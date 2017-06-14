Сын основателя Сингапура собрался покинуть страну вместе с семьей

Младший сын основателя современного Сингапура Ли Куан Ю — Ли Сянь Ян — собирается вместе с семьей покинуть страну. Об этом изданию The Straits Times сообщила его супруга.

Она не стала говорить, когда именно пара собирается уехать из Сингапура и куда они намерены отправиться.

Сам Ли Сянь Ян, председатель Управления гражданской авиации страны, пока не прокомментировал сложившуюся ситуацию. Однако на своей странице в Facebook он опубликовал письмо, которое написал вместе с сестрой.

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В заявлении чиновник сообщил, что за ним следят и в ближайшем будущем ему, скорее всего, придется покинуть Сингапур, так как он опасается действий со стороны властей в отношении себя и супруги.

Помимо этого, брат с сестрой рассказали, что «перестали доверять своему старшему брату — премьер-министру страны Ли Сянь Луну».

По их утверждению, с момента смерти их отца Ли Куан Ю в марте 2015 года в Сингапуре произошли изменения, которые «не отражают всего того, за что боролся их отец».

Премьер-министр страны заявил, что он «опечален неудачными заявлениями, которые сделали его родные».

Ли Куан Ю умер 23 марта 2015 года в центральной больнице Сингапура, где проходил лечение от пневмонии. Он возглавлял правительство города-государства с 1959 года, в 1990-м его сменил Го Чок Тонг. Под руководством Ли Куан Ю Сингапур превратился в финансовый центр Юго-Восточной Азии. Премьер добился этого за счет привлечения иностранных инвесторов, ориентации экономики на высокотехнологичный сектор, борьбы с коррупцией и мафией, капиталовложений в образование граждан.