«Где ты прячешься, кусок дерьма?»

В главном бою турнира UFC 216 Тони Фергюсон расправился с Кевином Ли, став временным чемпионом организации в легком весе. Деметриус Джонсон победил Рэя Борга и установил рекорд по продолжительности серии успешных защит титула. «Лента.ру» — об этом и других итогах UFC 216.

Задали жару

Любители смешанных единоборств ждали UFC 216 с особым нетерпением — в последнее время турнирам явно не хватало громких скандалов и ярких боев. С непродолжительным переходом Конора Макгрегора в бокс дефицит хайпа в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) ощущался как никогда. К счастью, поединки Тони Фергюсона с Кевином Ли и Деметриуса Джонсона с Рэем Боргом обещали как следует встряхнуть промоушен.

Правда, фанатам пришлось понервничать еще на взвешивании — Ли не удалось уложиться в вес с первой попытки. Как признался сам американец, за сутки до боя у него было 8 лишних килограммов. В свое время он не упустил возможности подколоть Хабиба Нурмагомедова шуткой про тирамису, но его собственные манипуляции с весом чуть было не закончились фиаско.

Согнать 8 килограммов за 24 часа не так-то просто, в итоге на официальной церемонии Ли превысил норму почти на 800 граммов. По правилам UFC, у бойца был час на то, чтобы исправить ситуацию, и Кевину этого хватило. Со второй попытки он сделал вес, и Фергюсон (к слову, проявивший профессионализм и уложившийся в рамки с первого раза) вздохнул спокойно — бой состоится.

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Атмосфера арены T-Mobile была наэлектризована до предела, до поединка соперники успели наговорить друг другу много неприятного. Мотивация каждого была очевидна — 33-летний Фергюсон ждал шанса подраться за чемпионство (пусть и временное, пусть и не с Конором или Хабибом) уже очень давно. 25-летний Ли — эдакий выскочка, прорубивший себе дорогу к титульному бою. Причем многие считали, что бойцы спорят не за временный, а за самый настоящий пояс чемпиона в легком весе — бытует мнение, что владеющий им Макгрегор на защиту так и не сподобится. Конор уже давно соревнуется сам с собой, больше заботясь о состоянии своего кошелька, и соперников выбирает соответствующих.

Фергюсон полностью заслужил, буквально выстрадал право на титульный бой. А в случае Ли речь скорее шла о выданном руководством UFC авансе. И Тони не упускал возможности напомнить об этом Кевину. Перед боем Эль Кукуй не раз назвал соперника «сынком».

Тем не менее в дебюте «сынок» чуть было не сотворил апсет года. Словно спешно согнанные килограммы вернулись к Ли: визуально он смотрелся гораздо мощнее Фергюсона. Соперники начали с разведки и в том же неспешном темпе по очереди отправили друг друга в нокдаун. Затем Тони перевел поединок в партер и чуть было за это не поплатился. Фергюсон попытался провести удушение треугольником, но Ли вывернулся, перешел в боковой контроль, а затем оседлал соперника, принявшись охаживать его кулаками и локтями. Тони спас гонг, хотя Кевин, к неудовольствию соперника, нанес один из ударов уже после сигнала об окончании раунда.

Во второй пятиминутке темп снизился. Ли не пытался перевести бой в партер, а в стойке Фергюсон его перебивал. В середине отрезка Кевин попытался выполнить тейкдаун, но Тони был настороже и в невероятном прыжке ушел от контакта с соперником. И продолжил постреливать по оппоненту одиночными, но крайне чувствительными ударами.

Ли чувствовал себя некомфортно, это было заметно невооруженным глазом. Но изменить что-либо ему не позволял Фергюсон. В итоге Тони оставил за собой второй раунд, а Кевин сильно замедлился. Давали о себе знать лишние килограммы.

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Но не успел начаться третий раунд, как Ли удался мощный тейкдаун. Правда, у него никак не получалось развить успех. Пытавшийся улучшить позицию Кевин нарывался на ожесточенное сопротивление Эль Кукуя. Фергюсон наносил ему неприятные удары локтями, лежа на спине.

Соперники поднялись из партера, но ненадолго. Фергюсон снова оказался на канвасе, однако улучил момент и попытался поймать Ли на рычаг локтя. Уроженец Детройта не без труда вышел из сложного положения. Тут же на его шее закрылся «треугольник» Тони. Причем Фергюсон взял в захват и шею, и руку оппонента. Давление было настолько сильным, что показалось: Кевин «уснул». Но нет — за мгновение до этого Ли сдался.

Пока Фергюсон ликовал, его соперник рыдал в центре клетки. Он потерпел первое за два года поражение. Тони, не проигрывавший уже на протяжении пяти лет, продлил победную серию до 10 боев.

«Все складывалось в точности так, как я и хотел — он пошел вперед, выплеснул на меня всю агрессию и потерял силы, а я смог поймать его на удушение. Что я думаю о поединке с Конором Макгрегором? Где ты прячешься, кусок дерьма? Я иду за тобой. Тебе придется защищать свой титул!» — разошелся Фергюсон.

«Я недооценил его работу из положения на спине. Его локти нанесли мне много урона. Тони сегодня был просто лучше. Я отдал все силы для победы. Надеюсь, у него получится довести дело до конца. Но и меня не стоит списывать со счетов. Я еще молод и еще вернусь», — обещал Ли.

Следивший за боем Нурмагомедов поздравил Фергюсона одним из первых: «Отличное выступление, Тони. Мои поздравления. Ты заслужил пояс». Судя по хештегам в Twitter, Хабиб надеется на встречу с Фергюсоном в декабре. Посмотрим, получится ли у соперников выяснить отношения с четвертой попытки.

Макгрегор пока молчит. Но вскоре и его призовут к ответу. Иначе он лишится чемпионского пояса в легком весе.

Мышонок могуч

Деметриусу Джонсону очень нужна была победа над Рэем Боргом: тогда Могучий Мышонок устанавливал рекорд по продолжительности серии успешных защит титула. На счету лучшего вне зависимости от весовой категории бойца UFC было 11 побед подряд (10 из них — в ранге чемпиона в суперлегком весе).

Начали осторожно, Джонсон работал ногами, чередуя «этажность» ударов, Борг без особых усилий оборонялся. В одном из эпизодов ему вроде бы удалось поймать ногу соперника, но сработал опыт Деметриуса — даже проиграв эпизод, он оказался в более выгодном положении. Далее Джонсон перевел поединок в партер, где доминировал до самого гонга, впрочем, не причинив Боргу существенного урона.

Во второй пятиминутке события развивались по схожему сценарию. Борг вроде бы делал все правильно, проведя пару тейкдаунов, но Джонсон все равно умудрился оказаться в доминирующей позиции. Соперники провели весь раунд между клинчем и партером, убедительнее смотрелся чемпион.

И в третьем раунде мало что поменялось. Статистика по ударам поражала даже самых отъявленных фанатов Борга. Джонсон лидировал по количеству точных попаданий с невероятным преимуществом — 97:4! Стало ясно, что если у Рэя и есть малейший шанс на победу, то искать его стоит в партере. Но Деметриус был другого мнения на этот счет. Как и во втором раунде, он доминировал в борьбе, только теперь Боргу доставалось куда сильнее.

Борг понимал, что безнадежно проигрывает, и пошел вперед в четвертом раунде. Тактика не принесла ему плодов, но прибавила шишек. Джонсон был готов к агрессии оппонента, действовал разнообразно, а главное, эффективно.

В заключительном раунде претендент сразу оказался на канвасе. Он пытался сопротивляться, защищался из последних сил, но чувствовалось: ему не дотерпеть до судейского решения. А Могучий Мышонок показал себя во всей красе: он исполнил великолепный бросок (и это в концовке боя), одновременно забрав руку соперника. Рычаг локтя и красивая победа чемпиона! Есть 11-я подряд успешная защита титула, рекорд бразильца Андерсона Силвы пал.

Возможно, теперь Джонсону следует всерьез задуматься о переходе в другой вес. Он победил всех, и равных ему соперников в суперлегком дивизионе попросту не осталось.

Блицкриг Вердума, провал Бибулатова

А вот бразильцу Фабрисиу Вердуму пришлось понервничать. За несколько часов до турнира его соперник американец Деррик Льюис отказался выходить в октагон. Дала о себе знать старая травма спины, и Льюис понял, что с такой серьезной болью у него нет против Вердума никаких шансов.

Фабрисиу Вердум Фото: Rey Del Rio / Getty Images

Их бой отменили, а в основной кард из предварительного передвинули поединок Уолта Харриса и Марка Годбира. По крайней мере, так сообщали американские СМИ. Однако руководство UFC быстро изменило решение — Годбиру дали от ворот поворот, а Харрис согласился выйти против бразильца. Шаг вполне разумный — учитывая, что тяжелый дивизион организации переживает не лучшие времена, терять бойца уровня Вердума еще на несколько месяцев (а значит, и отсрочить потенциальный реванш с чемпионом Стипе Миочичем в случае победы) было непозволительной роскошью.

Правда, реальной борьбы не получилось. Харрис явно не был готов к сопернику уровня Вердума. Бразильцу хватило 65 секунд, чтобы расправиться с оппонентом. Вначале он забрал спину Харриса, а затем спокойно вышел на рычаг локтя. Есть 22-я победа Фабрисиу в карьере.

Единственный в карде россиянин Магомед Бибулатов, до этого момента не знавший поражений, поклонников не порадовал. Бой с американцем Джоном Морагой складывался спокойно, но Бибулатов пропустил мощный удар, поплыл и получил еще. Рефери остановил поединок, зафиксировав победу Мораги нокаутом в первом раунде.

Перспективы российского спортсмена в UFC уже не так радужны, но Магомеду не стоит опускать руки, у него еще наверняка будут шансы заявить о себе в сильнейшей организации мира.