ФРГ согласилась дать Литве «подержать» акт о независимости республики

Германия согласилась передать Литве на временное хранение акт о провозглашении независимости прибалтийской республики 1918 года. Об этом в среду, 4 октября, сообщает Delfi со ссылкой на литовский МИД.

Соответствующее соглашение в четверг, 5 октября, в Берлине подпишут министры иностранных дел двух стран. Документ будет передан литовской стороне на пять лет. Ресурс отмечает, что, по мнению историков, в 1918 году могло быть подписано несколько аналогичных соглашений, местонахождение которых до сих пор неизвестно.

В апреле президент Федерального архива Германии Михаэль Холлманн отказался передавать Литве акт о независимости прибалтийской республики. Вместе с тем, по его словам, Берлин согласился предоставить Вильнюсу документ на временное хранение на годовщину провозглашения независимости страны.

Материалы по теме Бой с тенью Литва снова сражается с «рукой Москвы»

В конце марта литовское правительство попросило ФРГ подарить акт по случаю столетия суверенитета республики. Ранее в том же месяце сообщалось, что оригинал акта о независимости Литвы был обнаружен в архиве Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Документ хранился в группе дел, объединенных под названием «Будущее балтийских провинций: Литва». Также в архиве был найден еще один акт о независимости республики — от 11 декабря 1917 года, в котором говорилось о тесном союзе между Литвой и Германией.

Акт о независимости Литвы в 1918 году в Вильнюсе подписали члены самопровозглашенного органа власти — Литовской Тарибы. В тот момент территория, которая позднее отошла Литве, была оккупирована немецкими войсками. До 1940-го документ хранился в президентском дворце в Каунасе. Однако в том же году, когда Литва была принята в состав СССР в качестве Литовской Советской Социалистической Республики, он исчез, и сведений о его местонахождении не поступало.