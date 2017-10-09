Пожар на московском рынке «Синдика» обойдется страховщикам в 4,2 миллиарда

Сгоревший торговый центр стройматериалов «Синдика» в Москве был застрахован в компании «ВТБ Страхование» на сумму 4,2 миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 9 октября, говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что выплаты по данному случаю могут начаться после проведения соответствующей экспертизы, которая, предположительно, займет от трех месяцев до полугода. Заместитель генерального директора «ВТБ Страхование» Алексей Володин уточнил, что выплата страхового возмещения существенно не повлияет на финансовые показатели компании.

Позднее в пресс-службе «ВТБ Страхование» заявили агентству «Интерфакс», что реальный риск выплат для компании составляет три миллиона евро, остальная сумма перезастрахована у ведущих мировых страховщиков.

Ранее эксперты подсчитали, что стоимость «Синдики» может достигать 6,5 миллиарда рублей.

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В результате пожара, возникшего вечером в воскресенье, 8 октября, рынок в районе Строгино фактически уничтожен. Произошло обрушение кровли на площади 1 тысяча квадратных метров, а также стен. Взорвались несколько машин на подземной парковке. Все люди были эвакуированы. По данным МЧС, пострадали три человека.

Строительный центр «Синдика» был открыт в 2014 году после масштабной реконструкции. На площади свыше 130 тысяч квадратных метров располагались более 1,2 тысячи магазинов.