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Агент мяча и решала

Внезапно умер самый влиятельный человек российского футбола

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Константин Сарсания
Константин Сарсания
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Футбольный агент, функционер и тренер Константин Сарсания умер настолько неожиданно, что поверить в это по-прежнему может далеко не каждый. Что за 49 лет успел сделать один из самых заметных людей в российском футболе и что с ним случилось в субботу — в материале «Ленты.ру».

Дела сердечные

Оторвался тромб — это страшное словосочетание, не оставляющее человеку почти никаких шансов на спасение. Именно это произошло с Костантином Сарсанией, который еще в пятницу утром был, казалось, полностью здоров.

«Ехал в машине, когда получил смс от Радимова. Костя умер. Ударил по тормозам, чуть не врезался. Просто не поверил в это. Позвонил знакомому, он общается с сыном Сарсании. Со слов Дениса — в пятницу папе стало плохо, и его отвезли в больницу. К вечеру ему чуть полегчало, но потом снова стало хуже. В субботу он впал в кому на несколько часов и, не приходя в сознание, умер на руках у сына», — рассказал порталу «Чемпионат.com» друг Сарсании, футбольный агент Роман Орещук.

Другой коллега умершего, футбольный агент Алексей Сафонов, подтвердил, что никаких намеков на то, что Сарсания может внезапно умереть, не было. «Это очень неожиданная и грустная новость. Позавчера разговаривали с ним, все было хорошо. В футболе люди бывают разные, Константин всегда был исключительно положительным и вежливым человеком», — сказал Сафонов ТАСС.

Лицензия на устройство

Сарсания вошел в историю российского футбола как агент и мастер по заманиваю топ-футболистов в наш чемпионат, но до того, как заняться этим небезынтересным и трудным делом, он сам играл в футбол. В юном возрасте был динамовцем, затем числился в «Спартаке», но на поле в высшей лиге чемпионата СССР не выходил. В начале девяностых поиграл во Франции, где обзавелся собственным агентом. Эта работа вызвала настолько большой интерес у молодого тогда Константина, что по завершении карьеры в 25-летнем возрасте он решил сам получить соответствующую лицензию — одним из первых среди россиян.

Именно на этом поприще он добился основных успехов. Связи, накопленные во Франции, сделали его человеком, к помощи которого почти всегда прибегали российские футболисты, уезжавшие в западноевропейские чемпионаты в 90-е годы. Благодаря содействию Сарсании динамовец Денис Клюев в 1994-м оказался в Фейеноорде (Роттердам), тогда же после юношеакого чемпионата Европы Андрей Демченко уехал из ЦСКА в амстердамский «Аякс».

Пользовался услугами Сарсании и Александр Панов, в 2000 году уехавший во французский «Сент-Этьен» из «Зенита», а самое удивительное, пожалуй, — переход Виктора Будянского из скромнейшего «Спортакадемклуба» в «Ювентус». Так уж вышло, что ни одному из вышеуказанных игроков не удалось закрепиться в основных составах новых клубов, но это уже не проблема и не вина Сарсании.

Легенда о Марате

Не вина Сарсании и то, что в лондонский «Арсенал» не перешел один из самых талантливых российских футболистов Марат Измайлов. «Перед чемпионатом мира 2002 года мне позвонил Арсен Венгер и сказал, что ему интересен Измайлов. Я сообщил об этом тогдашнему президенту "Локомотива" Валерию Филатову, с которым мы тут же вылетели в Лондон. И в аэропорту Хитроу неожиданно встречаем Юрия Семина с агентом Паулу Барбозой. Оказалось, что они прибыли в Англию по тому же вопросу. На встрече с нашей делегацией Венгер назвал цену, которую "Арсенал" готов был заплатить за Измайлова. Причем вполне достойную. Но, решив задрать ее, Барбоза вдруг заявил, что миланский "Интер" может дать за Марата больше. "Что ж, я собираюсь на чемпионат мира в качестве комментатора, где еще раз посмотрю вашего парня. А потом скажу, будем ли мы готовы столько заплатить, сколько за него готовы выложить итальянцы", – ответил Венгер. После возвращения из Японии разговор с Арсеном был коротким: "Извини, Костя, но эта тема закрыта". Так был упущен момент, который, возможно, мог бы повернуть карьеру Измайлова по-другому», — рассказывал Сарсания в 2015 году в интервью «Спорт-Экспрессу».

Мастер-класс

Огромные связи и не менее большие успехи Сарсании в агентской деятельности не могли остаться незамеченными среди руководителей футбольных клубов. В 2003 году он начал сотрудничать с «Рубином», выполняя функции спортивного директора. Казанцы тогда только вышли в премьер-лигу, но были крайне амбициозны. Вместе с главным тренером Курбаном Бердыевым Сарсания облетел половину Европы и Африки и собрал состав, который сходу завоевал бронзовые медали РФПЛ.

Этот успех сделал и без того успешного Сарсанию настолько востребованным, что он получил несколько предложений от топ-клубов, среди которых выбрал «Зенит». Именно Константин собрал тот золотой состав сине-бело-голубых, что в 2007 году впервые с 1984-го стал чемпионом страны, а год спустя завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Особенность той команды была в том, что ее костяк составляли свои, русские ребята: Аршавин, Кержаков, Малафеев, Денисов, Радимов, Зырянов, Широков. За большие деньги были куплены Анатолий Тимощук из донецкого «Шахтера», Мигель Данни из «Динамо» и ряд других классных игроков, каждый из которых пришелся ко двору. Тот «Зенит» по-прежнему многими справедливо считается лучшей российской командой в истории. Возглавлял его голландец Дик Адвокат, который также оказался в Петербурге не без активного содействия Сарсании.

В 2009 году, когда тот «Зенит» провел два подряд не лучших сезона в РФПЛ, Сарсания перешел на работу в московское «Динамо». При нем в должности спортивного директора в клуб пришли игроки сборной России Самедов и Семшов, один из лучших форвардов постсоветского пространства украинец Андрей Воронин, а также немец Кевин Кураньи из «Шальке», тогда привлекавшийся в сборную Германии и считавшийся одним из лучших в Бундеслиги.

Только «Зенит», только победа

Несмотря на то, что в роли агента, спортивного директора и маэстро переговоров у Сарсании все получалось на высшем уровне, его страстным желанием было стать тренером. Ради этой работы он отказался от денег и зоны комфорта. В качестве тренера он успел поработать в «Спортакадемклубе», «Химках» воронежском «Факеле» и «Атлантасе» из Клайпеды. С последним клубом успехи были значительные. Приняв команду в 2013 году в подвале таблице он за пару лет сделал ее вице-чемпионом Литвы, завоевал национальный Кубок и поиграл в Лиге Европы. Прогресс наверняка бы продолжился, если бы летом 2017-го Сарсания не получил предложения от Сергея Фурсенко вернуться в «Зенит» в старой, хорошо знакомой роли спортивного директора. Отказаться от возможности построить новый «Зенит» и вновь сделать его лучшим в России и Европе было невозможно.

Сарсания сходу начал собирать новую команду и собрал такую, что пока никто у нее в сезоне-2017/18 не выиграл. В прошедшее трансферное окно сине-бело-голубые приобрели 14 игроков, а отпустили еще больше. Тренером был назначен старый знакомый Сарсании, итальянец Роберто Манчини, становившийся чемпионом родной страны с «Интером», а также выигрывавший английскую и турецкую лиги с «Манчестер Сити» и «Галатасараем» соответственно.

Вновь собранный «Зенит» сметает всех на своем пути, разгромил чемпиона России «Спартак» со счетом 5:1, не терпел поражений в РФПЛ и не терял очков в Лиге Европы. Так сине-бело-голубые не начинали даже золотой сезон 2007 года. Игроки, приглашенные Сарсанией, играют настолько убедительно, что уже сейчас мало кто сомневается, что новым чемпионом России станет «Зенит». Еще меньше сомнений в том, кому посвятят возможную победу футболисты. Сарсания был действительно большим человеком в мире футбола. Агентов и функционеров его уровня в России сейчас, пожалуй, нет.

Михаил Потапов

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