Осуждены организаторы убийства руководителей подмосковной нотариальной палаты

Мособлсуд приговорил к срокам от 12 до 22 лет заключения организаторов убийства руководителей Московской областной нотариальной палаты, совершенного в 2008 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

Из приговора, оглашенного в среду, 15 марта, следует, что Владимир Садовников получил 22 года, Андрей Зотов — 17 лет в колонии строгого режима, Эдуард Белобородов — непосредственный исполнитель убийства — 12 лет в колонии особого режима.

Также суд обязал Садовникова и Зотова выплатить нотариальной палате 217 тысяч рублей в качестве возмещения расходов на похороны.

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По версии следствие, в 2007 году московский нотариус Владимир Орлов создал банду, терроризировавшую нотариусов в подмосковных городах Пушкино и Ивантеевка. К этому занятию он привлек судимых Садовникова, Белобородова, Зотова и Владимира Сараева. Бандиты вымогали у нотариусов часть прибыли, а также принуждали их к совершению незаконных нотариальных действий. Кроме того, участники группировки заставляли несговорчивых нотариусов увольняться и устраивали на их место своих людей.

О деятельности банды узнал глава подмосковной нотариальной палаты Владимир Челышев и вместе с исполнительным директором организации Олегом Петринским начал противодействовать банде, обращаясь в правоохранительные органы и суды. В результате Челышев и Петринский были расстреляны в подъезде жилого дома в Солнечногорске 3 июля 2008 года.

Орлов скрылся от следствия и сейчас находится в международном розыске. Сараев заключил сделку со следствием и был осужден в 2011 году к 10 годам заключения.

Следствие также установило причастность участников банды к покушению на действующего президента Московской областной нотариальной палаты Сергея Смирнова. В 2013 году исполнитель преступления, бывший боец разведки внутренних войск Алексей Лагозин, получил 14 лет заключения.