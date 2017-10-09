Поезд дальше не пойдет

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Почему Литва объявила соседям рельсовую войну

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Фото: Vincent Kessler / Reuters

Еврокомиссия оштрафовала Литву почти на 28 миллионов евро. И надо признать, поделом. Жалобу накатали соседи-латыши, которые были неприятно удивлены, обнаружив разобранные рельсы стратегически важного для себя участка железной дороги на территории Литвы. Рассмотрев жалобу Латвии, в Брюсселе пришли к выводу, что Вильнюс применяет нечестные методы конкуренции — лишая соседей значительной доли транзита. «Лента.ру» изучала нюансы рельсовой войны по-прибалтийски.

Casus belli

«Боевые» действия между соседними государствами развернулись на участке железной дороги между литовским городом Мажейкяй и латвийским Реньге. Эта магистраль имела для Литвы стратегическое значение, связывая страну с северными соседями, по ней шел большой поток грузов. Однако в 2008 году литовцы разобрали на своей территории почти двадцать километров железнодорожного полотна, объяснив это ремонтными работами.

В итоге вырос грузооборот порта в литовской Клайпеде, зато латыши, напротив, сильно пострадали — ведь именно по этой трассе проходил кратчайший путь от нефтеперерабатывающего завода в литовском городе Мажейкяй в гавани Латвии и Эстонии. На возмущенные требования о скорейшем восстановлении железнодорожного сообщения литовцы реагировали со свойственной им невозмутимостью — мол, когда-нибудь «ремонт» закончится. Но очень скоро стало ясно, что восстанавливать дорогу они не собираются вовсе.

НПЗ в Мажейкяе играет в этой истории не последнюю роль. «В свое время за предприятие боролись «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, однако литовские власти в 2006 году предпочли им польскую компанию Orlen, купившую завод за 2,8 миллиарда долларов», — напоминает политолог Александр Носович. На тот момент это была крупнейшая польская иностранная инвестиция. Тем не менее к 2014 году НПЗ оказался в тяжелом экономическом положении.

В своих неудачах компания винила литовские власти. Дело в том, что руководство Orlen, крупнейшего коммерческого клиента литовских железных дорог, в 2008 году планировало перенаправить свои грузы из литовских в латвийские морские порты. Предполагалось, что это позволит сократить транспортные расходы. Ведь литовские железнодорожники заломили полякам очень высокие тарифы (на 30 процентов выше, чем белорусским конкурентам). Прослышав о намерениях польской компании, Литва сыграла на опережение и разобрала участок трассы Мажекяй — Реньге, по которой Orlen намеревался направить грузы в Латвию.

Малюсенькая, но гордая страна

Сказать, что решение Литвы разочаровало польскую сторону, — не сказать ничего. Несколько месяцев назад польский новостной канал tvp.info опубликовал фрагмент разговора тогдашних министра иностранных дел страны Радослава Сикорского и руководителя PKN Orlen Яцека Кравеца. Эта запись была сделана во время их частной встречи в ресторане «Сова и друзья» в Варшаве в феврале 2014 года. Собеседники, в частности, обсуждали ситуацию, сложившуюся вокруг нефтяной компании «Orlen Мажейкяй».

Глава польской дипломатии возмущался: почему столь «малюсенькая страна», как Литва, позволяет себе такое? Литовцы, по его мнению, это «воры и мошенники», и их следует «проучить», дабы они поняли, что «нельзя на Польшу гадить бесплатно». В ответ Кравец обещал повлиять на прибалтийскую республику, поскольку, по его словам, фактически «финансирует ее».

Orlen еще в 2011 году пожаловалась в Еврокомиссию, обвинив «Литовские железные дороги» в нечестной конкуренции. Однако, ЕК взялась за рассмотрение дела только в 2013-м. После долгих разбирательств премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предложил Польше снизить тарифы на перевозки — в обмен на то, что участок Мажейкяй — Реньге не будет восстановлен никогда.

Скорее всего, поляки согласились бы, но такой вариант вовсе не устраивал латышей. По словам вице-президента госконцерна «Латвийская железная дорога» Айвара Стракшаса, заявление литовского премьера может быть понято как признание, что участок железной дороги был демонтирован сознательно, и Вильнюс не собирался его восстанавливать.

В сентябре 2017 года Рига тоже направила жалобу в Еврокомиссию и нотой потребовала от Вильнюса восстановить железнодорожные пути. По мнению латышей, сделать это необходимо, чтобы европейские и белорусские грузы могли по железной дороге попадать и в порты Латвии, а не только в литовские. Саулюс Сквернялис, со своей стороны, не выразил никакой готовности пойти на уступки соседям. «Мы задействуем все законные возможности, чтобы доказать свою правоту», — предупредил политик.

И, похоже, за ценой в Вильнюсе не постоят. От своего решения там не отказались даже не смотря на то, что «Литовские железные дороги» могли оштрафовать на 10 процентов годового оборота, а это, на минуточку, 35 миллионов евро. Стоимость же восстановления демонтированного участка путей оценивается примерно в 20 миллионов евро.

Впрочем, литовцы легко отделались — Брюссель оштрафовал их на 27,8 миллионов евро за нечестную конкуренцию и действия в ущерб интересам клиента. «Литовские железные дороги» так и не смогли убедительно обосновать необходимость «ремонтных работ». «Это неприемлемо и беспрецедентно, что компания разобрала государственную железную дорогу ради защиты себя от конкурентов», — заявила комиссар ЕС по делам конкуренции Маргрете Вестагер.

Прибалтийское единство

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор СПбГУ Николай Межевич сказал «Ленте.ру», что эта история ярко характеризует взаимоотношения Литвы и Латвии. Межевич считает, что последствия для Литвы в данном случае могли оказаться куда более тяжелыми. «Сумма штрафа абсолютно смехотворная. Всего лишь неполных 28 миллионов евро, что это по сравнению с ущербом, понесенным Латвией с 2008 года? Упущенная выгода здесь огромная, — считает эксперт. — Разговоры о "прибалтийском единстве" имеют силу ровно до того момента, пока между государствами Балтии не прокатится даже самый маленький грошик. В борьбе за этот грошик соседи не чуждаются самых нечестных приемов. Случай с железной дорогой — наиболее яркий, но далеко не единственный пример такого рода»

Профессор Межевич добавляет, что Латвия, Литва и Эстония демонстрируют экономическое единство лишь там, где можно совместно освоить европейские деньги. Например, три страны приступили к воплощению проекта Rail Baltica, предусматривающего строительство скоростной железной дороги от Таллина до границы Литвы с Польшей. Общая стоимость проекта оценивается в 3,68 миллиардов евро, 85 процентов финансирования будет предоставлено через фонды Евросоюза.

Но даже это соглашение долгое время не могли подписать из-за нежелания Литвы осуществлять совместные закупки из единого офиса — Вильнюс хотел заключать все договора с подрядчиками самостоятельно. Представители Еврокомиссии, Латвии и Эстонии обвиняли Литву в намерении «попилить» европейские средства. Лишь когда Вильнюсу пригрозили лишением европейского софинансирования, там согласились подписать договор. И этот случай, по мнению Межевича, тоже ярко свидетельствует о справедливости пословицы: «Дружба дружбой, а табачок врозь».

Владимир Веретенников

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