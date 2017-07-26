«Это будет военная диктатура»

Михаил Добкин — личность в Харькове легендарная. Почти десять лет он был полновластным хозяином города — с 2006 по 2010 год возглавлял горадминистацию, потом еще четыре года руководил обладминистрацией. Был видным функционером Партии регионов, активным противником Майдана. Казалось бы, после госпереворота в 2014 году у него должны были начаться проблемы, но Добкин спокойно избрался депутатом Рады от «Оппозиционного блока». Трудности возникли только теперь. 13 июля парламент проголосовал за лишение его депутатской неприкосновенности, задержание и арест. Избежать заключения помог только залог в 50 миллионов гривен (два миллиона долларов). «Ленте.ру» политик рассказал о своем уголовном деле и перспективах Петра Порошенко на посту президента Украины.

«Лента.ру»: Как вы оцениваете свое уголовное дело?

Добкин: Это вообще не уголовное дело, это дело политическое. Меня обвиняют в том, что, будучи мэром Харькова, я помог неким знакомым руководителям строительных фирм получить землю. Но ни одного доказательства совершения преступления прокуратура мне не предоставила! О них никто не сказал ни во время снятия с меня неприкосновенности, ни при вручении подозрения. При этом подозрение мне вручил не генеральный прокурор Юрий Луценко, а его заместитель, что является нарушением Конституции. Обвинения, которые мне предъявляют, тянут максимум на хозяйственно-правовой спор, но никак не на уголовно-правовой.

Если это дело политическое — значит, у него есть заказчик. Вы его знаете?

Юрий Луценко яростно настаивал на снятии с меня депутатской неприкосновенности и на аресте, ему помогал глава МВД Арсен Аваков.

Какие перспективы у уголовного дела?

Оно развалится в любом суде! Это понимают и инициаторы преследования. Их цель — даже не осудить меня, а просто обвинить в тяжких экономических преступлениях, создать вокруг меня соответствующий антураж и избрать мне меру пресечения в виде ареста. Это их метод, который они применяют ко многим людям. Например, Ефремов (Александр Ефремов, бывший глава фракции Партии регионов в Раде; с июля 2016 года находится в СИЗО по подозрению в злоупотреблении служебным положением — прим. «Ленты.ру») без всяких доказательств обвиняется в тяжких преступлениях, чуть ли не измене Родине. Нет ни одного доказательства, все свидетели дают показания в его пользу, а он все равно сидит в СИЗО и перспектив выхода в ближайшее время у него нет. Выпустить его они уже не могут — это будет удар по имиджу.

Юрий Луценко Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com 1 /2

Вы не задумывались о том, чтобы, например, уехать из страны?

Сбегать я не собирался и не собираюсь, я готов в том числе и к отправке в СИЗО. Я осознаю, что я до сих пор на свободе только благодаря резонансу, который вызвало мое дело. Во время слушания в суде было столько журналистов, сколько не собирала ни одна пресс-конференция Порошенко. Всем видно лицо нынешней киевской власти, она держится только на штыках и плечах проплаченных активистов. Прокуратура полностью деморализована, из нее сейчас выбили всех толковых специалистов. Достаточно сказать, что средний возраст следователей, которые занимаются моим делом, — 26-27 лет. Прокуратура обезглавлена и сегодня служит исключительно интересам власти. Впрочем, в МВД такая же ситуация.

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Вы говорите, что дело абсолютно неправовое. При этом Верховная Рада сняла с вас неприкосновенность...

Вы должны понимать, что в десять утра все входы и выходы в Раду были заблокированы молодыми людьми в возрасте 15-25 лет. Многие были в балаклавах, с дымовыми шашками, кое-кто с палками. Всех, кто выходил из здания парламента, в том числе представителей провластных фракций, оскорбляли, запугивали. Одного депутата даже забросали яйцами и немножко помяли. Требование было одно: снять неприкосновенность с депутата Добкина. Это продолжалось до самого вечера. Кроме того, в сессионном зале группа депутатов блокировала трибуну, что еще больше накалило ситуацию. Многие прямо говорили, что меня надо лишить неприкосновенности не за некие правонарушения, а за мою политическую позицию. Вообще мне как политику почетно, что меня пытаются преследовать по политическим мотивам. Неприятно, что я не могу защищаться. Это как шахматист играет партию с боксером: боксер в перчатках и вместо передвижения фигур бьет шахматиста.

В каком сейчас состоянии Верховная Рада? Решения парламента адекватны ситуации в стране?

Украине необходимы досрочные выборы в парламент. Нынешний состав не отражает реального политического расклада и волеизъявления граждан. Рада была избрана на гребне постреволюционных эмоций, в нее попало много случайных людей. Сейчас эта власть уже так обанкротилась, что результаты новых выборов будут совсем другими. Власть это понимает и всеми силами пытается оттянуть новые выборы.

Михаил Добкин участвовал в выборах президента Украины в 2014 году Фото: Дмитрий Никоноров / РИА Новости

Такая система, по-вашему, может долго существовать? Какие перспективы у действующего режима и Петра Порошенко лично?

К концу 2013 — началу 2014 года, до первых смертей на Майдане, у Виктора Януковича была очень сильная поддержка в обществе. Его рейтинг был не ниже 30 процентов. Я думаю, он имел все шансы выиграть выборы, если бы они состоялись по закону. Рейтинги нынешних властей гораздо ниже, Порошенко не имеет шансов избраться на второй срок. Вроде у него и нет сильного оппонента, альтернативного кандидата, но его личный рейтинг стремится к нулю. Думаю, такая низкая поддержка была только у Виктора Ющенко.

Что они будут делать? Конечно, есть административный ресурс, возможность мобилизовать радикальных активистов. Сохраняется международная поддержка киевского режима. Сложно представить, на что эти политики могут пойти ради сохранения руководящих должностей. Возможно, введут военное положение, возможно — чрезвычайное. Но мы в любом случае будем бороться с беззаконием в правовом поле.

А кто мог бы стать альтернативой Порошенко? Есть такой человек или группа кандидатов?

Классическая политика уходит в прошлое. Сейчас появляются новые тренды, способы коммуникации. Вспомните Эммануэля Макрона — он никому не был известен, у него не было своей партии. Тем не менее он стал президентом Франции и позже победил на парламентских выборах. Есть и другой пример. Кто в декабре 2013 года рассматривал Петра Порошенко как альтернативу Виктору Януковичу? Тогда обсуждались совсем другие фигуры, были написаны целые трактаты об их политическом будущем. Но появился Порошенко — и за два месяца стал президентом страны с уникальным результатом: он был первым, кого выбрали в первом туре. Сейчас ситуация на Украине взрывоопасная. Я думаю, что у нас все произойдет неожиданно стремительно и быстро. Главное, чтобы это был человек, который наведет порядок в стране и вернет жизнь государства в законное русло.

По словам Добкина, боевики националистических организаций — одна из опор власти Петра Порошенко Фото: Sofia Bobok / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Неожиданно, стремительно и быстро — это вы новый Майдан имеете в виду?

Осуществить новый Майдан очень сложно. У сторонников власти на руках огромное количество оружия. Кроме того, в стране сейчас огромное количество людей с боевым опытом. Если кто-то попытается поиграть в эту игру, то на Украине может появиться настоящая военная диктатура, которую никто не сможет контролировать и прогнозировать. Ее установление приведет к огромным людским потерям и еще большим разрушениям. С такой властью уже точно не будет говорить ни одно европейское правительство. Поэтому я веду речь только о стремительной и быстрой избирательной кампании.

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Глава администрации Порошенко Игорь Райнин говорил об угрозе дестабилизации в Харькове. Вы хорошо знакомы с ситуацией в городе. По-вашему, какие там настроения?

Игорь Райнин до назначения в администрацию Порошенко некоторое время возглавлял Харьковскую обладминистрацию. Он очень быстро сориентировался. Харьков граничит с Донбассом, в городе сильные антиправительственные настроения. Он опирался на силовиков и своих покровителей в Киеве, его в том числе связывали хорошие отношения с главой МВД Арсеном Аваковым, тоже выходцем из Харькова. Он очень хотел получить как можно больше власти в регионе. А как это сделать? Он решил, что помогут заявления о внешней угрозе, угрозе выступлений «пятой колонны». Таким образом он получил карт-бланш на разгон любых митингов. Например, люди выходили протестовать против отмены выплат по уходу за ребенком, а их разгоняли как угрозу суверенитету Украины. Разгоняли коммунистов, которые требовали рабочих мест. То есть такие заявления — способ укрепить свою власть в регионе.

С другой стороны, люди действительно ненавидят киевскую власть, харьковскую областную власть своей не считают. Чиновники для них чужие. Они ходят на чужие праздники, вмешиваются в религиозную жизнь, навязывают свои правила, бесцеремонно пытаются менять историю, разрушают памятники и прославляют своих героев, которые нам чужды. Все это людей раздражает и злит.

Игорь Райнин (слева) говорил об угрозе дестабилизации в Харькове Фото: Николай Лазаренко / Pool / «Коммерсантъ»

Получается, оккупационная власть?

Эта власть держится не на народной поддержке. Их сюда посадили, чтобы они, как прокураторы в Римской империи, контролировали власть и силу Рима. Так они и действуют.

В такой ситуации не жалеете ли вы о событиях 2014 года? Считаете ли, что все было сделано правильно вами лично? Возможно, Харькову следовало решительнее противостоять Майдану, пойти по пути Донбасса?

Я решительный противник того, что происходит на Донбассе. Я против власти, но не против Украины. Я не уехал и не собираюсь уезжать из этой страны. В Донбассе сейчас разрушены миллионы человеческих судеб: у кого-то отобрали жизнь, у кого-то имущество, у кого-то надежду, а у кого-то просто возможность существования. Помогло это жителям Донбасса, Украины? Конечно же, нет. Если бы сегодня Донбасс и Крым были в составе страны, то путем обычных выборов эту власть смели бы в два счета! Они улетели бы так далеко, что и следа бы от них не осталось. К сожалению, участвовать в выборах эти люди сейчас не могут. Я очень рад, что Харьков избежал судьбы Донецка. Здесь не льется кровь, не коверкаются судьбы. Я уверен, что в 2014 году мы приняли единственно правильное решение: сохранили в Харькове мир и спокойствие. В конце концов, власть поменяется, она не вечная. Не на этих выборах, так на следующих ее выметут. А разрушения на Донбассе придется восстанавливать десятилетиями, а самое главное — придется восстанавливать человеческую психику. У нас произошел колоссальный водораздел в стране. Раньше мы спокойно ездили на Западную Украину, наслаждались горами, пили прекрасную воду. Сейчас я просто не представляю, как я или люди с моими взглядами приедут во Львов или в Тернополь, чтобы отдохнуть.