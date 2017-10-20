Для лиц старше 18

В октябре в Telegram-канале «Беспощадный пиарщик» появилась информация о том, что в ноябрьском номере журнала MAXIM будет опубликован проект, призывающий молодежь идти на выборы с помощью фривольных фотографий девушек. «Лента.ру» выясняла, почему издание решило опубликовать такой материал, а также рассказывает о том, как секс влияет на политику в других странах.

Предвыборная агитация

За столом, на котором лежат бюллетени и книга регистрации избирателей, стоят две девушки с пышными формами. «Выборы: только для взрослых», — гласит заголовок на развороте мужского журнала MAXIM, который должен выйти в ноябре.

«Есть много вещей, которые ты можешь или должен начать делать, когда становишься взрослым. Вредить здоровью, жениться, работать, водить машину. Но самое крутое право — голосовать на выборах», — убеждает читателей редакция.

Судя по всему, MAXIM обращается к молодежи, однако читают ли юноши и девушки бумажную прессу вообще? «Нам неведомо, кто читает журналы, мы — редакция, мы не интересуемся своей аудиторией. Мы верим, что молодежь нас тоже читает», — заявил «Ленте.ру» главный редактор журнала Александр Маленков.

Многочисленные исследования показывают, что новое поколение все меньше интересуется эротикой, однако Маленков призывает им не верить. «Как это интерес к эротике падает? Уровень тестостерона населения планомерно снижается благодаря заботам государства, или что? Как он может падать? Он не может падать или расти!» — возмущается главред.

Разворот из ноябрьского номера журнала MAXIM Скриншот: канал «Беспощадный пиарщик»

Проект, по его мнению, может «как минимум освежить интерес граждан к выборам». Маленков также призвал не относиться слишком серьезно к материалу. «Давайте понимать, что в журнале MAXIM всегда есть элемент юмора, это фантазийно-юмористический проект», — подытожил он.

Их нравы

Не стоит считать проект MAXIM чем-то уникальным. Эротика и секс давно используются для привлечения электората к избирательным урнам. Например, в Великобритании в 2017 году был применен похожий подход.

Британский телеканал Channel 4 выпустил рекламный ролик, в котором молодые люди вспоминали свой «первый раз». Речь шла не о сексе, а о походе на выборы, однако выяснялось это не сразу. «Я помню это как сейчас», — говорил в клипе один из респондентов. «Я этого никогда не делала. Со мной что-то не так?» — спрашивала другая девушка. «Я занимался этим, когда в соседней кабинке родители делали то же самое», — немного краснея, признавался юноша.

Более откровенно и прямолинейно повела себя поп-звезда Мадонна. Во время предвыборной кампании Хиллари Клинтон певица пообещала тем, кто проголосует за бывшего американского госсекретаря, оральный секс. «И я хорошо его делаю! Я наслаждаюсь процессом, смотрю в глаза и проглатываю», — заверила 58-летняя певица собравшуюся в Мэдисон-сквер-гарден аудиторию.

Обещание свое она так и не выполнила. После выборов колумнист издания New York Daily Post Герш Кунцман пришел к дома Мадонны и попытался проникнуть внутрь, чтобы получить услугу, которую она посулила каждому проголосовавшему за Клинтон. Чтобы не быть голословным, он готовился предоставить Мадонне доказательство: селфи с бюллетенем. Увы, внутрь его не пустили — консьерж сказал, что ничего не знает о предложении певицы. Кунцман направил запросы официальным представителям Мадонны, но ответ так и не получил.

Впрочем, обращение Мадонны, скорее всего, не было адресовано молодым людям — вряд ли многие из них заинтересовались выборами благодаря экстравагантной выходке стареющей дивы. Когда порнозвезда Илона Сталлер, больше известная как Чиччолина, баллотировалась в итальянский парламент в 1987 году, она была не только моложе и красивее. Порнозвезда не стеснялась ничего: во время избирательной кампании демонстрировала стриптиз, ходила с живой змеей на шее и просто показывала груди. И это сработало — Чиччолина победила на выборах.

Многие итальянцы расценили это как позор для страны. Хотя Чиччолина считалась основательницей одной из первых «зеленых» партий, большого политического опыта за ее плечами (или тем, что пониже) не было. Граждане Италии считали себя опозоренными тем, как порнозвезда вела себя по ходу предвыборной кампании, а потом и в парламенте.

Некоторые, правда, отмечали, что, демонстрируя свою сексуальность, она высмеивала лицемерие и ложь итальянских парламентариев. Писатель Умберто Эко после ее избрания сказал: «Аморальность для аморальных: мы видели и кое-что похуже».

Член парламента Чиччолина критиковала итальянских олигархов и партийных бонз. Она называла их cicciolino — то есть «пузатыми игрушками». Так она обращалась и к премьер-министру. Порноактриса активно поддерживала сексуальное образование в школах и лозунг «Любовь для всех!», который сама же и провозгласила. Дважды она пыталась предотвратить войну в Персидском заливе, предлагая свое тело иракскому диктатору. «Я готова заняться любовью с Саддамом Хуссейном для достижения мира на Ближнем Востоке», — говорила она.

Подвиги Чиччолины и по сей день служат примером некоторым женщинам-политикам, однако не для всех это заканчивается хорошо. Во время избирательной кампании 2017 года во Франции 52-летняя Синди Ли, бывшая стриптизерша, баллотировалась в президенты от Партии удовольствия. Агитируя за свою кандидатуру, она вышла на улицу с почти голой грудью, прикрыв лишь соски. Таким образом, по ее словам, она протестовала против коррупции. «Мы требуем прозрачности, и этот образ символизирует прозрачность», — объясняла она.

К сожалению, полиция не поняла ее замысла. Полицейские приняли Синди Ли за радикальную феминистскую активистку организации FEMEN и арестовали.

Мадонна Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Африканские страсти

В Африке женщинам-политикам, чтобы быть обвиненными в неподобающем поведении, вовсе не обязательно раздеваться — по крайней мере, самим. Уже сам факт их выдвижения на выборах — достаточная причина для того, чтобы обозвать их проститутками.

Когда Лилиан Эквунифе баллотировалась в нигерийский парламент в 2011 году, ее оппонент распространил по интернету отфотошопленные фотографии соперницы в обнаженном виде. Никаких эксклюзивных материалов у него не было — он просто приставил снимок головы Эквунифе к голому телу, надеясь опозорить ее таким образом. Хитрость, однако, не помогла — Эквунифе легко выиграла выборы.

Не повезло ее коллеге из Уганды, Зейнаб Фатиме Найгаге, которую арестовали вместе с единомышленниками по пути на митинг в октябре 2015 года. Задержанных мужчин не тронули, а женщину полицейские раздели и издевались над ней.

Выступление депутата Милли Мабоны в кенийском парламенте превратилось в общую потасовку. Сочтя оппозиционерку недостойной подавать голос, два народных избранника от провластной партии разорвали на ней платье и трусы.

Тем не менее африканские женщины не сидят сложа руки и активно участвуют в выборах — в том числе и представительницы древнейшей профессии. Накануне дня голосования 600 секс-работниц города Накуру (это на западе Кении) объявили, что не будут оказывать услуги, пока не воспользуются своим демократическим правом.

С другой стороны, мужчины-политики пытаются использовать женщин для того, чтобы заставили прийти их мужей на избирательные участки. В январе 2017 года депутат кенийского парламента Миши Мбоко призвал жен отказывать мужьям в сексе, «пока они не покажут вам своего удостоверения избирателя». Таким образом Мбоко надеялся поспособствовать победе кандидата в президенты от своей партии, обеспечив высокую явку на выборы.

Опять же, сложно увидеть в этой стратегии что-то действительно новое. Ведь подобный случай описывал в своей пьесе «Лисистрата» древнегреческий комедиограф Аристофан. Там женщины смогли остановить войну между Спартой и Афинами, коллективно отказав своим мужчинам в удовлетворении их сексуальных потребностей и заставив подписать мирное соглашение. Что ж, возможно, в этой истории действительно есть крупица здравого смысла.