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Кувалдой по мечтам

Русский гигант был разгромлен прытким кубинцем

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Дмитрий Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Дмитрий Кудряшов оказался неспособен конкурировать на уровне лучших боксеров первого тяжелого веса. Четвертьфинал всемирной боксерской суперсерии с кубинцем Юниером Дортикосом завершился для него поражением нокаутом во втором раунде. Что это было и что будет с Кудряшовым дальше — рассказывает «Лента.ру».

Рубки не вышло

До боя многие понимали, что Дмитрию будет противостоять превосходящий его в классе и опыте соперник. Кудряшов фаворитом не считался, но надежда на его мощнейший удар была, и немалая. Донести этот удар, правда, у россиянина не получилось: Дортикос не дал ни малейшего шанса.

Уже в первом раунде кубинец показал, кто хозяин на ринге. Он методично околачивал Дмитрия с дальней дистанции, а сам почти не давал россиянину себя ударить. Вернее, Кудряшов бил, но чаще всего попадал по защите. При этом все удары соперника Дмитрий принимал головой, даже не пытаясь от них увернуться.

Как известно, ноги — слабое место Кудряшова. На ринге он малоподвижен, почти не маневрирует, идет всегда прямо, а для техничного боксера, коим является Дортикос, такой стиль соперника — настоящий подарок. Кубинцы — крайне грамотные боксеры, их школа не просто так считается одной из лучших в мире.

Еще один шажок навстречу победе, пусть и грязный, Дортикос сделал на последней секунде первого раунда. Он вместе с гонгом ударил россиянина по голове, тот отмахнулся, после чего кубинец ударил еще раз. У этой акции наверняка была конкретная цель — вывести соперника из себя и заставить его атаковать, забывая о защите.

В перерыве между первым и вторым раундами Кудряшов выглядел немного растерянным. Таким же он был после стартового раунда в бою с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой осенью 2015-го, когда потерпел первое поражение в карьере. Во втором раунде нужно было заметно прибавлять, но, как и тогда, прибавил соперник.

С первых мгновений второй трехминутки Дортикос пошел вперед, начал выбрасывать не двойки, а серии из 5-6 ударов, Кудряшов продолжил принимать все на себя и вскоре оказался зажатым у канатов. Все могло закончиться уже тогда, но Дмитрий продержался еще около минуты. Он на какое-то время выбрался из под прессинга, но очень быстро попал под него снова. Дортикос крайне активно и удачно проводил второй раунд. За полторы минуты он выбросил около 40 ударов, половина из которых достигла цели. Дмитрий же ответил 15 ударами, точными из которых оказалось лишь четыре. Да и те не произвели на Юниера никакого впечатления.

В середине второго раунда Кудряшов пропустил очередную комбинацию из двух подряд правых боковых от Дортикоса. Второй из них пришелся Дмитрию точно в скулу. Гигант из Волгодонска по прозвищу Русская кувалда сложился и завалился на настил ринга навзничь. С абсолютно потерянным лицом он начал подниматься, успел это сделать до счета 10, но продолжал шататься, и судья принял единственно верное решение — остановить бой. Дмитрий, увы, потерпел второе поражение, снова нокаутом во втором раунде.

«Мы понимали, что бой закончится нокаутом»

«Шансы, конечно, были. Оба парня являются ярко выраженными нокаутерами, кто первым попадает, тот и заканчивает бой. Первым попал Дортикос, это был хороший и плотный удар. Что Кудряшов сделал не так, судить не берусь, пусть тренерская команда отвечает на этот вопрос. Мы понимали, что этот бой закончится нокаутом в ту или иную сторону, очевидно, что это была бы первая половина боя», — сказал после боя глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Сам Кудряшов в Instagram попросил прощения у поклонников: «Спасибо всем за поддержку. Я извиняюсь, что не оправдал ваших надежд или оправдал! Но я уже падал и поднимался. Наверное, мой жизненный путь по-другому не складывается! Еще раз всех благодарю! P.S. я расстроен, был очень хорошо готов и уверен в победе».

Его разочарование понятно, но определенные вопросы вызывают слова о хорошей подготовке. Сомнения в этом появились после того, как он не сумел с первого раза сделать вес. За сутки до боя весы под ним показали лишних 200 граммов. Кудряшов побрился налысо и со второй попытки уложился в вес, но странно уже то, что до этого вообще дошло.

Бой с Дортикосом показал, что бокс Кудряшова, увы, недотягивает до топ-уровня. У Дмитрия действительно есть хороший удар, но в боях с техничными и обученными бойцами его не так просто донести до цели. У Кудряшова это не получилось уже во второй раз. Остались на прежнем уровне защита и работа ног, а без них претендовать на мировые титулы крайне затруднительно.

Можно с уверенностью сказать, что 31-летний россиянин на ринг вернется. Случится это, скорее всего, весной 2018 года. Очевидно, что сразу выходить на чемпионский бой он не будет, ему придется пройти через несколько рейтинговых поединков, чтобы обрести уверенность и вернуть утраченные позиции в боксерских организациях. Рябинский не раз обещал, что сделает Кудряшова чемпионом мира, но сам промоутер не может выйти за него на ринг. Дмитрию нужно работать почти над всеми компонентами, чтобы все же выйти на необходимый для больших поясов уровень.

Дортикос же подтвердил свой класс и вышел в полуфинал суперсерии. Там его соперником будет победитель боя между Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Володарчиком, который пройдет 21 октября. Сам кубинец уже выразил желание снять скальп с очередного россиянина.

Михаил Потапов

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