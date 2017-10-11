Совладельца «Юлмарта» обвинили в мошенничестве на миллиард рублей

Совладельцу компании «Юлмарт» Дмитрию Костыгину предъявлено обвинение в мошенничестве с кредитом Сбербанка на один миллиард рублей. Об этом в среду, 11 октября, в Следственном комитете России (СКР) сообщили ТАСС.

«По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров НАО "Юлмарт", обеспечил заключение договора с ПАО "Сбербанк" об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 года. Не намереваясь исполнять условия договора, он предоставил в Сбербанк ложные сведения о финансовом состоянии "Юлмарта"», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле 2016 года Сбербанк, согласно условиям договора, на расчетный счет НАО «Юлмарт», перечислил миллиард рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Костыгин был задержан вечером 10 октября в Санкт-Петербурге. Он сам в комментарии «Ленте.ру» отметил, что «во время кризиса или шторма — главное не паниковать».

В конце марта текущего года стало известно, что в отношении основателя «Юлмарта» Алексея Никитина и бывшего гендиректора Федоринова Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело, связанное с уклонением от налогов.