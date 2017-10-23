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Векселя исчезают в полдень

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Кадр: фильм «Иллюзия обмана»

Столичные следователи второй год бьются над загадочным уголовным делом об исчезновении векселей Сбербанка на сумму 43,9 миллиона рублей. Пока единственный обвиняемый по делу — бывший сотрудник ФСБ Андрей Гаршин, который якобы стоит за хитроумной аферой. Между тем Гаршин утверждает, что дело против него сфабриковано, а потерпевший — не тот, за кого себя выдает. В деталях финансового детектива разбиралась «Лента.ру».

Проблемные векселя

В начале мая 2016 года в московский следственный отдел ОМВД по району Кунцево обратился бизнесмен Артем Кузнецов, представитель компании «Сириус». Он пожаловался, что некие злоумышленники похитили у него ценные бумаги. Свою версию событий он подробно изложил в заявлении в правоохранительные органы.

В распоряжении «Ленты.ру» имеется документ столичной прокуратуры — «Требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования». Он датирован 20 января 2017 года и подписан заместителем прокурора города Андреем Ганцевым. Из него следует, что 17 марта 2016 года в кафе «Нияма», расположенном в ТЦ «Трамплин» (район Кунцево, Западный округ Москвы), Кузнецов заключил договор на оказание юридических услуг с неким Андреем Гаршиным, действующим от имени компании «Сток-Брокер».

Позже Кузнецов расскажет, что действовал по доверенности от имени гендиректора «Сириуса» Александра Таратайко, а Гаршина нанял для обналичивания векселей Сбербанка. Как ранее писала «Лента.ру», этими векселями на сумму 43,9 миллиона рублей в качестве аванса за поставку электрооборудования с «Сириусом» расплатилась фирма «ПродТранс».

«Ни я, ни генеральный директор "Сириуса" не имели опыта расчетов векселями. Нам нужно было оперативно перевести их в безналичные денежные средства», — рассказывал Кузнецов.

По его словам, в «Нияме» он передал Гаршину все векселя и аванс в размере 1,5 миллиона рублей. По завершении сделки Кузнецов должен был доплатить еще 1,5 миллиона комиссионных — таким образом общая сумма вознаграждения составляла три миллиона рублей, немногим меньше 10 процентов от суммы сделки. Как бы там ни было, благополучно завершиться ей было не суждено: Андрей Гаршин, по словам Кузнецова, перестал выходить на связь. В результате 11 мая прошлого года кунцевские следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Зиц-председатели в игре

Уже с первого дня в расследовании появились серьезные дыры. К примеру, не вполне понятно, почему Кузнецов для реализации векселей Сбербанка не обратился непосредственно в саму финансовую организацию, где ему оказали бы профессиональную помощь, и сделка была бы полностью безопасной. Да и почему вообще в сделке между «Сириусом» и «ПродТрансом» возникли эти финансовые документы?

Тут стоит вспомнить, что передача векселей третьему лицу в оплату товаров не облагается налогом на добавленную стоимость. С одной стороны, это выгодно. С другой — подобные расчеты повышают риск проведения выездной налоговой проверки для всех участников вексельной сделки. Если бы Кузнецов обратился в Сбербанк, шансы на интерес со стороны налоговиков сразу же серьезно возросли бы.

Косвенно на то, что в истории с векселями не все прозрачно, указывают и факты, касающиеся руководителей компаний «Сириус» и «Сток-Брокер», ставших сторонами сделки. Гендиректор первой фирмы — некто Александр Таратайко. В своих показаниях Кузнецов объясняет, что он нанял Гаршина по указанию Таратайко, действуя по доверенности.

Однако Таратайко на допросе объяснил, что является лишь номинальным директором «Сириуса» и познакомился с Кузнецовым только в апреле 2016 года. Более того — он не выписывал доверенности на имя Кузнецова, не подписывал ни договор с компанией «ПродТранс», ни акт приемки векселей.

Что до фирмы «Сток-Брокер», то следствию не удалось установить ее местонахождение, а также местонахождение гендиректора компании Дмитрия Суслова. Соответственно, допросить его не представляется возможным, как и ответить на вопрос, существует ли этот персонаж на самом деле.

Альтернативная версия

«В начале прошлого года ко мне через знакомых обратился Артем Кузнецов с просьбой помочь продать векселя. 17 марта 2016 года я действительно с этим человеком встречался, но не в торговом центре "Трамплин", а в "Кофемании" на Белорусской. Результаты билинга сотовых телефонов это подтверждают», — рассказывает обвиняемый Андрей Гаршин.

По словам Гаршина, он приглашал Кузнецова приехать в офис компании, но тот наотрез отказался. Обвиняемый предполагает, что возможная причина этого — установленные в камере офисы, охрана и пропускной режим. Впрочем, по мнению Гаршина, ТЦ «Трамплин» в заявлении потерпевшего также возник не случайно: Гаршин предполагает, что Кузнецову было нужно, чтобы дело о мошенничестве возбудили по территориальному признаку в следственном отделе Кунцево, где, возможно, у него и его компаньонов имелись неформальные отношения с сотрудниками.

«В "Кофемании" Кузнецов передал мне первую партию векселей на 8,9 миллиона рублей и попросил после их продажи перевести средства на реквизиты его российских контрагентов для обналичивания. Это было сделано, что подтверждается банковскими платежками и электронной перепиской в Skype, приобщенными к материалам уголовного дела», — объясняет Гаршин.

Он отмечает, что его следующая встреча с Кузнецовым состоялась 29 марта 2016 года в кафе в районе метро «Павелецкая». Там Гаршин получил оставшуюся часть векселей и передал Кузнецову в присутствии двух свидетелей (они фигурируют в деле) 35 миллионов рублей наличными. Обвиняемый отмечает, что все остались довольны сделкой. Гаршин приобрел векселя в интересах «Балтийской земельной компании», которая должна была с ним рассчитаться по итогам финансового года.

Откуда не ждали

По словам Гаршина, в целом сделка с Кузнецовым была несложной и соответствовала виду деятельности его компании.

«Мы успешно работали с 2013 года, платили налоги, в штате трудились 40 сотрудников. Поэтому обращение очередного клиента изначально подозрений не вызвало. В первой половине лета 2016 года я съездил в отпуск, а в августе у нас с женой родился ребенок. Я спортсмен, и в сентябре 2016 года отправился на соревнования по триатлону в Белоруссию. Там в гостинице меня неожиданно разыскали сотрудники местной милиции», — вспоминает обвиняемый.

По словам Гаршина, от милиционеров он узнал, что находится в федеральном розыске и должен вернуться в Россию. Предприниматель купил билет и первым же рейсом вылетел в Москву для выяснения ситуации. В ОВД «Кунцево» состоялся его допрос и очная ставка с Кузнецовым и неким Болотиным.

«Болотин когда-то работал следователем в Следственном комитете России (СКР), но был уволен по компрометирующим основаниям. На следственных действиях он выступал в роли лжесвидетеля. В ходе опознания Болотин меня не узнал, но после неоднократных наводящих вопросов следователя, которым двигали хорошо понятные мотивы, в конце концов ткнул в меня пальцем», — говорит Гаршин.

Он объясняет, что вместе с адвокатом написал по этому поводу возражения и жалобу в прокуратуру Москвы. Несмотря на это Гаршину предъявили обвинение в мошенничестве — хищении 1,5 миллиона рублей аванса. В конечном итоге он был помещен под домашний арест. Обвиняемый отмечает, что позже он добился, чтобы дело для дальнейшего объективного расследования передали из ОВД «Кунцево» в следственный отдел уровнем выше, и в сентябре 2016 года все материалы оказались в Главном следственном управлении (ГСУ) столичного главка МВД. Гаршин говорит, что до сих пор у следствия нет претензий, непосредственно связанных с векселями.

Следствие в темных пятнах

Как отмечается в «Требовании» прокуратуры, расследование «дела векселей» было проведено отнюдь не безупречно. В частности, зампрокурора Москвы Андрей Ганцев отмечает, что «предварительное расследование необоснованно затянуто, допущены нарушения требований статьи 6.1 УПК РФ о разумных сроках уголовного судопроизводства», а «мер к пресечению волокиты не принято».

Как следует из «Требования», показания Кузнецова не подтверждаются расследованием, и несмотря на то, что они противоречат показаниям Таратайко, очная ставка между ними не проводилась. Кроме того, следствие не допросило гендиректора компании «ПродТранс» Яковлева об обстоятельствах заключения договора поставки с «Сириусом», не проанализировало выписки движения средств по счетам компаний. Не проверено даже, реально ли «Сириус» поставил продукцию «ПродТрансу». Только спустя три месяца после прокурорской проверки объяснение с Яковлева взял адвокат Гаршина, и глава «ПродТранса» подтвердил, что его компания никаких отношений с «Сириусом» не имела и о продаже векселей ему ничего неизвестно.

Кроме того, следствие не допросило гендиректора НПО «Санкт-Петербургская электротехническая компания» Александра Народицкиса о продаже им векселей Сбербанка. По предварительным данным, эта структура являлась конечным получателем оборудования — и она расплатилась с «ПродТрансом» векселями, которые в конечном итоге стали предметом уголовного дела.

«Таким образом, надлежащий собственник векселей ПАО "Сбербанк России", являющихся предметом преступления, до настоящего времени не установлен», — отмечается в документе столичной прокуратуры.

Андрей Ганцев также отмечает, что некоторых документов нет в материалах уголовного дела. К примеру, скриншотов переписки между Гаршиным и Кузнецовым, о наличии которых рассказал свидетель по делу. Не проверило следствие и слова Гаршина о том, что он перечислял деньги на счета компаний, предоставленные Кузнецовым.

Дело с открытым финалом

В довершение всех странностей «дела о векселях» в нем есть еще один неоднозначный нюанс, связанный с автомобилем Porsche Boxster, изъятым у Андрея Гаршина и призанным вещественным доказательством. Как отмечают в столичной прокуратуре, машина не относится к предметам, перечисленным в части 1 статьи 81 УПК РФ, и не может быть признана вещественным доказательством. В то же время вопрос же о наложении на автомобиль ареста в целях обеспечения гражданского иска следствием не рассматривался.

Кроме того, по словам Гаршина, он передал Кузнецову 35 миллионов рублей в обмен на векселя в присутствии двух свидетелей. Как отмечают в столичной прокуратуре, необходимо провести очную ставку между одним из свидетелей и потерпевшим, чего раньше почему-то сделано не было. Обвиняемый рассказал, что после столь серьезных прокурорских выводов с него сняли домашний арест.

«Сейчас я на свободе. За последний год моя компания оказалась в плачевном состоянии. Сотрудники на улице, детская спортивная школа в Подмосковье, которую мы финансировали и поддерживали, практически прекратила свою существование. Мои близкие, сильно переживавшие из-за всей этой несправедливости, теперь вынуждены обратиться за медицинской помощью», — заключает Андрей Гаршин.

Как сообщил «Ленте.ру» источник, знакомый с ситуацией, за Артемом Кузнецовым, возможно, стоят некие покровители. Предположительно один из них — гендиректор ООО «Электрогазовая компания» Дмитрий Федосов.

«Федосов знаком не только с Кузнецовым, но и с Андреем Гаршиным», — отметил источник.

По его мнению, история с «похищением» векселей могла быть спланирована заранее, причем так, чтобы бывший сотрудник ФСБ в ней оказался крайним.

«Федосов в 2015 году при довольно сомнительных обстоятельствах познакомился в Москве с тогдашними сотрудниками УСБ ФСКН Егором Бурматниковым и Дмитрием Аржеухиным. Вместе они различными способами взаимодействовали с бизнесменами, в том числе с теми, кого Федосов хорошо знал», — объяснил источник.

Он отметил, что в свете последних событий будущее троицы может быть весьма туманным. Выводы столичной прокуратуры действительно позволяют взглянуть по-новому на загадочное «дело векселей», и не исключено, что в будущем его ожидает еще не один крутой поворот.

Владимир Шарапов

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