МЧС объявило о локализации пожара в ТЦ «Синдика»

Пожар в торговом центре «Синдика» на северо-западе МКАД локализован. Об этом РИА Новости сообщил представитель главного управления МЧС России по Московской области.

«Пожар локализован в 22:56 на площади 55 тысяч квадратных метров», — отметил собеседник агентства.

Ранее начальник подмосковного управления МЧС Сергей Полетыкин доложил главе министерства Владимиру Пучкову о том, что ситуация с пожаром стабилизировалась.

Рынок в районе Строгино в результате пожара фактически уничтожен. В строении, по данным МЧС, произошло обрушение кровли на площади 1 тысяча квадратных метров, а также стены. Взорвались несколько машин на подземной парковке. Все люди были эвакуированы.

Как сообщил агентству представитель Центрального регионального центра МЧС, пострадали три человека.

Строительный центр «Синдика» открыли в 2014 году после масштабной реконструкции. На площади свыше 130 тысяч квадратных метров располагались более 1,2 тысячи магазинов.