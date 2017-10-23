Моногород для жизни

Когалым, расположенный в Ханты-Мансийском автономном округе, не похож на многие другие моногорода. Численность и доходы населения растут, строятся новые кварталы, торговые и культурные центры. «Лента.ру» рассказывает о том, почему это происходит.

Большие перемены

В 2018 году 65-тысячный город Когалым ждет неординарное событие. Здесь откроется филиал Малого театра, пока не представленный за пределами Москвы. Почему именно в Когалыме? Помогло градообразующее предприятие.

«Это вариант частно-государственного партнерства, потому как сам филиал строит компания «ЛУКОЙЛ», возводит за свои деньги», — объясняет «Ленте.ру» Тамара Михайлова, генеральный директор Малого театра. Она не сомневается, что аудитория у новой сцены будет.

«Открытие полноценного филиала Малого театра в Когалыме позволит его жителям смотреть настолько же качественные пьесы, как и в Москве. Это событие также откроет двери театра для молодых местных актеров, мы планируем проводить в городе мастер-классы», — рассказывает художественный руководитель театра, народный артист СССР Юрий Соломин.

По словам Тамары Михайловой, студенты смогут показывать в филиале Малого театра в Когалыме свои работы — как это обычно делают четверокурсники Щепкинского театрального училища в Москве. Но непосредственно в труппу филиала войдут актеры из московского Малого театра, которым в Когалыме предоставят квартиры.

Реконструируемое здание, в котором разместится когалымский филиал Малого театра. Фото: пресс-служба «ЛУКОЙЛ»

Михайлова считает, что открытие филиала в небольшом городе не только не повредит имиджу Малого театра, но, наоборот, повысит к нему интерес. «Мы два года были закрыты и ездили по всей стране. В регионах труппа всегда играла те спектакли, которые идут на нашей сцене, не делая упрощенного варианта, не выезжая «с двумя сумками», — говорит она. Когда труппа приехала в Сургут, его жители были поражены.

«Мы привезли "Горе от ума", с нами приехали две фуры с реквизитом. Люди фотографировали костюмы, декорации, тоннаж фур спрашивали. Для них было потрясением все это», — не без гордости рассказывает Тамара Михайлова.

Впрочем, и помимо театра, в Когалыме есть на что посмотреть. В построенном, также благодаря финансированию «ЛУКОЙЛа», спортивно-культурном комплексе «Галактика» расположен океанариум, посетители которого могут увидеть акул, скатов, пираний и других рыб и морских животных. Помимо этого в комплексе работает аквапарк с волновым бассейном для серфинга, а также кинозалы, рестораны, магазины, боулинг, скалодром, детский каток и оранжерея из семи садов, представляющих флору различных зон мира.

Культурно-развлекательный центр «Галактика», город Когалым Фото: пресс-служба «ЛУКОЙЛ» 1 /5

От «гиблого места» до города нефтяников

Но, конечно, так было не всегда. На языке ханты Когалым значит «гиблое место». Таким оно и было еще до 70-х годов прошлого века, пока не началось строительство железной дороги Сургут-Новый Уренгой. В 1976 году на месте будущего города развернулся палаточный городок, состоявший из двадцати палаток и красного флага на флагштоке — больше ничего. Через полгода построили школу, баню, общежития, жилые дома и другие строения. Такой была станция Когалымская, база молодежного таежного десанта, первопроходцев.

Официальный статус, как и название, возникшему населенному пункту был присвоен 31 августа 1976 года — тогда в документах появился поселок Когалымский. Его развитие шло ударными темпами и уже через 2 года, когда в регионе было организовано нефтедобывающее управление «Повхнефть», власти задумались о том, чтобы придать Когалымскому статус города. Был разработан план развития, стали строиться новые жилые дома и улицы, и в 1985 году на карте СССР появился Когалым.

Но, вероятно, самой важной вехой в истории города является 1988 год, когда был подписан приказ о создании производственного объединения «Когалымнефтегаз», вошедшего в 1991 году в состав нефтяного концерна «ЛУКОЙЛ», с которым связаны судьбы большинства горожан.

Когалым. 21 января 1984 года. Фото: пресс-служба «ЛУКОЙЛ»

Для детей и для взрослых

Вся жизнь Когалыма крутится вокруг нефтянки, то есть, проще говоря, это моногород. Такой тип поселений практически уникален для стран, где урбанизация проходила в условиях плановой экономики. Не предприятия создавались в городской среде, потому что это удобно бизнесу, а наоборот, руководство страны принимало решение о строительстве завода, вокруг которого вырастал город его работников.

С распадом Советского Союза ситуация изменилась: у предприятий появились частные собственники, которые, в первую очередь, склонны руководствоваться экономической выгодой. Совершенствуя технологии, организации освобождались от нерентабельных подразделений, что означало сокращение рабочих мест, а также объема социальных обязательств.

Все это приводило к оттоку населения — люди стремились уехать на «большую землю». Действительно, какой смысл оставаться, когда даже за покупками приходится ездить в другие города, ведь в моногородах практически нет денежного оборота, что делает их непривлекательными для бизнеса.

Сегодня такие населенные пункты живут почти исключительно за счет дотаций. Инициативы местных властей, направленные на изменение ситуации, не встречают энтузиазма со стороны жителей. Не помогают зачастую и деньги владельцев градообразующих предприятий — город требует все больше и больше, а ситуация не меняется.

Когалым — исключение из правил. В 2005 году «ЛУКОЙЛ» подписал с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа Соглашение о сотрудничестве, которое должно было обеспечить развитие территории, и с тех пор город хорошеет каждый год. Более того, из Когалыма не уезжают — прирост его населения идет естественным образом. Из 65 тысяч жителей города 12 тысяч составляют дети.

Ломать голову относительно того, почему это происходит, долго не приходится: для того чтобы город не покидали люди, для них должны быть созданы комфортные условия. Необходимо развивать инфраструктуру, строить детские сады, школы, спортивные комплексы…

Фото: пресс-служба «ЛУКОЙЛ»

Например, при поддержке «ЛУКОЙЛа», в городе открылся новый детский сад «Цветик-семицветик», построенный на средства Фонда «Наше будущее» учредителем которого является президент компании Вагит Алекперов. Садик не похож на типовые учреждения — есть спортзал с новыми современными тренажерами, бассейн с гидромассажем, стоматологический кабинет и зимний сад.

С детскими садами в Когалыме все хорошо — местами в них обеспечены практически все дети с 3 до 7 лет. Скоро решится вопрос и с отменой второй смены для школьников — в городе построят новые здания. Место под одно из них уже определено, а второе будет построено к 2022 году.

При помощи «ЛУКОЙЛа» развивается и спорт — по инициативе Вагита Алекперова, в одном из спорткомплексов Когалыма нынешним летом состоялись тренировки детских групп под руководством тренеров футбольного клуба «Спартак».

Фото: пресс-служба «ЛУКОЙЛ» 1 /5

Интересно, что этот город является одним из немногих, выполнивших майские указы президента Владимира Путина. В среднем врачи здесь получают 51510 рублей, а работники образования 73997 рублей. Постоянно повышаются и пенсии — сейчас среднестатистический когалымский пенсионер получает чуть меньше 20 тысяч рублей в месяц.

Почему все это стало возможным? Люди, которые управляют компанией, сами когда-то начинали карьеру в западносибирских городах – Когалыме, Лангепасе, Урае, Покачи – и потому понимают, что нужно местному населению. К тому же, вложения в человеческий капитал выгодны самой корпорации — месторождения в регионе еще далеко не исчерпаны, и на них должен кто-то работать. Лучше, если это будет человек, довольный своей жизнью — ведь от него и отдача больше.