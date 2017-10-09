Поезд дальше не пойдет

Еврокомиссия оштрафовала Литву почти на 28 миллионов евро. И надо признать, поделом. Жалобу накатали соседи-латыши, которые были неприятно удивлены, обнаружив разобранные рельсы стратегически важного для себя участка железной дороги на территории Литвы. Рассмотрев жалобу Латвии, в Брюсселе пришли к выводу, что Вильнюс применяет нечестные методы конкуренции — лишая соседей значительной доли транзита. «Лента.ру» изучала нюансы рельсовой войны по-прибалтийски.

Casus belli

«Боевые» действия между соседними государствами развернулись на участке железной дороги между литовским городом Мажейкяй и латвийским Реньге. Эта магистраль имела для Литвы стратегическое значение, связывая страну с северными соседями, по ней шел большой поток грузов. Однако в 2008 году литовцы разобрали на своей территории почти двадцать километров железнодорожного полотна, объяснив это ремонтными работами.

В итоге вырос грузооборот порта в литовской Клайпеде, зато латыши, напротив, сильно пострадали — ведь именно по этой трассе проходил кратчайший путь от нефтеперерабатывающего завода в литовском городе Мажейкяй в гавани Латвии и Эстонии. На возмущенные требования о скорейшем восстановлении железнодорожного сообщения литовцы реагировали со свойственной им невозмутимостью — мол, когда-нибудь «ремонт» закончится. Но очень скоро стало ясно, что восстанавливать дорогу они не собираются вовсе.

НПЗ в Мажейкяе играет в этой истории не последнюю роль. «В свое время за предприятие боролись «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, однако литовские власти в 2006 году предпочли им польскую компанию Orlen, купившую завод за 2,8 миллиарда долларов», — напоминает политолог Александр Носович. На тот момент это была крупнейшая польская иностранная инвестиция. Тем не менее к 2014 году НПЗ оказался в тяжелом экономическом положении.

В своих неудачах компания винила литовские власти. Дело в том, что руководство Orlen, крупнейшего коммерческого клиента литовских железных дорог, в 2008 году планировало перенаправить свои грузы из литовских в латвийские морские порты. Предполагалось, что это позволит сократить транспортные расходы. Ведь литовские железнодорожники заломили полякам очень высокие тарифы (на 30 процентов выше, чем белорусским конкурентам). Прослышав о намерениях польской компании, Литва сыграла на опережение и разобрала участок трассы Мажекяй — Реньге, по которой Orlen намеревался направить грузы в Латвию.

Нефтеперерабатывающий завод в городе Мажейкяй Фото: orlenlietuva.lt

Малюсенькая, но гордая страна

Сказать, что решение Литвы разочаровало польскую сторону, — не сказать ничего. Несколько месяцев назад польский новостной канал tvp.info опубликовал фрагмент разговора тогдашних министра иностранных дел страны Радослава Сикорского и руководителя PKN Orlen Яцека Кравеца. Эта запись была сделана во время их частной встречи в ресторане «Сова и друзья» в Варшаве в феврале 2014 года. Собеседники, в частности, обсуждали ситуацию, сложившуюся вокруг нефтяной компании «Orlen Мажейкяй».

Глава польской дипломатии возмущался: почему столь «малюсенькая страна», как Литва, позволяет себе такое? Литовцы, по его мнению, это «воры и мошенники», и их следует «проучить», дабы они поняли, что «нельзя на Польшу гадить бесплатно». В ответ Кравец обещал повлиять на прибалтийскую республику, поскольку, по его словам, фактически «финансирует ее».

Orlen еще в 2011 году пожаловалась в Еврокомиссию, обвинив «Литовские железные дороги» в нечестной конкуренции. Однако, ЕК взялась за рассмотрение дела только в 2013-м. После долгих разбирательств премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предложил Польше снизить тарифы на перевозки — в обмен на то, что участок Мажейкяй — Реньге не будет восстановлен никогда.

Скорее всего, поляки согласились бы, но такой вариант вовсе не устраивал латышей. По словам вице-президента госконцерна «Латвийская железная дорога» Айвара Стракшаса, заявление литовского премьера может быть понято как признание, что участок железной дороги был демонтирован сознательно, и Вильнюс не собирался его восстанавливать.

Радослав Сикорский назвал Литву «малюсенькой страной» Фото: Wiktor Dabkowski / Zumapress.com / Globallookpress.com

В сентябре 2017 года Рига тоже направила жалобу в Еврокомиссию и нотой потребовала от Вильнюса восстановить железнодорожные пути. По мнению латышей, сделать это необходимо, чтобы европейские и белорусские грузы могли по железной дороге попадать и в порты Латвии, а не только в литовские. Саулюс Сквернялис, со своей стороны, не выразил никакой готовности пойти на уступки соседям. «Мы задействуем все законные возможности, чтобы доказать свою правоту», — предупредил политик.

И, похоже, за ценой в Вильнюсе не постоят. От своего решения там не отказались даже не смотря на то, что «Литовские железные дороги» могли оштрафовать на 10 процентов годового оборота, а это, на минуточку, 35 миллионов евро. Стоимость же восстановления демонтированного участка путей оценивается примерно в 20 миллионов евро.

Впрочем, литовцы легко отделались — Брюссель оштрафовал их на 27,8 миллионов евро за нечестную конкуренцию и действия в ущерб интересам клиента. «Литовские железные дороги» так и не смогли убедительно обосновать необходимость «ремонтных работ». «Это неприемлемо и беспрецедентно, что компания разобрала государственную железную дорогу ради защиты себя от конкурентов», — заявила комиссар ЕС по делам конкуренции Маргрете Вестагер.

Еврокомиссия оштрафовала Литву почти на 28 миллионов евро Фото: Zhou Lei / Zumapress.com / Globallookpress.com

Прибалтийское единство

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор СПбГУ Николай Межевич сказал «Ленте.ру», что эта история ярко характеризует взаимоотношения Литвы и Латвии. Межевич считает, что последствия для Литвы в данном случае могли оказаться куда более тяжелыми. «Сумма штрафа абсолютно смехотворная. Всего лишь неполных 28 миллионов евро, что это по сравнению с ущербом, понесенным Латвией с 2008 года? Упущенная выгода здесь огромная, — считает эксперт. — Разговоры о "прибалтийском единстве" имеют силу ровно до того момента, пока между государствами Балтии не прокатится даже самый маленький грошик. В борьбе за этот грошик соседи не чуждаются самых нечестных приемов. Случай с железной дорогой — наиболее яркий, но далеко не единственный пример такого рода»

Восстановление демонтированного участка путей оценивается примерно в 20 миллионов евро Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Профессор Межевич добавляет, что Латвия, Литва и Эстония демонстрируют экономическое единство лишь там, где можно совместно освоить европейские деньги. Например, три страны приступили к воплощению проекта Rail Baltica, предусматривающего строительство скоростной железной дороги от Таллина до границы Литвы с Польшей. Общая стоимость проекта оценивается в 3,68 миллиардов евро, 85 процентов финансирования будет предоставлено через фонды Евросоюза.

Но даже это соглашение долгое время не могли подписать из-за нежелания Литвы осуществлять совместные закупки из единого офиса — Вильнюс хотел заключать все договора с подрядчиками самостоятельно. Представители Еврокомиссии, Латвии и Эстонии обвиняли Литву в намерении «попилить» европейские средства. Лишь когда Вильнюсу пригрозили лишением европейского софинансирования, там согласились подписать договор. И этот случай, по мнению Межевича, тоже ярко свидетельствует о справедливости пословицы: «Дружба дружбой, а табачок врозь».