не плохие люди, мы лишь хотим воспользоваться правом выбора. Весь мир видел, что сегодня случилось. Решение послать испанскую полицию в Каталонию было одним из худших в истории страны за последние 40 лет. Я готов уйти из сборной Испании, если кто-то в руководстве верит, что я могу стать проблемой для национальной команды», — говорил после матча с «Лас-Пальмасом» Херард Пике, коренной каталонец и истовый сторонник независимости родного региона. В этот раз он не был резок, как обычно. Он плакал.

Пике — один из тех, кто выступал в составе сборной Каталонии. Да, такая команда существует, причем более ста лет, однако ни одного официального матча ей провести не довелось, несмотря на все попытки местных футбольных чиновников выйти на контакт с УЕФА и ФИФА. Зато они сумели построить любовь с футболистами-каталонцами. Помимо Пике красно-желтую футболку надевали звезды «Барселоны» Андрес Иньеста, Хорди Альба, Серхио Бускетс и Серхио Роберто, их бывший одноклубник Марк Бартра, Давид Лопес из «Эспаньола» — и все делали это за идею, притом что практически каждый стабильно вызывался и вызывается в главную команду.

Под главной, разумеется, имеется в виду сборная Испании, властвовавшая в европейском футболе с 2008-го по 2012 год. В этот период «красная фурия» сметала всех на своем пути, что принесло ей две победы на чемпионах Европы и долгожданное золото мундиаля. Из 11 игроков основного состава на мировом первенстве 2010 года, к примеру, было пять каталонцев, определявших стиль игры национальной команды, а победный мяч в финале с голландцами забил как раз Иньеста.

Семь лет спустя каталонская династия по-прежнему решает. К основе уже давно подтянулся Альба, все еще в строю вечный Иньеста и неугомонный Пике, из числа новых лиц — Бартра и Жерар Деулфеу. Хотя сейчас их влияние ослабевает: «Реал» и «Атлетико» воспитали талантливое поколение, которое начинает теснить «стариков» из «Барселоны».

Разговоры о том, что каталонцы резко уйдут из сборной Испании, пока неактуальны, ведь может случиться так, что само существование сборной Испании станет на какое-то время бессмысленным. Да, команда уверенно рвется в финальную стадию чемпионата мира, хотя это может не понадобиться. ФИФА рассматривает возможное отстранение «Барсы» как незаконное вмешательство политических сил в футбол. Наказание — бан.

Если руководство Ла Лиги примется играть в больших боссов и действительно пойдет против «Барселоны», это вполне может спровоцировать целую цепочку событий, губительных для всего футбола в королевстве. Сине-гранатовые всегда были солидарны с мнением народа, ради которого они играют, а Пике, например, лично проголосовал за независимость Каталонии на одном из участков. Несогласие футболистов с основной линией государства и Ла Лиги может испортить их отношения, но в отстранение «Барсы» верится с трудом. В конце концов, здравый смысл подсказывает, что это никому не принесет радости.

Евгений Бакин

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