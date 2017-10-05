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«Новый Майдан будет кровавой мясорубкой»

Почему диктатура Порошенко приведет к очередной революции на Украине

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Фото: Yannis Behrakis / Reuters

На Украине стартовал осенний политический сезон. Верховная Рада большинством голосов одобрила судебную и пенсионную реформу, президент Украины Петр Порошенко предложил парламенту закрепить в законе «факт российской агрессии». Ярым противником этих инициатив стал один из богатейших людей Украины, депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский. «Ленте.ру» он рассказал о сути предлагаемых реформ и протестных настроениях в украинском обществе.

«Лента.ру»: Верховная Рада приняла пакет законов о судебной и пенсионной реформе. Как вы их оцениваете? Почему именно сейчас приняты эти законопроекты?

Новинский: По сути, парламент отдал судебную ветвь власти в руки президента. Мы с этим категорически не согласны, это нарушение Конституции. Фактически, будет узаконено телефонное право и право главы государства назначать и увольнять судей. Он будет иметь полный контроль над Верховным судом через подконтрольный ему Высший совет юстиции (ВСЮ). Раньше декларировалось, что у президента будут только церемониальные функции. На начальном этапе процедура выглядела так: проходят конкурсы, Петру Порошенко предоставляются списки победителей на замещение вакантных должностей судей Верховного суда, а он только подписывает соответствующий указ. Но практика оказывается совсем иная: полгода назад прошли конкурсы, а указы до сих пор не подписаны. Каждого судью вызывают в администрацию президента, проводят с ним персональную беседу. Только после этого следует назначение. Глава государства в ручном режиме управляет судебной системой. Теперь же влияние президента будет абсолютным. Достаточно сказать, что назначение всех судей будет осуществляться президентом по представлению ВСЮ. Этого допускать нельзя было ни в коем случае. Голосование за эту реформу — грубейшая и страшная ошибка. Это еще один шаг к диктатуре Порошенко на Украине.

А про пенсионную реформу что вы думаете?

Страна стала заложником своих долгов, которые невозможно погасить без нового кредита МВФ. Именно по требованию фонда был одобрен этот пакет законов. Предполагается повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Да, власти говорят о возможном повышении пенсий для 9 миллионов человек, но реально это обман украинцев. Реформу я называю красивой оберткой с отравленной конфетой внутри.

Ряд ваших коллег по фракции «Оппозиционного блока» поддержали эти законопроекты. С чем это связано?

Я три недели пытался убедить их этого не делать. Всего два человека из фракции голосовали против судебной реформы. Сейчас внутри фракции я буду создавать отдельную платформу вместе с теми людьми, кто не хочет идти на компромиссы с этой властью. Люди голосовали за нас как за альтернативу. Я считаю, что мы не должны идти по пути соглашательства. Эту позицию разделяют не только депутаты Верховной Рады, но депутаты городских, районных, областных советов.

В каком вообще состоянии Верховная Рада? Решения парламента адекватны ситуации в стране?

Самый важный вопрос сейчас на Украине — вопрос о мире. Над решением конфликта в Донбассе, где только по официальной статистике погибло более 10 тысяч человек, президент, правительство, Рада должны работать 24 часа в сутки! Но в парламенте даже не ставится такая задача. Власти делают все, чтобы затягивать вооруженное противостояние. Депутаты занимаются имитацией реформ, на самом деле усиливающими полномочия главы государства. Президент все больше и больше берет себе полномочий и уже готовится к выборам 2019 года. В судебной реформе, кстати, прописан еще один важный момент: все споры о выборном процессе будут рассматриваться только в Верховном суде. Через подконтрольных судей легко можно будет принимать выгодные главе государства решения.

Вы говорите, что власти сознательно затягивают решение конфликта в Донбассе. А для чего они это делают?

Все соцопросы показывают, что 80 процентов украинцев хотят окончания войны. Президент еще во время избирательной кампании в 2014 году обещал в максимально короткий срок урегулировать противостояние, но конфликт до сих пор продолжается. Война выгодна власти. На нее можно списать непрофессионализм, коррупцию, обнищание населения. Кроме того, постмайданные власти боятся реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса. Понимаете, никто там за них голосовать не будет! Сколько горя люди перетерпели в Луганске, Донецке за эти три года? Конечно, команде Порошенко не выгодно иметь более 5 миллионов враждебных избирателей.

Можно ли сейчас вообще говорить об устойчивости действующей киевской власти?

Внешне может показаться, что власть все укрепляется и укрепляется. Но если вы поговорите с простыми людьми, то узнаете много нового. Кроме нецензурной брани вы от них ничего не услышите. Реально в стране очень взрывоопасная ситуация. Я только молюсь о том, чтобы не случилась очередная революция. Я хоть и нахожусь в оппозиции, но буду делать все для предотвращения возможного переворота. На руках у людей сейчас огромное количество оружия, огромное количество граждан прошли через войну, имеют боевой опыт. Новый Майдан будет просто кровавой мясорубкой. Я выступаю за смену власти исключительно путем выборов.

Майдан 2014 года проходил под лозунгами евроинтеграции. Сейчас эта идея сохраняет популярность?

Да, идеи евроинтеграции сохраняют популярность. Я считаю, что это обман, но украинцы его полностью еще не осознали. Власть, например, приписывает себе получение Киевом безвизового режима с ЕС. Но соглашение о начале движения к безвизовому режиму было подписано в 2008 году при президенте Ющенко. В период с 2010 по 2013 годы было принято 85 процентов всех законов, обеспечивающих безвизовый режим. После Майдана жизнь украинцев стала хуже в десятки раз. Гривна обесценилась более чем в три раза. Относительная устойчивость экономики полностью зависит от западных кредитов. Показатели безработицы просто зашкаливают. Из 26 миллионов жителей страны в возрасте от 15 до 70 лет трудоустроены только около 16 млн человек. Соответственно, большая часть граждан просто не имеет возможности воспользоваться безвизом, они озадачены тем, чтобы обеспечить себя и свои семьи.

По-вашему, в обозримой перспективе возможно сближение Украины и России? На каких условиях это может произойти?

Любой нормальный хозяин стремится к хорошим отношениям с соседями. Украинцев с братским русским народом связывают столетия общей истории, культура, язык, религия. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы жить друг с другом в дружбе и согласии. Но никто не должен диктовать как кому себя вести. Это единственное условие налаживания нашего сотрудничества. Я убежден, что мы обречены на примирение.

Игорь Кармазин

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