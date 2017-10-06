Савченко рассказала подробности работы в службе секса по телефону

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что работа в службе секса по телефону научила ее разбираться в характерах мужчин и вычислять платежеспособных. Об этом она сказала в интервью телеканалу «112 Украина», видео доступно на YouTube.

«Я потом могла легко вычислить, кто именно пользуется такими услугами, потому что я знала, как подключаются эти линии, в какое время, какие тарифы. Да, правда, это не понравилось военному руководству», — сказала Савченко.

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Она добавила, что ей также удалось понять принципы работы системы телефонного соединения. «Там нужно было понять, кто из клиентов платежеспособен, а для этого есть целая система, возможно даже такая, как на телеканалах. Есть бегущая строка, ты постоянно проверяешь информацию, поэтому это, в первую очередь, научило концентрировать внимание, когда ты делаешь что-то одно, но можешь отвлекаться на другое», — объяснила народная избранница.

Впервые о работе в службе секса по телефону Савченко рассказала 2 августа. По ее словам, она занималась этим в 21 год за «шикарную» зарплату в 100 долларов.

25 июля Савченко в телеэфире телеканала NewsOne за 20 секунд охарактеризовала политическую ситуацию на Украине с помощью десятка матерных выражений. При этом из приличных слов из ее уст прозвучали только «просто», «сколько», «люди», «можно» и «политика».

В марте 2016 года она была приговорена в России к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству под Луганском российских журналистов. Через два месяца ее помиловали, и она вернулась на родину.