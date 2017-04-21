В Берлине отказались отдавать Вильнюсу акт о независимости Литвы

Президент Федерального архива Германии Михаэль Холлманн отказался передавать Литве акт о независимости прибалтийской республики, датированный 1918 годом. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает портал Delfi.

«Отделить оригинальный документ от его контекста и передать Литве — [это] может стать прецедентом, который вызовет непредусмотренные последствия для общепризнанных основных принципов работы архивов и историков», — объяснил такое решение Холлманн.

Вместе с тем, по его словам, Берлин может предоставить Вильнюсу документ на временное хранение на годовщину провозглашения независимости страны. В конце марта литовское правительство попросило ФРГ подарить акт по случаю столетия суверенитета республики, передавал Delfi.

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Ранее в марте сообщалось, что оригинал акта о независимости Литвы найден в архиве Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Документ хранился в группе дел, объединенных под названием «Будущее балтийских провинций: Литва». Также в архиве был обнаружен еще один акт о независимости республики — от 11 декабря 1917 года, в котором говорилось о тесном союзе между Литвой и Германией.

Акт о независимости Литвы был подписан в 1918 году в Вильнюсе членами самопровозглашенного органа власти — Литовской Тарибы. В тот момент территория, которая позднее отошла Литве, была оккупирована немецкими войсками. До 1940-го документ хранился в президентском дворце в Каунасе. Однако в том же году, когда Литва была принята в состав СССР в качестве Литовской Советской Социалистической Республики, он исчез, и сведений о его местонахождении не поступало.