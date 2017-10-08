Огонь полностью охватил загоревшийся возле МКАД рынок

Сотрудники пожарной охраны МЧС во время тушения пожара на подмосковном строительном рынке «Синдика»

Огонь распространился по всей площади подмосковного строительного центра «Синдика», расположенного на 65 километре МКАД, из-за чего велика вероятность его обрушения, сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС.

Общая площадь рынка составляет 150 тысяч квадратных метров. Собеседника агентства отметил, что на площади в 55 квадратных метров разбросаны несколько очагов пожара.

По его словам, велика вероятность обрушения части кровли рынка. «Скорее всего, кровля может обрушиться не по всей площади, а частями по очагам», — пояснил он.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе по ликвидации ЧС, возгорание произошло в части рынка, где хранились строительные и лакокрасочные материалы.