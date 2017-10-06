Метровый пенис в детском платьице сочли символом феминизма

На лондонской ярмарке искусств Frieze выставили фаллическую скульптуру. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает Reuters.

Фигура величиной в три фута (91 сантиметр) облачена в детское платье. Автором работы выступила художница Ренате Бертльманн.

Изваяние вошло в экспозицию под названием «Секс-работы: феминистское искусство и радикальная политика». Организаторы включили в секцию произведения, которые сочли символами движения за права женщин.

«Мои работы отвергали в 1970-х и 1980-х годах, потому что люди боялись поднятых мной тем: сексуальности, религии, феминизма. Ушло 40, даже 50 лет на то, чтобы они поняли, что на мои работы стоит смотреть», — рассказала Бертльманн.

Ярмарка продлится до 8 октября.