Сгоревший рынок у МКАД и Ка-32 над ним сняли с высоты птичьего полета

Видео: mskagency.ru

Агентство «Москва» опубликовало видео, на котором запечатлен горящий строительный центр «Синдика», расположенный в районе 65-го километра МКАД с внешней стороны кольцевой автодороги близ Строгино. На кадрах видно, как тушением пожара занимаются вертолеты Ка-32.

Полностью охваченный огнем рынок фактически уничтожен. Локализовать возгорание планируется к утру, поскольку в очаге пожара находятся стройматериалы и лакокрасочные изделия, передает ТАСС.

В здании постепенно рушится кровля, также взрываются машины, находящиеся на подземной парковке.

Все люди были эвакуированы, но есть пострадавшие, сообщает пресс-служба МЧС России. По информации «Интерфакса», у них интоксикация от угарного газа. Им оказана медицинская помощь.

Источник в экстренных службах сообщал агентству «Москва», что возгорание в «Синдике» произошло на минус первом этаже. Площадь пожара быстро начала расти, за несколько часов достигнув 55 тысяч квадратных метров. Впоследствии огонь распространился по всей территории рынка.

Строительный центр «Синдика» был открыт в 2014 году после масштабной реконструкции. В нем на площади свыше 130 тысяч квадратных метров располагались более 1,2 тысячи магазинов.