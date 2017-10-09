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Пожар на строительном рынке под Москвой потушен

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Открытое горение в торговом центре «Синдика» на МКАД ликвидировано. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Пожар был локализован на площади 55 тысяч квадратных метров в 22:56, открытое горение ликвидировано в 07:03.

К ликвидации возгорания были привлечены более 350 человек и свыше 180 единиц техники, в том числе вертолеты Ка-22. Была задействована специализированная пожарно-спасательная техника — коленчатые подъемники, автолестницы, пожарные автоцистерны.

В результате пожара, возникшего вечером в воскресенье, 8 октября, рынок в районе Строгино фактически уничтожен. Произошло обрушение кровли на площади 1 тысяча квадратных метров, а также стен. Взорвались несколько машин на подземной парковке. Все люди были эвакуированы. По данным МЧС, пострадали три человека.

Строительный центр «Синдика» был открыт в 2014 году после масштабной реконструкции. На площади свыше 130 тысяч квадратных метров располагались более 1,2 тысячи магазинов.

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