Экзотика и порядок

Сингапур традиционно считается самым европейским городом в Азии: непривычно чистый и куда более богатый, чем города соседних Малайзии и Индонезии. Казалось, стабильность будет вечной. Но времена меняются: былые аутсайдеры богатеют на глазах. Чтобы не отстать от конкурентов, Сингапур вынужден меняться. За тем, как это происходит, наблюдал корреспондент «Ленты.ру».

Болиды с ревом проносятся мимо трибун, забитых болельщиками. Каждый автомобиль бурно приветствуют, но когда показывается машина в ливрее «Мерседеса», раздается буквально шквал рукоплесканий. За рулем — Льюис Хэмильтон, или просто Хэм — многократный победитель гонок и трехкратный чемпион мира.

В Сингапуре его любят — за жесткий стиль вождения, удивительное чувство поворота, нагловатое обаяние и необычайную интуицию, позволяющую раз за разом обходить лучших автогонщиков.

Сейчас Хэм играет в любимую игру — квалификацию. Считается, что в Сингапуре она особо важна: тот, кто займет поул-позицию, то есть окажется на первом месте на стартовой решетке, выиграет гонку. Сингапурская трасса плохо подходит для борьбы по ходу самой гонки: она слишком узкая, и на ней слишком мало поворотов, где можно обойти идущую впереди машину. Поэтому трасса считается одной из самых предсказуемых. Если, конечно, не случится форс-мажора — к примеру, внезапной смены погоды.

Сингапурская погода — из того, что предсказать невозможно. Вся гонка организована идеально: несколько кордонов безопасности, учет всех посетителей, четкое распределение зрителей по секторам — короче говоря, легендарная сингапурская аккуратность в действии. Но погода постоянно вносит свои коррективы. Местные ориентируются на показания портового радара и не загадывают дальше часа: в любой момент с океана может прийти туча и разразиться теплым ливнем. Что ж, за удачное географическое расположение приходится платить.

Прыжок в первый мир

Именно удобное расположение рыбацкой деревушки, находившейся на месте древнего города Тумасик, привлекло внимание англичан. В 1819 году сэр Стэмфорд Раффлз от имени Ост-Индской компании выкупил остров Сингапур у местного правителя и основал там торговую факторию и порт. Таким образом британцы получили у самого входа в Малаккский пролив базу, позволившую им взять под контроль все окрестные воды.

Важность Сингапура понимали не только англичане, но и их противники. В 1942 году в результате блестящего блицкрига японского генерала Ямаситы британские войска оказались заперты в Сингапуре. Защитники города, численно превосходившие наступающих японцев, были плохо подготовлены, измотаны предыдущими боями, их боевой дух был подорван. В конце концов командующий обороной Сингапура генерал Персиваль сдался. Вновь британский флаг взвился над городом лишь в 1945-м.

Когда британцы приступили к демонтажу своей колониальной империи, сингапурцы отнеслись к этому без особого восторга. В последующие годы город пережил немало трудностей, успел побывать государством в составе Содружества и частью Малайзии, но в 1965-м наконец обрел независимость.

Вопреки прогнозам скептиков, нищий Сингапур выжил. Благодаря осторожной и продуманной политике, проводимой премьером Ли Куан Ю, отсталая страна совершила молниеносный бросок из третьего мира в первый, став одним из «восточноазиатских тигров».

В 1990-е экономика Сингапура достигла невиданных темпов роста. Масштаб производства увеличивался на 14 процентов в год, в страну потоком текли японские и гонконгские деньги. Сингапур лидировал в компьютерных технологиях, активно развивал нефтеперерабатывающее производство. Сюда валом валили туристы, которых привлекала возможность ознакомиться с азиатской экзотикой без риска заразиться чем-нибудь тропическим или быть ограбленным.

С тех пор, однако, ситуация изменилась. Темпы роста производства упали до семи процентов в год. К тому же на мировой арене появились новые конкуренты: стремительно превращается в сверхдержаву Китай, все активнее Индия, успешно развивают экономику соседние Малайзия и Индонезия.

В этих условиях сингапурские власти сделали ставку на перемены. Страна активно ищет новые пути – и в экономике, и в спорте, и в туристической сфере.

Le Binchotan — японский паб, куда заходят, чтобы выпить пива или саке Фото: страница Le Binchotan в Facebook 1 /2

Японский с французским акцентом

«Идею мы подсмотрели у французов, — оживленно рассказывает бармен в Le Binchotan — маленьком ресторане на углу китайского квартала Сингапура. Ресторанный зал зрительно увеличен в два раза за счет большого зеркала.

Это изакая — японский паб, куда заходят, чтобы выпить пива или саке. Обычно к спиртному полагаются японские закуски, но Le Binchotan — не простой паб, здесь в обычае тапас.

«Еда в стиле изакая с легким французским колоритом, — сообщает рекламный буклет. — Шеф-повар Джереми Чиам готовит блюда из японских ингредиентов во французском стиле. В результате получаются уникальные блюда в стиле изакая, идеальные для того, чтобы перекусить после работы. Особое внимание обратите на копченое мясо и морепродукты, которые готовятся на углях».

Еда действительно необычная и вкусная — Джереми Чиам свою работу знает, но цены кусаются. Впрочем, это, похоже, свойство всех сингапурских ресторанов «с претензией» (специализирующихся на японско-европейском фьюжне): для желающих поесть недорого и вкусно есть фудкорты в торговых центрах, для тех, кому важна этническая составляющая, — традиционные забегаловки в этнических кварталах.

Подобная ценовая политика, впрочем, объяснима: владельцы заведений рассчитывают в основном на молодых, состоятельных и склонных к экспериментам «белых воротничков» — в том числе из России.

Сингапурская погода — из того, что предсказать невозможно Фото: Wong Maye-E / AP

Труба и жизнь

«Это произошло почти случайно, — оживленно рассказывает Кира По — невысокая девочка в больших очках, многократный победитель соревнований в аэротрубе. — У нас только-только должна была открыться первая труба, и моей маме заказали рекламу. Нужно было снять видео о том, что это такое — полет в аэротрубе. А поскольку мы вместе с Чу тогда занимались плаванием, то я взяла ее с собой, и мы начали летать. И это оказалось так здорово!»

До недавних пор Сингапур, прямо скажем, не блистал спортивными достижениями. В копилке сингапурской сборной — всего две олимпийских медали. Привычные виды спорта для сингапурцев — настольный теннис, бадминтон, гонки под парусом, плавание, водное поло. Есть и специфические местные — сепактакрау, напоминающую смесь футбола с волейболом, и боевое искусство силат.

Тем неожиданней успехи сингапурцев в новых видах спорта — таких как соревнования в аэродинамической трубе. 14-летняя Кира По и 15-летняя Чу И Сюань — гордость Сингапура и пример для подражания для многих детей. Сами девочки надеются, что им удастся заразить сверстников и молодежь любовью к полету. Тем более что, как и положено на Востоке, спорт не мешает напряженной учебе — традиционно строгие экзамены и Кира, и Чу сдают точно в срок, невзирая на соревнования.

Полет в трубе — довольно своеобразный аттракцион, и двух предлагаемых минут не хватает даже на то, чтобы овладеть базовыми навыками. В конце полета тренер, впрочем, любезно показывает на табличку, на которой по-русски написано: «Хотите еще?»

Все для вас

С русскими туристами в Сингапуре в этом году плохо — сказываются большое расстояние и проблемы в российской экономике. Например, на Гран-при русской речи почти не было слышно.

Это тем более обидно, потому что туристическое ведомство Сингапура работает на редкость хорошо, снабжая каждую группу экскурсоводом, для которого русский — родной язык. Эти люди живут в Сингапуре, сдают специальный экзамен на знание города и прекрасно разбираются в местных нравах. Любой горожанин с легкостью опознает иностранца, стоит тому только открыть рот. И дело не во внешности: в Сингапуре в ходу так называемый синглиш — английский с большой примесью китайских, малайских и южноиндийских слов.

Сингапур — место, где можно попробовать аутентичную индийскую уличную еду без риска отравиться) Фото: Julio Etchart / ullstein bild via Getty Images 1 /2

Хотя Сингапур стремится к переменам, тот, кто хочет посмотреть на старый город и познакомиться с его историей, еще успеет это сделать. Знаменитый сингапурский гастрономический туризм никуда не делся (редкий случай, когда можно попробовать аутентичную индийскую уличную еду без риска отравиться). Те, кому интересна история города, смогут побродить по музеям, узнать, как формировалось многонациональное население, включая удивительную перанаканскую народность — смесь китайской, малайской и индийской крови. Зайдите в The Intan, жилой дом-музей, где вам предложат перанаканский чай и этнические блюда. Если же вам по душе отдых в стиле люкс — к вашим услугам местная достопримечательность — бар «Манхэттен», славящийся своими коктейлями, а также знаменитые бары на крышах небоскребов. Там многолюдно, несмотря на капризы погоды.

Каприз погоды — подарок судьбы

Материалы по теме Наркотики, проститутки и триады Спальные районы Гонконга с высоты полета штурмовика

В этом году эти капризы гонщики испытали на себе в полной мере. Хлынул ливень — и ночной сингапурский Гран-при впервые в истории стартовал под дождем.

Сингапурская трасса быстро продемонстрировала, что все разговоры о ее предсказуемости сильно преувеличены. В первые же секунды Ферстаппен, находившийся на второй позиции, и Райкконен, четвертый, столкнулись. Досталось и Феттелю на поул-позиции. И внезапно Хэмильтон, занимавший пятое место, вырвался вперед.

В эту ночь аплодисменты в адрес Хэма звучали многократно и заслуженно. Раз за разом он отрывался от соперников на 10 секунд и больше, но терял преимущество после того, как то одна, то другая машина-аутсайдер глохла или врезалась в отбойник. Раз за разом Рикардо, шедший вторым, буквально садился Хэмильтону на хвост, но тот умудрялся оторваться. Когда Хэм наконец первым пересек финишную черту, восторгам не было предела.

И над Сингапуром распустились огромные цветы фейерверка — как знак того, что сингапурцы достойно провели 10-е по счету Гран-при.