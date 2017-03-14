Авторитет Француз погиб в Новой Москве

Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины в Новой Москве, тело которого обнаружили с травмами, характерными для падения с высоты. Об этом во вторник, 14 марта, старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова сообщила «Ленте.ру».

«Тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили на козырьке подъезда жилого дома в Новомосковске. На месте работает оперативно-следственная группа, по данному факту проводится проверка», — сказала Иванова.

По словам источника в правоохранительных органах, погибший — 26-летний криминальный авторитет Максим Французов, также известный как Француз. Он также отметил, что молодой человек долгое время состоял на учете в наркологическом диспансере и неоднократно прекращал медикаментозное лечение.

РЕН ТВ отмечает, что в момент инцидента в квартире, где находился мужчина, присутствовали его родственники. Они не заметили ничего подозрительного, поскольку он просто вышел на балкон покурить.

Как стало известно «Ленте.ру», 15 марта в Мособслуде должен быть вынесен приговор по делу банды нотариуса Орлова, который в настоящее время находится в розыске. По некоторым данным, эта преступная группа могла быть связана с погибшим Французом.

18 февраля стало известно, что в Коми задержан один из лидеров российского криминального мира Юрий Пичугин, известный как Пичуга, и семеро участников возглавляемой им организованной преступной группировки. В отношении лидера ОПГ и его сообщников было возбуждено уголовное дело.

