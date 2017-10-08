Оценена стоимость горящего на МКАД строительного рынка

Стоимость строительного рынка «Синдика» в районе 65-го километра МКАД, где произошел крупный пожар, может достигать 6,5 миллиардов рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщила директор департамента оценки консалтинговой компании Knight Frank Ольга Кочетова.

«Стоимость этого объекта при площади 150 тысяч квадратных метров может составить 5,5-6,5 миллиарда рублей», — сказала собеседница агентства.

Полностью охваченный огнем рынок в районе Строгино фактически уничтожен. Локализовать возгорание планируется к утру, поскольку в очаге пожара находятся стройматериалы и лакокрасочные изделия.

В строении, по данным МЧС, произошло обрушение кровли на площади 1 тысяча квадратных метров, а также часть стены, передает РИА Новости. Взрываются машины, находящиеся на подземной парковке.

Все люди были эвакуированы, при этом есть пострадавшие, им оказана медицинская помощь.

Строительный центр «Синдика» был открыт в 2014 году после масштабной реконструкции. В нем на площади свыше 130 тысяч квадратных метров располагались более 1,2 тысячи магазинов.