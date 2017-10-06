Подобрали, обогрели

В правительстве занимаются созданием юридической базы для того, чтобы закон о реформировании теплоснабжения, принятый в июле, заработал в полную силу. По оценкам участников энергорынка и Минэнерго, на это потребуется шесть-девять месяцев. Кому выгоден новый закон о либерализации цен на тепло, какие проблемы он поможет решить и готовы ли регионы работать по новой схеме — разбиралась «Лента.ру».

Выпустили пар

В июле Госдума приняла закон, предусматривающий переход на новую целевую модель рынка тепла с тарифообразованием по принципу так называемой альтернативной котельной. Однако полноценно функционировать принятый парламентариями и уже подписанный президентом России документ сможет только после утверждения кабмином всех подзаконных актов. На это, по разным оценкам, понадобится от шести до девяти месяцев.

По словам заместителя гендиректора компании «Т Плюс» Романа Нижанковского, в настоящее время властями совместно с генераторами разработано три основных блока документов. Первый касается нормативной базы по расчетам самой альтернативной котельной, второй регулирует действия единой теплоснабжающей организации (права, обязанности, последствия недобросовестного поведения), третий — регламентирует деятельность органов власти субъектов и муниципалитетов, в том числе по установлению предельных тарифов. «Их планируется доработать и утвердить до конца текущего года», — рассказал Нижанковский на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко уточнил, что крайний срок принятия всех документов, включая методики расчета тарифа, — середина 2018 года.

Суть реформы, которая обсуждалась последние два года, заключается в поэтапном переходе к свободному рынку тепла. В населенном пункте будет выбираться единая теплоснабжающая организация (ЕТО), которая станет единственным закупщиком тепла у всех котельных и ТЭЦ, она же будет отвечать за надежность теплоснабжения. При этом тарифы станут рассчитывать по новой схеме, исходя из себестоимости строительства замещающего источника теплоснабжения — альтернативной котельной, а не потребляемого населением и организациями тепла. Предельный уровень цен, как и сейчас, будет устанавливать ФАС. Переход на новую систему расчета предполагается добровольным — региональные и муниципальные власти должны сами решить, готовы ли они к этому.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Зарубцевали раны ЖКХ

В середине сентября правительство Алтайского края подписало с Сибирской генерирующей компанией (СГК) соглашение, закрепляющее готовность региональных властей поддержать включение города Рубцовска в число пилотных проектов по переходу на альткотельную. Рубцовск стал одним из первых городов, заявивших о готовности применить новый порядок расчетов за тепло. Почему именно он?

Четыре месяца назад в 143-тысячном алтайском городе имелось два крупных теплоисточника — Южная тепловая станция и ТЭЦ бывшего тракторного завода, а также 13 котельных и 378 километров изношенных теплосетей, сообщил на форуме РЭН мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман. «Защитить население хотелось невысоким тарифом, поэтому в нем всегда не хватало места на ремонт, не говоря уже об инвестиционной составляющей. Продолжаться это долго не могло, и теплоэнергетика города года полтора назад пришла к плачевному финалу — начались аварии на сетях, теплостанциях», — рассказал он. К моменту прихода инвестора в лице СГК долги станций, сетей, обслуживающих организаций перевалили за 1,4 миллиарда рублей, а крупнейшая ТЭЦ оказалась на грани остановки — зимой 2017-го возникла опасность «заморозить» город.

Тогда после долгих переговоров было принято решение о привлечении СГК. Компания приступила к работе по перекладке сетей и соединению двух тепловых контуров, «перекопать нужно было фактически весь город», подчеркнул Фельдман. Местным властям в данном случае пришлось значительно поднять тариф — на 23 процента, но удалось обеспечить надежное теплоснабжение всего города.

По словам гендиректора СГК Михаила Кузнецова, в теплохозяйство Рубцовска планируется вложить около 1,9 миллиарда рублей, вернуть вложенные средства компания рассчитывает за 12 лет. «Изначально этот проект не был ориентирован на деньги. Но даже с такими большими вложениями и страшным коммунальным хозяйством такая деятельность может приносить прибыль. И подобных проектов по городам и весям нашей страны более чем достаточно», — добавил он.

Фото: Роман Балаев / «Коммерсантъ»

Батареи просят тепла

Проблема Рубцовска — головная боль если не всех, то многих небольших российских городов. Коммунальные сети изношены, а денег на их ремонт и замену, как правило, нет. В этой ситуации привлечение стратегического инвестора для восстановления разрушенного хозяйства, заключение концессионного соглашения и переход на модель альтернативной котельной — практически единственный способ обеспечить горожан теплом.

Реформа тарифообразования в теплоснабжении неизбежна в любом случае, уверен заместитель губернатора Кемеровской области Дмитрий Кудряшов. «Сейчас видим достаточно сложные проблемы, связанные с нерадивыми теплоснабжающими организациями, которые несвоевременно подают документы в РЭК (региональные энергокомиссии). Тогда тариф падает, а потом возникают проблемы у администрации муниципалитета и области. И каждый день вопросы: есть ли уголь, а будет ли он завтра? Необходимо, чтобы главы регионов даже не знали фамилии руководителей теплоснабжающих организаций, все работало само — как часы. Если альткотельная нормально заработает, она и позволит это сделать», — уверяет он. И добавляет, что, безусловно, потребуется работа с населением: «нужно объяснить людям, что надежное теплоснабжение не бывает дешевым».

Заместитель губернатора Тамбовской области Игорь Кулаков рассказал о похожих проблемах, возникших в моногороде Котовске. Котовская ТЭЦ, по его словам, практически «прекратила свое существование». «Ввиду того, что в 1990-2000 годы все предприятия переходили на собственные источники теплоснабжения, ТЭЦ потеряла полезную нагрузку и стала планово убыточной», — пояснил он. Спасти от замерзания 30-тысячный Котовск этой зимой удалось только благодаря строительству шести модульных котельных с привлечением средств Фонда содействия развитию ЖКХ. «Если бы буквально три года назад существовал закон об альтернативной котельной, нам удалось бы выровнять тариф и спасти ТЭЦ», — сказал Кулаков.

Замгубернатора Алтайского края Виктор Мещеряков, в свою очередь, отметил, что в подзаконных актах к закону об альткотельной нужно четко прописать условия перехода теплоснабжающих организаций на новый порядок расчетов. Он пояснил, что, например, в Барнауле 85 теплоснабжающих организаций и нужно со всеми договориться о переходе в единую ценовую зону теплоснабжения. По его мнению, закон об альткотельной «идеален в ситуации, которая сложилась в Рубцовске», когда нужно срочно искать инвестора и вкладывать миллиарды.

Фото: Денис Вышинский / «Коммерсантъ»

Мэр Воронежа Александр Гусев считает, что переход на расчет тарифов по методу альтернативной котельной должен помочь выровнять тарифы, а не увеличить их для всех потребителей. «По территориям даже внутри города они [тарифы] сильно отличаются. Условием заключения концессионного соглашения должна стать проработанная инвестпрограмма», — сказал он. Гусев также поднял вопрос о необходимости субсидирования со стороны государства: «Хотелось бы [услышать] более четко озвученную позицию федерального центра. [Обсудить] возможность субсидирования небольшими суммами процессов, которые происходят при заключении концессионного соглашения с инвестором, допустим, через тот же Фонд развития ЖКХ».

Окно возможностей

СГК рассчитывает в ближайшие три года перевести расчеты на принцип альтернативной котельной во всех пяти регионах присутствия, рассказал «Ленте.ру» гендиректор компании Михаил Кузнецов. На первом этапе портфель инвестиций в модернизацию теплосетей и других объектов теплового хозяйства энергохолдинг оценивает в 20 миллиардов рублей. О том, что новая система расчетов за тепло позволит подлатать обветшавшее во многих городах тепловое хозяйство и навести порядок на рыке, считают и в других энергокомпаниях. «Сфера теплоснабжения настолько перегрета и в прямом, и переносном смысле, что в части регионов градус уже зашкалил. И главное ожидание власти от новых условий — наведение порядка в этой сфере, и ценового и технологического. Что касается надежд бизнеса, они также связаны с наведением порядка», — заявила в ходе форума РЭН заместитель гендиректора «Квадры» Светлана Никонова. Однако без активного участия потребителей, по ее словам, в данном случае не обойтись.

Первый заместитель гендиректора «Газпром энергохолдинга» Павел Шацкий отметил, что за последние годы обсуждение закона о реформе теплоснабжения «от позиции конструктивного скептика переместилось в зону сдержанного оптимизма». Менеджер добавил, что самое главное преимущество документа в том, что он не разрушает действующую систему регулирования, а создает новый кластер — альткотельную, и новые возможности для тех, кто решит ею воспользоваться.

Замминистра энергетики Вячеслав Кравченко обратил внимание, что интерес к новой модели рыка тепла уже проявляют многие регионы. «Не думал, что будет такое количество городов, кто изъявил свое желание [перейти на расчеты по методу альткотельной]. Воронеж, Липецк нигде раньше не фигурировали», — сказал он. Кравченко также отметил, что программа перехода на альтернативную котельную не исключает предоставления субсидий для того, чтобы сгладить резкий рост тарифа на тепло там, где это потребуется.