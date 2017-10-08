Спорт
 
Последние новости
Возле МКАД загорелся строительный рынок
Россияне завоевали семь из восьми золотых медалей на чемпионате мира по ММА
На митинг за единство Испании в Барселоне вышли почти миллион человек
Посольство России в Британии предложило журналисту слетать в космос на iPhone
Мужчина расстрелял обидчика в ходе ссоры в Москве  
Саудовский король со свитой прокатился по Москве на 23 машинах Mercedes
Воюющий за Киев российский актер Пашинин раскритиковал украинскую армию
Популярные новости
Саудовский король со свитой прокатился по Москве на 23 машинах Mercedes
Воюющий за Киев российский актер Пашинин раскритиковал украинскую армию
Дерзкого водителя избили и задержали за помехи кортежу главы МВД Дагестана
Друг Сарсании раскрыл обстоятельства его смерти
Посольство России в Британии предложило журналисту слетать в космос на iPhone

«Где ты прячешься, кусок дерьма?»

Фергюсон удушил Ли и идет за Конором Макгрегором

Перейти в «Мою Ленту»
Тони Фергюсон
Тони Фергюсон
Фото: Alex Trautwig / Getty Images

В главном бою турнира UFC 216 Тони Фергюсон расправился с Кевином Ли, став временным чемпионом организации в легком весе. Деметриус Джонсон победил Рэя Борга и установил рекорд по продолжительности серии успешных защит титула. «Лента.ру» — об этом и других итогах UFC 216.

Задали жару

Любители смешанных единоборств ждали UFC 216 с особым нетерпением — в последнее время турнирам явно не хватало громких скандалов и ярких боев. С непродолжительным переходом Конора Макгрегора в бокс дефицит хайпа в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) ощущался как никогда. К счастью, поединки Тони Фергюсона с Кевином Ли и Деметриуса Джонсона с Рэем Боргом обещали как следует встряхнуть промоушен.

Правда, фанатам пришлось понервничать еще на взвешивании — Ли не удалось уложиться в вес с первой попытки. Как признался сам американец, за сутки до боя у него было 8 лишних килограммов. В свое время он не упустил возможности подколоть Хабиба Нурмагомедова шуткой про тирамису, но его собственные манипуляции с весом чуть было не закончились фиаско.

Согнать 8 килограммов за 24 часа не так-то просто, в итоге на официальной церемонии Ли превысил норму почти на 800 граммов. По правилам UFC, у бойца был час на то, чтобы исправить ситуацию, и Кевину этого хватило. Со второй попытки он сделал вес, и Фергюсон (к слову, проявивший профессионализм и уложившийся в рамки с первого раза) вздохнул спокойно — бой состоится.

Атмосфера арены T-Mobile была наэлектризована до предела, до поединка соперники успели наговорить друг другу много неприятного. Мотивация каждого была очевидна — 33-летний Фергюсон ждал шанса подраться за чемпионство (пусть и временное, пусть и не с Конором или Хабибом) уже очень давно. 25-летний Ли — эдакий выскочка, прорубивший себе дорогу к титульному бою. Причем многие считали, что бойцы спорят не за временный, а за самый настоящий пояс чемпиона в легком весе — бытует мнение, что владеющий им Макгрегор на защиту так и не сподобится. Конор уже давно соревнуется сам с собой, больше заботясь о состоянии своего кошелька, и соперников выбирает соответствующих.

Фергюсон полностью заслужил, буквально выстрадал право на титульный бой. А в случае Ли речь скорее шла о выданном руководством UFC авансе. И Тони не упускал возможности напомнить об этом Кевину. Перед боем Эль Кукуй не раз назвал соперника «сынком».

Тем не менее в дебюте «сынок» чуть было не сотворил апсет года. Словно спешно согнанные килограммы вернулись к Ли: визуально он смотрелся гораздо мощнее Фергюсона. Соперники начали с разведки и в том же неспешном темпе по очереди отправили друг друга в нокдаун. Затем Тони перевел поединок в партер и чуть было за это не поплатился. Фергюсон попытался провести удушение треугольником, но Ли вывернулся, перешел в боковой контроль, а затем оседлал соперника, принявшись охаживать его кулаками и локтями. Тони спас гонг, хотя Кевин, к неудовольствию соперника, нанес один из ударов уже после сигнала об окончании раунда.

Во второй пятиминутке темп снизился. Ли не пытался перевести бой в партер, а в стойке Фергюсон его перебивал. В середине отрезка Кевин попытался выполнить тейкдаун, но Тони был настороже и в невероятном прыжке ушел от контакта с соперником. И продолжил постреливать по оппоненту одиночными, но крайне чувствительными ударами.

Ли чувствовал себя некомфортно, это было заметно невооруженным глазом. Но изменить что-либо ему не позволял Фергюсон. В итоге Тони оставил за собой второй раунд, а Кевин сильно замедлился. Давали о себе знать лишние килограммы.

Но не успел начаться третий раунд, как Ли удался мощный тейкдаун. Правда, у него никак не получалось развить успех. Пытавшийся улучшить позицию Кевин нарывался на ожесточенное сопротивление Эль Кукуя. Фергюсон наносил ему неприятные удары локтями, лежа на спине.

Соперники поднялись из партера, но ненадолго. Фергюсон снова оказался на канвасе, однако улучил момент и попытался поймать Ли на рычаг локтя. Уроженец Детройта не без труда вышел из сложного положения. Тут же на его шее закрылся «треугольник» Тони. Причем Фергюсон взял в захват и шею, и руку оппонента. Давление было настолько сильным, что показалось: Кевин «уснул». Но нет — за мгновение до этого Ли сдался.

Пока Фергюсон ликовал, его соперник рыдал в центре клетки. Он потерпел первое за два года поражение. Тони, не проигрывавший уже на протяжении пяти лет, продлил победную серию до 10 боев.

«Все складывалось в точности так, как я и хотел — он пошел вперед, выплеснул на меня всю агрессию и потерял силы, а я смог поймать его на удушение. Что я думаю о поединке с Конором Макгрегором? Где ты прячешься, кусок дерьма? Я иду за тобой. Тебе придется защищать свой титул!» — разошелся Фергюсон.

«Я недооценил его работу из положения на спине. Его локти нанесли мне много урона. Тони сегодня был просто лучше. Я отдал все силы для победы. Надеюсь, у него получится довести дело до конца. Но и меня не стоит списывать со счетов. Я еще молод и еще вернусь», — обещал Ли.

Следивший за боем Нурмагомедов поздравил Фергюсона одним из первых: «Отличное выступление, Тони. Мои поздравления. Ты заслужил пояс». Судя по хештегам в Twitter, Хабиб надеется на встречу с Фергюсоном в декабре. Посмотрим, получится ли у соперников выяснить отношения с четвертой попытки.

Макгрегор пока молчит. Но вскоре и его призовут к ответу. Иначе он лишится чемпионского пояса в легком весе.

Мышонок могуч

Деметриусу Джонсону очень нужна была победа над Рэем Боргом: тогда Могучий Мышонок устанавливал рекорд по продолжительности серии успешных защит титула. На счету лучшего вне зависимости от весовой категории бойца UFC было 11 побед подряд (10 из них — в ранге чемпиона в суперлегком весе).

Начали осторожно, Джонсон работал ногами, чередуя «этажность» ударов, Борг без особых усилий оборонялся. В одном из эпизодов ему вроде бы удалось поймать ногу соперника, но сработал опыт Деметриуса — даже проиграв эпизод, он оказался в более выгодном положении. Далее Джонсон перевел поединок в партер, где доминировал до самого гонга, впрочем, не причинив Боргу существенного урона.

Во второй пятиминутке события развивались по схожему сценарию. Борг вроде бы делал все правильно, проведя пару тейкдаунов, но Джонсон все равно умудрился оказаться в доминирующей позиции. Соперники провели весь раунд между клинчем и партером, убедительнее смотрелся чемпион.

И в третьем раунде мало что поменялось. Статистика по ударам поражала даже самых отъявленных фанатов Борга. Джонсон лидировал по количеству точных попаданий с невероятным преимуществом — 97:4! Стало ясно, что если у Рэя и есть малейший шанс на победу, то искать его стоит в партере. Но Деметриус был другого мнения на этот счет. Как и во втором раунде, он доминировал в борьбе, только теперь Боргу доставалось куда сильнее.

Борг понимал, что безнадежно проигрывает, и пошел вперед в четвертом раунде. Тактика не принесла ему плодов, но прибавила шишек. Джонсон был готов к агрессии оппонента, действовал разнообразно, а главное, эффективно.

В заключительном раунде претендент сразу оказался на канвасе. Он пытался сопротивляться, защищался из последних сил, но чувствовалось: ему не дотерпеть до судейского решения. А Могучий Мышонок показал себя во всей красе: он исполнил великолепный бросок (и это в концовке боя), одновременно забрав руку соперника. Рычаг локтя и красивая победа чемпиона! Есть 11-я подряд успешная защита титула, рекорд бразильца Андерсона Силвы пал.

Возможно, теперь Джонсону следует всерьез задуматься о переходе в другой вес. Он победил всех, и равных ему соперников в суперлегком дивизионе попросту не осталось.

Блицкриг Вердума, провал Бибулатова

А вот бразильцу Фабрисиу Вердуму пришлось понервничать. За несколько часов до турнира его соперник американец Деррик Льюис отказался выходить в октагон. Дала о себе знать старая травма спины, и Льюис понял, что с такой серьезной болью у него нет против Вердума никаких шансов.

Их бой отменили, а в основной кард из предварительного передвинули поединок Уолта Харриса и Марка Годбира. По крайней мере, так сообщали американские СМИ. Однако руководство UFC быстро изменило решение — Годбиру дали от ворот поворот, а Харрис согласился выйти против бразильца. Шаг вполне разумный — учитывая, что тяжелый дивизион организации переживает не лучшие времена, терять бойца уровня Вердума еще на несколько месяцев (а значит, и отсрочить потенциальный реванш с чемпионом Стипе Миочичем в случае победы) было непозволительной роскошью.

Правда, реальной борьбы не получилось. Харрис явно не был готов к сопернику уровня Вердума. Бразильцу хватило 65 секунд, чтобы расправиться с оппонентом. Вначале он забрал спину Харриса, а затем спокойно вышел на рычаг локтя. Есть 22-я победа Фабрисиу в карьере.

Единственный в карде россиянин Магомед Бибулатов, до этого момента не знавший поражений, поклонников не порадовал. Бой с американцем Джоном Морагой складывался спокойно, но Бибулатов пропустил мощный удар, поплыл и получил еще. Рефери остановил поединок, зафиксировав победу Мораги нокаутом в первом раунде.

Перспективы российского спортсмена в UFC уже не так радужны, но Магомеду не стоит опускать руки, у него еще наверняка будут шансы заявить о себе в сильнейшей организации мира.

Ринат Салахетдинов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт00:03 7 октября

Кукуй, гаси

В Вегасе определят будущего соперника Макгрегора и познают силу «Ахмата»
15:16Сегодня

Друг Сарсании раскрыл обстоятельства его смерти

07:45Сегодня

Фергюсон победил Ли и стал временным чемпионом в дивизионе Макгрегора

16:41Сегодня

Россияне завоевали семь из восьми золотых медалей на чемпионате мира по ММА

Спорт21:23 7 октября

Собаку съели на автоголах

Корейцы так старались в матче со сборной России, что дважды забили сами себе
13:44Сегодня

Работу объявленного позором российского футбола арбитра проверят

12:07Сегодня

Овечкин забросил четыре шайбы во втором матче сезона НХЛ

10:46Сегодня

Заменивший Квята француз финишировал 13-м на Гран-при Японии

Спорт00:0830 сентября
Алексей Немов

«В 90-е на российские зарплаты было не выжить»

Алексей Немов о гимнастике, деньгах и работе журналиста
21:4329 сентября

«Барселоне» предрекли переезд в другую лигу после отделения Каталонии

08:51Сегодня

Новая первая ракетка мира рассказала об отношениях с Шараповой

07:22Сегодня

Комментатор назвал судью позором российского футбола и отказался работать

Россия
«Народ начал купаться в этой аномальщине»
Россияне тупеют и все больше верят в чудеса
Разорвало: поезд протаранил автобус
Погибли 16 человек
Вадим ПотомскийБог не фраер. Он увидел
Уволенный губернатор-мем орал на чепушил и раньше всех дарил корзинки министрам
Возле МКАД загорелся строительный рынок
Мужчина расстрелял обидчика в ходе ссоры в Москве
Все задержанные участники субботних акций отпущены
Водитель врезался в московский дом и с четырьмя пассажирами попал в больницу
Все материалы
Мир
В могилу с улыбкой
Румынское кладбище, где можно повеселиться с мертвецами
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
Турция заявила о координации своих действий в Сирии с Россией
На митинг за единство Испании в Барселоне вышли почти миллион человек
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Все материалы
Бывший СССР
Мечта президента
Почему Назарбаеву не дают Нобелевскую премию
СБУ обвинила ЧВК Вагнера в уничтожении Ил-76 с украинскими десантниками
«Новый Майдан будет кровавой мясорубкой»
Почему диктатура Порошенко приведет к очередной революции на Украине
Вице-премьер Киргизии погиб в ДТП
Умер купивший яхту Березовского одесский бизнесмен
Бывший свидетелем крушения МН17 офицер украинской ПВО попросил убежища в России
Порошенко продлил особый статус Донбасса на год
Все материалы
Финансы
Отскочили: ЦБ притормозил продажу Рокетбанка и «Точки»
Что ждет клиентов двух самых хайповых банков России
Воля короля
Россия и Саудовская Аравия решат судьбу цен на нефть
Греф подбил Новака покататься на Tesla
Путин предрек рекордный за всю историю урожай зерна
Раскрыты потери ЕС от санкций против России
Глава МИД Саудовской Аравии спрогнозировал «скорое» снятие санкций с России
Ошибки искусственного интеллекта обернутся миллиардными потерями для банков
Все материалы
Бизнес
Пробило на хавчик
Кого озолотят неуемные аппетиты любителей марихуаны
Как булка с котлетой
Франчайзи бургерной о том, сложно ли реализовать свою мечту
Подобрали, обогрели
Готовы ли регионы к либерализации цен на тепло
В МВФ назвали Россию бенефициаром глобального потепления
Застрявшие в Малайзии и Саудовской Аравии экипажи «ВИМ-Авиа» вернулись в Москву
Орешкин решил защитить бизнес от штрафов
Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии систем ПРО на 15 миллиардов долларов
Все материалы
Силовые структуры
Оленевод на драйве
Шаманы и пьяные вахтовики схлестнулись в бесконечных разборках на Крайнем Севере
Люди гибнут за базар
За оградами крупнейших рынков Москвы творятся темные дела
«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»
Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
В Москве задержали подозреваемого в ложном минировании магазина
Полиция обвинила выживших в ДТП под Владимиром иностранцев в незаконной миграции
Житель Новосибирска признался в убийстве матери
Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего главбуха «Седьмой студии»
Все материалы
Наука и техника
Натаниэль ПетерсонНа голову укушенный
Безумного натуралиста жалят самые опасные твари в мире
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Пшик!
Справится ли Россия с американским гиперзвуковым оружием
На единственном российском авианосце решили сэкономить 25 миллиардов рублей
Умер лингвист Вячеслав Иванов
Китаянка ослепла после беспрерывной игры на телефоне
У европейцев обнаружили признаки неандертальцев
Все материалы
Спорт
Тони Фергюсон«Где ты прячешься, кусок дерьма?»
Фергюсон удушил Ли и идет за Конором Макгрегором
Друг Сарсании раскрыл обстоятельства его смерти
Россияне завоевали семь из восьми золотых медалей на чемпионате мира по ММА
Работу объявленного позором российского футбола арбитра проверят
Овечкин забросил четыре шайбы во втором матче сезона НХЛ
Заменивший Квята француз финишировал 13-м на Гран-при Японии
Новая первая ракетка мира рассказала об отношениях с Шараповой
Все материалы
Культура
Марина Цветаева и Сергей Эфрон. 1911 год«Он любовник из любовников»
Жизнь, любовь и смерть Марины Цветаевой в вещах, фотографиях и документах
В плену снов
Кто получит главную литературную премию мира
От электроовцы слышу
Кино недели с Денисом Рузаевым: «Бегущий по лезвию 2049»
Фанаты «Рика и Морти» устроили пикеты у McDonald's из-за сычуаньского соуса
Кровь из десен
Делать ли аборт, если беременность обернулась раковой опухолью
Заказчика скульптуры против гендерного неравенства оштрафовали за сексизм в США
Шакира спела о любви после появления слухов о ее расставании с Пике
Все материалы
Интернет и СМИ
Руки прочь
Машина для уничтожения порно превратила людей в зверей
Москва допустила ограничение работы американских СМИ в России
«Я просто реально блюю от перенапряжения»
Самый сексуальный депутат Москвы об интимной съемке и президентских амбициях
Пес получил удар лапой от кота и включил «турбоскорость»
Посольство России в Британии предложило журналисту слетать в космос на iPhone
Захарова сравнила выдворение с Украины журналиста НТВ с охотой на ведьм
В США задержали автора пародийного Twitter-аккаунта от имени полицейского
Все материалы
Ценности
Здравствуй, дерево!
Американцы поборются за автомобили своих дедов
Москвичам устроят «Революцию в звуке» с балетом «Болт»
Британские дизайнеры назвали Путина супергероем
Российская элита собралась на вертодроме посмотреть на «золотой» Bentley
Nike изменит расцветку Air Force 1
В ЦУМе начались продажи капсульной коллекции adidas Originals by Alexander Wang
Американский дизайнер посвятил одежду своей таксе
Все материалы
Путешествия
SINGAPORE - 2013/11/29: Tourists walk around on the sky-walk structures at Gardens by the Bay, notable for being one of the top 10 indoor gardens of the world. Экзотика и порядок
Россияне в Сингапуре летают в трубе и машут ногами
Названы главные недостатки российских отелей
Российские туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа»
87-летний россиянин покорил Эльбрус
Навалил кирпичей
Впасть в детство и сойти с ума в волшебном доме LEGO
Пассажиры поделились главными причинами недовольства авиакомпаниями
Туристам предложили отдых в Колумбии с безлимитным сексом в окружении 60 девушек
Все материалы
Из жизни
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Копай глубже
Что скрывают в тайных тоннелях воры и контрабандисты
Плавки Кеннеди продали на аукционе за 5,3 тысячи долларов
Канадец выиграл в лотерею 25 миллионов долларов
В Финляндии нашли беременного мужчину
Культурист голыми руками убрал с дороги мешавшую ему машину
Все материалы
Спорткупе с внедорожником внутри – как это вообще возможно?
Забытый концепт-кар Mercury Montego Sportshauler и его маленький секрет
«Тойота» для императора
Эволюция самого роскошного автомобиля Японии
Автобусы, которые не умели ездить самостоятельно
История автобусов-полуприцепов
Как столб на голову
Реальные истории, когда на машины что-то падало. Что-то больше
Ford Explorer подешевел на 100 тысяч рублей
Новой машиной Бэтмена станет суперкар Mercedes-Benz
Следующий Jeep Wrangler оснастят двухлитровой «турбочетверкой»
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы