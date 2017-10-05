Минэнерго надумало субсидировать расчеты за тепло

В Минэнерго России поддерживают возможность выделения субсидий при переходе муниципальных образований на так называемую систему альтернативной котельной. Об этом заявил на форуме «Российская энергетическая неделя» заместитель министра энергетики Михаил Кравченко, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В этой части я не вижу никаких проблем. И если у региона есть определенные возможности и он понимает, что надо двигаться этим путем и каким-то образом демпфировать (уменьшать) возможные риски, связанные с высоким темпом роста тарифов, то это абсолютно нормально», — сказал он. Кравченко добавил, что многие города уже заинтересовались возможностью перехода на новую модель рынка тепловой энергии. При этом чиновник не уточнил, идет ли речь о субсидировании только на региональном уровне или возможно выделение средств из федерального бюджета.

О необходимости субсидирования со стороны государства на одной из сессий форума заявил мэр Воронежа Александр Гусев: «Хотелось бы [услышать] более четко озвученную позицию федерального центра. [Обсудить] возможность субсидирования небольшими суммами процессов, которые происходят при заключении концессионного соглашения с инвестором, допустим через тот же Фонд развития ЖКХ».

В июле 2017 года Госдума приняла поправки в закон «О теплоснабжении» (так называемый закон об альтернативной котельной), утверждающие новую модель рынка тепловой энергии. Цель изменений — привлечь инвестиции и изменить систему отношений между поставщиком тепла и потребителем, что в итоге должно способствовать оптимизации и развитию всей отрасли. Суть заключается в том, что рост тарифов не будет рассчитываться исходя из затрат поставщиков тепла. Все будет зависеть от расходов инвестора при модернизации теплосети: если сети изношены сильно, то рост тарифов будет значительным, если «железо» в хорошем состоянии — увеличение станет незначительным. При этом инвестор гарантирует, что резкого роста тарифов на тепло в дальнейшем не будет.

При обсуждении законопроекта более пятидесяти субъектов РФ его поддержали. Однако пока единственный город, который уже подписал документ, предусматривающий переход на новую целевую модель рынка тепла, — Рубцовск в Алтайском крае.