Жителя Алтая обвинили в совершении 19 преступлений за последние 12 лет

Алтайские следователи предъявили 63-летнему жителю города Рубцовска обвинение в совершении 19 преступлений на протяжении последних 12 лет. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР) в среду, 15 марта.

По версии следствия, в 2005 году мужчина со своим знакомым объединились в банду, чтобы добывать деньги путем грабежа и убийств. Для преступной деятельности им требовалось огнестрельное оружие, поэтому они решили напасть на экипаж вневедомственной охраны.

Обвиняемый изготовил взрывное устройство, которое 7 августа 2005 года использовал для подрыва милицейского автомобиля. В результате находившие в нем стражи порядка получили телесные повреждения, один из них скончался в карете скорой помощи. К месту происшествия оперативно подоспело подкрепление, которое помешало нападавшим забрать табельное оружие.

16 и 27 августа 2006 года обвиняемый совершил еще два подрыва, чтобы проверить боеготовность банды и свое мастерство в изготовлении бомб. Мужчина заложил СВУ у входных дверей в подъезды многоквартирных жилых домов в Рубцовске, никто из жильцов тогда не пострадал.

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Между этими подрывами 18 августа 2006 года сообщники напали на почтальона и похитили у нее 12 тысяч рублей. На ее защиту встал случайный прохожий. Тогда нападавший выстрелил в него из револьвера, целясь в голову. Но мужчина прикрылся имеющейся у него лопатой. Пуля попала в широкую часть садового инструмента, что помогло избежать смертельного ранения.

Через год налетчики совершили разбойное нападение на городское почтовое отделение, но взрывное устройство не сработало. Тогда они предприняли еще одну попытку раздобыть огнестрельное оружие. 27 августа 2007 года сообщники напали на охранника войсковой части и похитили карабин.

16 июня 2010 года обвиняемый с подельником застрелили и ограбили водителя-экспедитора коммерческой компании.

Через какое-то время напарник обвиняемого умер, и тогда его место занял племянник лидера банды, освободившийся из мест лишения свободы. Вместе они ограбили двух почтальонов.

Поймать бандитов удалось в августе 2016 года. Они опять преследовали на улице почтальона с целью грабежа. Жертва заметила их и вызвала полицию, сотрудники которой и задержали подозреваемых.

В ходе обыска дома у задержанных оперативники нашли несколько самодельных взрывных устройств, благодаря которым была установлена их причастность к преступлениям, долгие годы остававшимся нераскрытыми.