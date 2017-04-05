Сингапур объявил о высылке имама за оскорбление христиан и иудеев

Сингапурские власти объявили о выдворении из страны имама из-за допущенных им оскорбительных высказываний в адрес христиан и иудеев, сделанных в ходе молитвы. Об этом сообщает South China Morning Post.

Решение о депортации принял окружной суд города-государства. Исламский религиозный деятель также должен заплатить штраф в размере четырех тысяч сингапурских долларов (примерно 2860 долларов США).

По данным МВД Сингапура, 6 января имам Налла Мохамед Абдул Джамиль Абдул Малик в ходе пятничной молитвы, обращаясь к Аллаху, произнес фразу: «Даруй нам помощь против евреев и христиан».

Информация об этом стала достоянием властей после того, как один из прихожан разместил видеозапись проповеди на своей странице в соцсетях. Позднее Налла принес публичные извинения за свои высказывания в присутствии 30 священнослужителей, представляющих разные религии.

Как заявил во время вынесения приговора судья, «любой религиозный лидер, представляющий любую конфессию, который делает такие заявления, будет нести ответственность за свои действия».

Издание уточняет, что за подобного рода преступления по местным законам имам мог быть приговорен к тюремному заключению сроком на три года.