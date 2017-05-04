Singapore Airlines запустила самолет на топливе с растительным маслом

Национальная авиакомпания Сингапура Singapore Airlines впервые в своей истории запустила пассажирский самолет, работающий на топливе с добавлением веществ из отработанного растительного масла. Об этом в четверг, 4 мая, пишет Daily Mail.

Данное воздушное судно использует обычное авиационное топливо с примесью жирных кислот. Их получают из уже использованного масла для готовки.

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Рейс SQ31 отправился из Сан-Франциско в понедельник, 1 мая. Он прибыл в Сингапур на следующий день. На борту самолета находились 206 пассажиров.

В общей сложности авиакомпания намерена выполнить 12 подобных рейсов. Таким образом перевозчик хочет привлечь внимание к вопросу использования биотоплива и необходимости сокращения выбросов выхлопных газов в атмосферу.

Первый коммерческий рейс на самолете, который заправили смесью с веществами из подсолнечного масла, был совершен в марте 2015 года. Тогда воздушное судно китайской авиакомпании Hainan Airlines перевезло пассажиров из Шанхая в Пекин.

