Паленый товар

Ущерб от пожара в торговом центре «Синдика», который полностью уничтожил сооружение вместе с машинами на парковке, может стать рекордным. Итоговой суммы ущерба пока нет, но речь идет миллиардах рублей. Собственники «Синдики» имеют все шансы возместить потери за счет страховки, чего не скажешь про мелких предпринимателей, владевших торговыми точками в центре. Более того, никаких компенсаций от руководства центра им ждать не стоит — все, что им предложили, это место в новом комплексе, который предположительно будет построен на том же месте. Среди версий случившегося называют халатность и поджог. «Лента.ру» пообщалась с предпринимателями, которые погорели на «Синдике».

Сровнявший с землей «Синдику» пожар, возможно, является крупнейшим в Москве в XXI веке. По крайней мере, почти наверняка он будет самым масштабным в части коммерческих убытков. Тяжелее всего будет представителям малого и среднего бизнеса, которые владели большинством торговых помещений в центре — практически все они застрахованы не были.

Убытки колоссальны. Магазины, располагавшиеся на территории торгового комплекса делились на две категории. Первые представляли собой представительства интернет-магазинов и центры выдачи. В этом случае ущерб был менее катастрофическим — горела оргтехника и товар, привезенный непосредственно для отгрузки покупателям. Другая категория — это полноценные торговые точки с полным ассортиментом. Для них пожар стал поистине страшным ударом.

«Убытков на полтора миллиона рублей», — поделился с «Лентой.ру» Артем, хозяин магазина сантехники. «Все сгорело, и оргтехника, и товар, и кассовое оборудование». По словам Екатерины Алексеевой, предпринимателя, владевшей салоном штор, в ходе пожара удалось захватить только верхнюю одежду — настолько быстро и неожиданно все произошло. Едва ли возможно найти хоть кого-то, кому удалось спасти часть товара. Речь шла уже только о спасении жизней.

Артем рассказал, что у него есть еще одна торговая точка за пределами «Синдики», однако магазин в этом центре был более доходным — поток покупателей был высоким. У многих других предпринимателей магазины в «Синдике» были единственным объектом, так что по сути они разом потеряли все.

С учетом того, что таких небольших магазинов в торговом комплексе были многие десятки, можно представить общую величину убытков. И это даже не упоминая более крупные торговые точки, часто торговавшие дорогой, престижной сантехникой, мебелью и стройматериалами. Всероссийский союз страховщиков оценивает потери от пожара в 5 миллиардов рублей, но речь идет только о застрахованном имуществе.

Ни один из предпринимателей, с которыми удалось поговорить «Ленте.ру», свое имущество не застраховал. Более того, среди соседей и коллег такие случаи им неизвестны. Пока что страховые случаи фиксируются только в ситуации с личным имуществом, а конкретно со сгоревшими на стоянке автомобилями, на которых распространяется КАСКО.

В то же время для владельцев центра ситуация гораздо менее неприятная. «Синдика» была застрахована в «ВТБ Страховании» на сумму 4,2 миллиарда рублей. Принятие решения о страховой выплате может занять 3-6 месяцев, после того, как будут установлены причины произошедшего — соответствуют ли они условиям заключенного договора. При этом конкретные пункты этого договора на данный момент не разглашаются.

2014 год Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Неопределенности ситуации добавляет тот факт, что торговый центр находится в залоге у Сбербанка — таковы были условия кредита, выданного на строительство объекта. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», сейчас владеющей ТЦ компании нужно выплатить кредит в размере 4 миллиардов рублей. В случае, если компания обанкротится, выплаты по страховому случаю будут направлены в крупнейший банк России.

Структура собственности на ТЦ весьма запутанная. В качестве владельца называется холдинговая компания «Синдика». Президентом и единственным учредителем компании является бывший глава Кабардино-Балкарии, а ныне член Совета Федерации Арсен Каноков. В то же время оператором комплекса является другая фирма — «Синдика-О», в которой 49 процентов принадлежит жене Канокова Фатиме. Кто в итоге является ответственным за комплекс и происходящее в нем — установить практически нереально.

Администрация «Синдики» на звонки «Ленты.ру» не ответила. По словам работавших в торговом центре предпринимателей, к ним никто из представителей торгового комплекса не обращался с предложением каким-то образом помочь. Единственное, что руководство ТЦ сделало — предложило владельцам магазинов открыть торговые точки в новом центре, который будет построен на месте сгоревшего. Будут ли им предоставлены какие-либо конкретные льготы и скидки, неизвестно. Пока лишь говорится, что администрация поговорит с предпринимателями «в индивидуальном порядке».

По словам Екатерины Алексеевой, возможности возместить ущерб через суд фактически нет. Даже если администрация «Синдики» или кто-то еще понесет ответственность за пожар, законодательство ставит очень жесткие условия для получения компенсации. «Чтобы подавать иск, мне нужно было сфотографировать весь товар за пять минут до эвакуации, — поясняет предприниматель. — Уже фотография, сделанная за сутки до пожара, не имеет юридической силы — мало ли, может я уже все это продала. Посовещавшись со знающими людьми, мы решили не терять время и силы на обращения».

«Смысла в иске не вижу, по крайней мере, до выяснения обстоятельств. Хотя мне непонятно, почему виновные, администрация или кто другой, не должны отвечать, если будет обнаружена халатность или поджог», — рассказал еще один бизнесмен, пожелавший остаться анонимным.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Предприниматели считают, что вероятность халатности как причины катастрофы, является высокой. «Безопасность в торговом центре соблюдалась кое-как, — рассказал Артем. — Например, на нижних этажах прямо из стен торчала оголенная проводка». Возникавшие проблемы, как говорят владельцы торговых точек, никак не устранялись, с техникой безопасности в ТЦ явно «не дружили».

По словам Екатерины Алексеевой, практически с момента заезда ситуация, когда срабатывала пожарная сигнализация, стала привычной. Это происходило почти каждую неделю и люди уже не обращали на это внимания. По сути, о том, что все серьезно, продавцы и посетители комплекса поняли только после начала массовой эвакуации. И то, в связи с последними случаями телефонного терроризма многие отнеслись к этому без особого испуга. То, что происшествие обошлось без человеческих жертв, стало большой удачей.

Вопросы к соблюдению техники безопасности в «Синдике» были не только у продавцов и владельцев торговых точек, но и у компетентных органов. Главное управление Государственного строительного надзора Московской области дважды подавало в суд на компанию «Синдика-О», являющуюся юридическим управляющим торгового комплекса. И в том, и в другом случае речь шла о нарушениях из-за строительства складских помещений рядом с парковкой. В «Синдике» заявили, что нарушение было малозначительным, но Арбитражный суд Московской области отклонил это ходатайство. В обоих делах суд постановил компании устранить нарушение и уплатить штраф в общей сложности 100 тысяч рублей.

Для компании, оборот которой составляет миллиарды рублей, такой штраф — слону дробина. Судя по всему, после выписывания штрафов никаких мер по устранению нарушений принято не было. Внеплановые проверки Ростехнадзора, последняя из которых случилась за 20 дней до пожара, показали, что проблема складов рядом с парковкой осталась без изменений. Теперь близость машин к складу называется в качестве одной из версий следствия по поводу путей распространения пожара.

На самом деле «Синдика» горит уже в третий раз. Впервые это произошло еще до реконструкции в 2009 году, второй раз пожар случился два года назад. Оба раза, впрочем, возгорания были незначительными и их удалось без последствий для работы рынка локализовать и погасить.

Сейчас ситуация иная. В плане развития «Синдики» реконструкция, начавшаяся 5 лет назад, должна была продолжаться до 2019 года. Несмотря на такое крушение планов, буквально через два дня после пожара администрация выступила с идеей строительства на этом же месте аналогичного торгового центра с тем же функционалом. Заметим, что расследование причин произошедшего еще толком не началось.

Предприниматели в беседах с «Лентой.ру» допускают версию самоподжога, но подчеркивают, что доказательств или хотя бы убедительных свидетельств злого умысла со стороны администрации у них нет. Но при любой версии они останутся главными пострадавшими в этой истории. Будут ли извлечены какие-то уроки на уровне государственных и контрольных органов — покажет будущее. «Никто не погиб — все замнут, кому тут нужно в этом копаться», — с горечью заметил «Ленте.ру» анонимный бизнесмен.