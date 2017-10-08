В МЧС заявили о стабилизации ситуации с пожаром в ТЦ «Синдика»

Ситуация с пожаром в торговом центре «Синдика» на северо-западе МКАД стабилизировалась. Об этом, как передает РИА Новости, заявил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин

«Ситуация стабилизирована. Думаю, уже в ближайшие часы будет объявлена локализация», — доложил Полетыкин главе МЧС России Владимиру Пучкову в ходе оперативного совещания.

По словам главы управления, пожар уже тушат с шести участков по всему периметру здания, на Москва-реке для подачи воды установлены две насосные станции. Работают вертолеты Московского авиационного спасательного центра. «Авиация продемонстрировала максимальную эффективность, осуществлено 115 сбросов воды», — рассказал Полетыкин.

Пучков, в свою очередь, потребовал взять на жесткий контроль все участки по тушению пожаров. «Там, где существуют наибольшие риски, усиливайте работу наземной группировки и авиации. И еще раз напоминаю о необходимости соблюдения всех мер безопасности», — сказал министр.

Охваченный огнем рынок в районе Строгино фактически уничтожен. В строении, по данным МЧС, произошло обрушение кровли на площади 1 тысяча квадратных метров, а также стены. Взрываются машины, находящиеся на подземной парковке.

Все люди были эвакуированы, есть пострадавшие, им оказана медицинская помощь.

Строительный центр «Синдика» был открыт в 2014 году после масштабной реконструкции. На площади свыше 130 тысяч квадратных метров располагались более 1,2 тысячи магазинов.