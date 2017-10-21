Железный осетин

В субботу, 21 октября, снова будет большой бокс. Россиянин Мурат Гассиев в заключительном четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) встретится с бывшим чемпионом мира, поляком Кшиштофом Влодарчиком. Почему вам стоит посмотреть этот поединок — рассказывает «Лента.ру».

Бой пройдет в американском Нью-Джерси, где довольно много польских иммигрантов, поэтому Влодарчик будет выступать почти как дома. Помимо места в полуфинале WBSS будет разыгран титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым Гассиев владеет с декабря прошлого года. Тогда он раздельным решением судей победил соотечественника Дениса Лебедева, отправив его в нокдаун великолепным ударом по печени в пятом раунде. Бой был в целом равным, но двое из троих судей присудили победу Мурату. С тех пор он на ринг не выходил.

Длительный простой 24-летний осетин по прозвищу Ирон (один из этносов в Осетии и «железный» в переводе с английского языка — прим. «Ленты.ру») объяснил тем, что в профессиональном боксе, где многие связаны контрактами с промоутерами и телекомпаниями, не так-то просто договориться о действительно большом поединке. Драться именно с Влодарчиком — решение самого Мурата. Как чемпион мира он попал в число сеяных при жеребьевке четвертьфинала WBSS и выбирал соперника из числа несеяных. Поляка он предпочел россиянину Дмитрию Кудряшову, так как не хотел вновь боксировать с соотечественником.

Гассиев с максимальной серьезностью отнесся к предстоящему бою и назвал его тяжелейшим вызовом в карьере: «Против меня — опытнейший боец, но я готов. Мне пришлось тяжело поработать, чтобы стать чемпионом мира. Я верю в свои силы и в свою команду. Турнир предоставляет возможность объединить пояса, это бои против лучших представителей дивизиона. Отличный шанс показать себя».

Фото: Иван Секретарев / AP

Влодарчик высказался о сопернике значительно прохладнее. «Не вижу в Гассиеве ничего особенного. В поединке с Лебедевым у них был равный бой. Решение судей было очень спорным. Лебедев уступил в начале, а потенциал Гассиева нам неизвестен. Он силен, молод, но рано записывать его в лидеры весовой категории. Бой с Лебедевым мог закончиться иначе, и тогда мы бы не увидели Гассиева на турнире», — цитирует поляка BoxingScene.

Влодарчик — очень техничный и самый опытный боксер из всех, кто участвует в WBSS. Он был чемпионом мира, когда Гассиев еще ходил в седьмой класс школы (2006-2007). Свой титул 36-летний уроженец Варшавы утратил в 2014 году, когда в Москве единогласным решением судей проиграл россиянину Григорию Дрозду. Кшиштоф всегда серьезен и суров. Улыбку на его лице камеры не фиксируют почти никогда. На ринге он тоже не подарок: его удары сильны и резки, но нокаутирующей мощью, какая есть у Мурата, он не обладает.

Поляк предпочитает издали обстреливать соперника «двойками» и не добивать, пока не будет уверен в том, что оппонент уже не способен жестко ответить. В последнее время Влодарчик выглядел уже не столь убедительно, как в поединках пятилетней давности, но по-прежнему оставлял достойное впечатление. За свою карьеру он одержал 53 победы (37 нокаутом) при трех поражениях и одной ничьей. Россиянин победил 24 раза (17 нокаутом) и ни разу не проиграл. Результат одного его боя был аннулирован из-за неумышленного удара после гонга. Американец Айзея Томас после этого побывал в нокдауне, и его команда отказалась продолжать поединок.

Гассиев — один из самых жестко бьющих боксеров в мире. Каждое его попадание доставляет сопернику сильнейший дискомфорт, в чем честно признался проигравший ему Лебедев. Мурат тренируется под руководством мексиканца Абеля Санчеса, который также работает с Геннадием Головкиным. Этот специалист считается одним из лучших на планете. Он привил осетину агрессивный латиноамериканский стиль, из-за чего соперникам Гассиева стало еще сложнее.

Фото: Иван Листьев / AP

Мурат, как и Геннадий, не особенно хитер, зато настолько напорист и силен, что подавляющее большинство соперников капитулируют от количества пропущенных ударов. Гассиев не слишком прыгучий и подвижный, но он идет напролом, абсолютно не чувствует пропущенных ударов и не успокаивается, пока не донесет свой кулак до челюсти или корпуса оппонента. В бою с Лебедевым Мурат продемонстрировал сумасшедшую физическую готовность, без устали выбрасывая удары до конца 12-го раунда. Если за последние 11 месяцев он не утратил форму, поляку придется несладко. Усугубляет его положение то, что он ниже Мурата на шесть сантиметров (192 против 186). Это может сыграть в бою решающую роль.

Несмотря на чемпионский опыт, Влодарчик считается безоговорочным аутсайдером поединка. Честно говоря, трудно представить, что Мурат предстоящий бой проиграет: он слишком молод и силен для техничного, опытного, но давно прошедшего пик своей формы поляка. При этом дебют для россиянина наверняка будет тяжелым, он вполне может не лидировать на карточках судей после четырех-пяти раундов, но ближе к концу количество его «бомб» должно перейти в качество. Победа Мурата по очкам или нокаутом в поздних раундах —

наиболее предпочтительный исход поединка.

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Победитель боя в полуфинале Всемирной суперсерии встретится с кубинцем Юниером Дортикосом, который три недели назад нокаутировал россиянина Дмитрия Кудряшова. В другом полуфинале подерутся украинец Александр Усик и Майрис Бриедис из Риги. Оба бойца никогда не проигрывали в профессионалах и большинство побед одержали нокаутами. Их бой наверняка получится ярким и зрелищным.

Финал, вне зависимости от того, кто в нем встретится, станет одним из главных событий в мире бокса в 2018 году. Он должен состояться в мае в мегаполисе Джидда — экономической столице Саудовской Аравии, расположенной на берегу Красного моря, неподалеку от Мекки.