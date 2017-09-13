Президентом Сингапура впервые стала женщина

В Сингапуре избрана первая в истории страны женщина-президент. Об этом сообщает Reuters.

Главой государства стала 63-летняя Халима Якуб. Сама процедура выборов прошла без голосования. Изначально на пост баллотировались пять кандидатов, однако парламент Сингапура решил, что президентский пост в этот раз должен занять представитель малайской общины. В итоге кандидатуры двух человек были отклонены на том основании, что они не являются малайцами, а еще двое были признаны не соответствующими предъявляемым к президенту требованиям.

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Якуб, дочь индийца и малайки, в течение трех лет занимавшая пост вице-спикера парламента, прошла квалификационный отбор автоматически и так же автоматически была объявлена победительницей. Если бы у нее был хоть один соперник, то пришлось бы проводить выборы, в которых бы участвовали все граждане Сингапура.

Президент Республики Сингапур по конституции является главой государства и избирается всенародным голосованием на 6 лет. До 1991 года он назначался парламентом и являлся церемониальной фигурой, но после реформы получил полномочия в финансовых и кадровых вопросах.