Мир
 
Последние новости
Северная Корея заявила о готовности нанести удар по тихоокеанской базе США
Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до девяти
Трамп пообещал «огненный» ответ КНДР
В Финляндии пропали приехавшие собирать ягоды украинцы
Челябинцы заметили Федора Емельяненко среди пассажиров городского автобуса
Минкультуры отреагировало на просьбу Кадырова запретить показ «Матильды» в Чечне
Украинские блогеры зарыли детей в песок и заставили сидеть ночь напролет
Популярные новости
Трамп пообещал «огненный» ответ КНДР
Челябинцы заметили Федора Емельяненко среди пассажиров городского автобуса
В Финляндии пропали приехавшие собирать ягоды украинцы
Северная Корея заявила о готовности нанести удар по тихоокеанской базе США
Минкультуры отреагировало на просьбу Кадырова запретить показ «Матильды» в Чечне
Приезд Путина в Абхазию заставил лидеров Украины и Грузии оперативно пообщаться
Украинские блогеры зарыли детей в песок и заставили сидеть ночь напролет

Домик дедушки Ли

Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Timothy Sim / Reuters

Покойного сингапурского премьера Ли Куан Ю в России очень любят приводить в пример. Одним нравятся его методы борьбы с коррупцией, другим — суровые законы, третьим он видится образцом того, как, будучи авторитарным правителем, можно построить государство, которым будут восхищаться на демократическом Западе. Россия в этом не одинока: феноменом Ли Куан Ю, создавшим с нуля современный Сингапур, интересуются по всему миру. Но хватило всего нескольких постов в Facebook, чтобы выяснилось: под глянцевым фасадом сингапурского благополучия кипят шекспировские страсти.

Пост раздора

«Если вы наблюдаете за политическим кризисом в Сингапуре со стороны, но хотите быть в курсе событий, то вот вам краткое описание происходящего. Не забывайте только, что сингапурское правительство любит сутяжничать, а сингапурская судебная система покладиста и угодлива. Это значительно ограничивает иностранные СМИ».

Эти три невинные фразы, которые разместил в своем Facebook 15 июля выпускник Оксфорда и Стэнфорда и сотрудник Гарвардского университета Ли Шэну, запустили в Сингапуре новый виток политического кризиса, который, казалось, только-только пошел на спад. Хотя пост был предназначен только для друзей, быстро нашлись доброжелатели, сделавшие соответствующие скриншоты и представившие их куда следовало — в генеральную прокуратуру Сингапура.

От Ли Шэну потребовали официально извиниться, стереть пост и опубликовать опровержение. Ему даже любезно подготовили проект письма — от Ли требовалось лишь поставить автограф. Но строптивый гарвардский исследователь категорически отказался.

Возможно, будь Ли Шэну простым смертным, он поступил бы иначе. Но возмутитель спокойствия оказался внуком Ли Куан Ю — великого политика и творца «сингапурского чуда».

Король Ли

Ли Куан Ю стал премьером Сингапура в 1959 году и оставался у власти на протяжении 31 года, уйдя в отставку только в 1990-м. За это время он превратил колониальный городок в процветающее государство с развитой экономикой — символ азиатского прыжка в будущее. Иностранные инвестиции в Сингапур текли рекой: для них были созданы все необходимые условия, разработана простая и стабильная налоговая политика и выстроена эффективная правовая система.

Премьеру Ли удалось справиться с бичом азиатских экономик — чудовищной коррупцией. Его методы стали притчей во языцех и воспринимаются многими экономистами и политиками чуть ли не как универсальные рецепты, а высказывания вошли в золотой фонд политических цитат. И любители «сильной руки», и либералы с удовольствием цитировали его изречения типа «Если мы хотели преуспевать, мы должны были надеяться только на самих себя» или «Чтобы побороть коррупцию, начните с того, что посадите трех своих друзей; вы точно знаете за что, и они знают за что».

Но главное — в государстве, как считалось, была выстроена меритократическая система власти с работающими социальными лифтами, где любой мог занять должность в соответствии со своими талантами. Находились, конечно, и скептики, которые указывали, что успеха неизменно добиваются дети правящей верхушки — в первую очередь самого Ли Куан Ю. Все они получили президентскую стипендию и хорошие должности, а старший сын премьера Ли Сяньлун (или Ли Сянь Лун, как иногда пишут его имя) и вовсе пошел по стопам отца и стал премьер-министром.

Недоброжелателям, впрочем, быстро объясняли, что все дело в таланте и трудолюбии. К тому же разве не сам великий Ли Куан Ю говорил: «Сингапур зависит от крепких и влиятельных семей в деле поддержания в обществе порядка и традиций бережливости, трудолюбия, уважения к старшим, послушания детей, а также уважения к образованию и науке. Такие ценности способствуют повышению производительности труда и экономическому росту». На примере семьи самого премьера каждый сингапурец видел: семейные традиции, хорошее образование и талант неизбежно приводят к успеху.

Однако в марте 2015 года Ли Куан Ю умер, и уже в следующем году в благородном семействе грянул скандал.

Три наследника и один дом

Ключевые роли в разыгравшейся драме сыграли три наследника Ли Куан Ю, а предметом спора послужил невзрачный домик в центре Сингапура.

Старший сын — Ли Сяньлун, премьер-министр, глава партии «Народное действие». Чрезвычайно популярен в народе — его порой называют даже копией отца, хотя характер у него куда мягче. Супруга Ли, Хо Чин, возглавляет крупнейшую азиатскую инвестиционную компанию Temasek Holdings, принадлежащую государству, и входит в тридцатку самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. У Ли Сяньлуна три сына — Хунъи, Ипэн и Хаои — и дочь Сюци.

Его сестра — Ли Вэйлин, по специальности нейрохирург. Приобрела определенную популярность благодаря тому, что вела собственную колонку в газете Straits Times, где рассказывала в основном о своей работе врача и делилась воспоминаниями об отце.

Младший брат — Ли Сяньян. В молодости отслужил в армии, но потом вместо того, чтобы пойти по административной линии, стал бизнесменом. В политику особо не лез, успешно руководил компанией Singapore Telecom, в 2007 году ушел с должности и потом практически не вел дел с государственными предприятиями. При этом он занимает пост главы Агентства гражданской авиации Сингапура. Женат на бизнес-леди Ли Сюэфэн, по слухам, находящейся в смертельной вражде с супругой его старшего брата Хо Чин.

И наконец, домик — разваливающийся двухэтажный коттедж в самом сердце Сингапура, историческое место, где жил в свое время премьер Ли и где он основал бессменно правящую городом партию «Народное действие». Стены дома давно пошли трещинами, внутри — дешевая мебель. Премьер Ли, как объясняют его родные, не хотел делать ремонт, чтобы не оказаться в моральном долгу у чрезмерно услужливых строительных компаний.

Ли Куан Ю часто говорил, что хочет, чтобы дом после его смерти снесли. Во-первых, для того, чтобы не возникло культа личности — премьер был крайне скромен. Во-вторых, чтобы дом не ветшал и не приходил в запустение, как дома других великих людей вроде Джавахарлала Неру и Уильяма Шекспира. Такова была его последняя воля.

Однако, как заявил премьер Ли Сяньлун, была еще и предпоследняя. Незадолго до смерти Ли Куан Ю обсудил этот вопрос с кабмином, и тот убедил бывшего премьера, что дом сносить не нужно. В итоге судьбу постройки должен решить тайный кабинет министров во главе с замом Ли Сяньлуна.

Поле битвы — Facebook

«Если кто-то распространит про нас порочащие сведения, мы должны подать на него в суд, потому что, если мы этого не сделаем, наша честность окажется под подозрением. Мы полагаем, что, если министра опорочили и он не подал в суд, он должен выйти из состава правительства. Когда я говорю «опорочить», я имею в виду высказывания о том, что он берет взятки или не безупречно честен. Если министр не смеет предстать перед судом, в обвинениях, должно быть, есть зерно правды. Если обвинения беспочвенны, чего бояться?»

Так в 1999 году тогдашний премьер Го Чок Тонг объяснял, почему сингапурское правительство охотно подает в суд на любую газету за порочащие сведения. Сейчас же власти Сингапура, несмотря на шквал обвинений, и не думают о суде.

Все началось 14 июня 2017 года, когда Ли Сяньян и Ли Вэйлин синхронно разместили на своих страницах в Facebook документ на шести страницах под названием «Что случилось с ценностями Ли Куан Ю?» В нем они утверждали, что не доверяют Ли Сяньлуну ни как брату, ни как лидеру. «Мы чувствуем, что Ли Сянь неправильно использует свое положение и влияние на сингапурские власти, преследуя личные цели, — говорилось в тексте. — Он готовит почву, на которой намерен вырастить политические амбиции своего сына Ли Хунъи, и хочет использовать наследие Ли Куан Ю в собственных политических интересах». Младший брат и сестра требовали снести дом, обвиняя старшего в том, что он намерен превратить коттедж в музей и тем самым заложить основу политической династии, передав власть своему сыну.

Премьер ответил жестким заявлением, в котором утверждал, что его родные неверно интерпретируют волю отца — и вообще не факт, что Ли Куан Ю, когда подписывал последний вариант своего завещания, до конца понимал, под чем он ставит автограф. Власть сыну он передавать не хочет и вообще намерен вскоре уйти из политики. В ответ последовал новый залп: Ли Вэйлин назвала слова старшего брата «пагубными и бесчестными». Злые языки утверждали, что в основе ссоры лежит конфликт двух женщин — Ли Сюэфэн и Хо Чин: не случайно, дескать, последнюю обвиняют в том, что она чуть ли не обманом выманила у Ли Куан Ю его предпоследнее завещание.

Простые сингапурцы весь этот скандал переживали крайне болезненно. На страницах в Facebook всех фигурантов граждане оставляли комментарии, требуя от детей Ли Куан Ю не трясти грязным семейным бельем и не позорить имя отца нации. Бывший секретарь покойного лидера, а ныне старший госминистр коммуникаций и информации Чи Хонг Тат (Сюй Фанда) вмешался в ссору, попросив прекратить «беспочвенные обвинения, которые уничтожают репутацию Сингапура, которую Ли Куан Ю выстраивал в течение всей жизни». Премьер выступил даже со специальным заявлением, прося прощения за происходящее, и напомнил родственникам: «Это не мыльная опера, хватит распространять сплетни, пора вернуться к работе». В конце концов его брат и сестра согласились прекратить публичные разборки. Все вздохнули с облегчением, но тут в ссору вмешался сын Ли Сяньяна и Ли Сюэфэн — Ли Шэну, и все завертелось по новой.

Мы вас заставим писать правду

Сингапурское правительство обычно не церемонится со своими критиками, где бы они ни высказывали свое недовольство — в стране или за рубежом. Так, 2007 году Financial Times пришлось публично извиняться за обвинение премьера в непотизме и платить ему кругленькую сумму. В 2010 году три сингапурских премьера, действующий и два бывших, пригрозили подать в суд на The New York Times Company за статью в International Herald Tribune, где один из колумнистов усомнился в том, что Ли-младший получил свой пост не благодаря заслугам. Газета опубликовала опровержение и выплатила 114 тысяч долларов США в качестве возмещения морального ущерба. Четырьмя годами позже блогер Рой Нген за слишком вольную политическую аналогию и оскорбление премьера был приговорен к штрафу в 110 тысяч долларов США и в конце концов вынужден был уехать на Тайвань.

С учетом этого нынешняя реакция сингапурского правительства выглядит совершенно беззубой. Никаких угроз судебных исков, ничего — лишь пост на Facebook-странице сына премьера Ли Хунъи с заявлением о том, что он не намерен вмешиваться в политику. Маловато, если вспомнить, что в соседних азиатских государствах многие наследники политических династий, как правило, также не собирались идти в политику — до тех пор, пока политика не приходила к ним сама.

Разумеется, все эти скандалы не означают конца «сингапурского чуда»: система, выстроенная Ли Куан Ю, слишком крепка для того, чтобы рухнуть от одной ссоры. Но тем не менее они вызывают у простых сингапурцев вполне закономерные вопросы: не превращается ли их государство, считавшееся еще недавно образцом меритократической системы, в страну, где элита — это клуб для избранных, передающих титулы и привилегии по наследству?

Алексей Куприянов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сын основателя Сингапура собрался покинуть страну вместе с семьей
Дочь Ли Куан Ю рассказала о желании отца совершить эвтаназию
В Сингапуре объявлен недельный траур по первому премьер-министру страны
Другие материалы рубрики
Мир00:02 7 августа
Нападение на кафе Lindt в Сиднее

Кенгуру-шахид

Укуренные горе-джихадисты режут неверных прямо на улицах Австралии
19:54 8 августа

СМИ сообщили о гибели пяти туристов в результате землетрясения в Китае

15:17 8 августа

«Талибан» решил научить женщин убивать неверных и выходить замуж в 14 лет

19:35 8 августа

Трамп признал засилье наркоманов в США

Мир00:05 4 августа
Человек с наркотической зависимостью

Американская наркотическая чума

Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
18:07 8 августа

Перепутавшая педали пенсионерка въехала на машине в толпу в Стокгольме

13:44 8 августа

В турецком Бодруме произошло землетрясение магнитудой 4,9

17:48 8 августа

Замминистра высшего образования ЮАР побил женщину в ночном клубе

Мир00:01 8 августа

За пригоршню шишек

Марихуановые дельцы подмяли под себя целый город
17:42 8 августа

Польша ответила Украине и Литве на критику из-за паспорта

13:14 8 августа

Чиновникам в США запретили называть изменение климата изменением климата

16:48 8 августа

Родители униженного восьмилетнего самоубийцы из США решили засудить его школу

Россия
Владимир ПутинУот так уот!
Как быть ЗОЖником, если ты президент
Россельхознадзор нашел вирус африканской чумы в изготовленных на зоне сосисках
«Мужчина создал перевернутый мир абсурда»
Какие партии борются за укрощение женской любовью и царя
Николай Киреев«Благословите, батюшка, ибо я сутенер»
Священник уехал в монастырь и нашелся в витебском притоне с проститутками
Бывший вице-президент России стал кандидатом в Совфед от Новгородской области
Вблизи мусорного полигона «Кучино» проверили чистоту воздуха
Сотрудница «Пятерочки» избила вставшего в магазине на скейт 10-летнего мальчика
Все материалы
Мир
Домик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Нападение на кафе Lindt в СиднееКенгуру-шахид
Укуренные горе-джихадисты режут неверных прямо на улицах Австралии
За пригоршню шишек
Марихуановые дельцы подмяли под себя целый город
СМИ сообщили о гибели пяти туристов в результате землетрясения в Китае
Трамп признал засилье наркоманов в США
Акция протеста против правительства Николаса Мадуро в Каракасе Много нефти, мало толку
Что случилось с Венесуэлой и почему Учредительное собрание ей не поможет
Зигмар Габриэль«Зигги-поп» в немецком МИД
Аутсайдер Зигмар Габриэль стал одним из самых популярных политиков ФРГ
Все материалы
Бывший СССР
Гурбангулы БердымухаммедовТуркменский Рэмбо
Как президент Бердымухаммедов стреляет, дрифтует, диджеит и поет
Обстреливавшие позиции ДНР бойцы ВСУ погибли из-за разрыва собственного орудия
Сели на мель
Как Украина пытается остановить строительство Крымского моста
Климкин ответил на заявление о наличии у него российского гражданства
Приезд Путина в Абхазию заставил лидеров Украины и Грузии оперативно пообщаться
В «Правом секторе» посоветовали лидерам ДНР отказаться от «Боярышника»
Тбилиси осудил визит Путина в Абхазию
Все материалы
Финансы
«ОСАГО для нарушителей должно стоить 10 миллионов»
Чего ждать автомобилистам от новой страховой реформы
Курс биткоина вырос почти на четверть после разделения
Bloomberg сообщил об угрожающем долге по кредиткам в США
Сбербанк и ВТБ 24 выплатили 140 миллиардов рублей вкладчикам «Югры»
Российские аудиторы помогут властям Приднестровья реформировать экономику
Расходы россиян вдвое превысили официальную инфляцию
Украина импортировала иранскую нефть на шесть миллионов долларов
Все материалы
Бизнес
Employees from UkrTransGaz work on gas pipes during an anti-terrorism exercise held at the Opary underground gas storage facility operated by UkrTransGaz, a unit of NAK Naftogaz Ukrainy, in Lviv, Ukraine, on Tuesday, Sept. 30, 2014. The cease-fire in Ukraine that curtailed casualties for four weeks is starting to fray as pro-Russian insurgents continue to test the nerves of the military with targeted attacks, the government in Kiev said. Photographer: Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images Команда «Газы!»
Почему в Киеве жалуются на изношенные трубы
Поперек течения
В Хакасии строительство опасного понтонного моста вызвало вопросы у общественности
Ксения ЯсноваДушевная история
Владелица мини-кондитерской о том, как хобби может стать бизнесом
«МегаФон» запустил в Москве гигабитную сеть LTE
В Нижнем Новгороде открыли построенный на деньги от «Платона» мост
В «Роснефти» назвали дежавю ходатайство «Системы» о переносе рассмотрения дела
Российский авторынок сохранил двузначные темпы роста в июле
Все материалы
Силовые структуры
Схватки с конвоем
Зачем детей отправляют за решетку к родителям
Не на тех напали
Как преступники нарываются на неприятности, выбирая не ту жертву
Расстреляли на пробежке
В Москве застрелили гендиректора нового океанариума, не оставив зацепок полиции
Иранский дрон прошел рядом с садящимся на авианосец истребителем США
Минобороны купит 260 противоударных шлемов для военных полицейских
Вступившие в перестрелку с «бандой GTA» бойцы ОМОН получили награды
Китай досрочно начнет испытания нового авианосца
Все материалы
Наука и техника
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Нашпиговали
Бесчеловечные эксперименты над людьми стали реальностью
Над Каракорумом обнаружили аномальный вихрь
Объявлены сроки запуска беспилотных пассажирских самолетов
Запущенный на пожертвования россиян спутник отказался работать
Названы главные отличия женского мозга от мужского
Все материалы
Спорт
Морис Квителашвили«Мы всегда ладили с Липницкой»
Квителашвили — о втором гражданстве, служебных романах и собственной школе
«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА
Российская теннисистка Касаткина выиграла очко ударом между ног
Семикратный чемпион НБА подрался на детском турнире
«Амкар» набрал первое очко в РФПЛ
«Я не просто с девушками плаваю»
Синхронист Александр Мальцев о женщинах, костюмах и Олимпиаде
Забивший автогол вратарь «Спартака» нашел позитив в разгроме от «Зенита»
Все материалы
Культура
«Боже, мне так нравится эта девушка!»
Люк Бессон о своем возвращении в сай-фай и проблемах голливудских блокбастеров
«Без идеологического гламура»
5 важных старых книг: выбор Алексея Варламова
Приход и привод
За что полиция избила посетителей самого модного клуба Москвы — «Рабицы»
Минкультуры отреагировало на просьбу Кадырова запретить показ «Матильды» в Чечне
Умер музыкант Глен Кэмпбелл
Поклонская прокомментировала предложение Кадырова запретить «Матильду» в Чечне
Кадыров предложил запретить «Матильду» в Чечне
Все материалы
Интернет и СМИ
Андрей МалаховНародный хайпожор
Андрей Малахов годами копался в грязном белье россиян, но не замарал руки
Чат-бота от Microsoft научили вычислять покупателей секс-рабов
Малахов привлек внимание СМИ словами о каком-то решении
Наотрез отказавшийся уходить из парка пес вызвал бурные овации у канадских зевак
«Человек должен дать повод затроллить и выстегнуть»
Провинциальный актер прославился, выстебывая Дружко и других звезд YouTube
Журналисты Guardian отказались от приглашения приехать в тюрьму к Ярошенко
Канал Disney покажет дошкольникам приключения межрасовой лесби-семьи
Все материалы
Ценности
Победа по очкам
Чем скрыть мешки под глазами после отпуска
«Американцы — неубиваемы»
Московский страховщик и его любимый Cadillac
Японские дизайнеры прикрепили на обувь формочки для песка
Фаррелл Уильямс сделал новые кроссовки для adidas Originals
Елизавете II пошлют в подарок «Черный русский» с 215 бриллиантами
Trussardi увидел будущее в воротниках из кожи питона
Участники новой кампании Uniqlo показали секретные места Москвы
Все материалы
Путешествия
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
Двое украинцев спасли туристов от акулы в Египте
В Китае откроется названный в честь водки аэропорт
Россияне начали отказываться от отдыха в Турции из-за вируса Коксаки
Экстремал в вингсьюте пролетел сквозь водопад на скорости 300 километров в час
Аэропорт Сочи наказал швырявшего багаж грузчика
Швыряющего багаж в аэропорту Сочи грузчика сняли на видео
Все материалы
Из жизни
Со стыда сгорели
Как бодишеймеры мотивируют полных девушек на похудение
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
«Первое впечатление: местные — злые и наглые»
История москвички, переехавшей в Израиль
Неизвестные отпилили головы моделям динозавров в австралийском музее
Шпионивший с вертолета британский полицейский-вуайерист сядет в тюрьму
Американец слетал на мотопараплане за бургерами в «Макдональдс»
В США умер выучивший язык жестов орангутанг Чантек
Все материалы
Первый тест внедорожника с сенсорным салоном
Почему за Range Rover Velar пора занимать очередь
Тест-драйв самой популярной машины России
Длительный тест Hyundai Solaris: часть первая
Душ из камней
Школа выживания ралли-рейда «Шелковый путь»
Тест-драйв самого быстрого Bentley в истории
Ездим на Bentley Continental Supersports
В США выяснили, сколько сил потерял AMG-мотор после 650 000 километров
Mazda научилась воспламенять бензин сжатием
Российский авторынок растет пятый месяц подряд
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы