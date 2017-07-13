Хватавшего Яценюка за пах депутата забросали яйцами

Протестующие забросали яйцами депутата Верховной Рады от фракции «Блока Петра Порошенко» Олега Барну. Видео инцидента опубликовал телеканал «112 Украина».

Конфликт произошел в ходе блокировки активистами «Автомайдана» здания украинского парламента. На ролике видно, что Барна выходил из здания Рады. Активисты его остановили и стали задавать вопросы. Депутат ответил оскорблениями, после этого в него полетели яйца.

Материалы по теме «Служебный роман» Как социальные сети отреагировали на скандал с Яценюком

На своей странице в Facebook Барна сообщил, что нападавшие говорили по-русски. «Сказал им, что они не мои избиратели, потому что мои разговаривают на украинском языке, а вы говорите как совки донецкие», — описал предысторию стычки народный избранник.

Олег Барна стал известен в декабре 2015 года. Занимавший тогда пост премьер-министра Арсений Яценюк выступал в Верховной Раде с докладом о проделанной за год работе. Парламентарий вручил главе правительства букет роз и попытался оттащить от трибуны главу кабинета министров, схватив последнего за талию и паховую область. Позднее он объяснил свое поведение желанием обнять премьера.