Названы регионы с самыми работящими пенсионерами

Больше всего работающих пенсионеров в России оказалось на Дальнем Востоке: в Чукотском автономном округе (45 процентов), Магаданской области (43 процента) и Камчатском крае (36 процентов). Об этом сообщает RT со ссылкой на Пенсионный фонд.

За ними следуют республика Саха, Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская и Мурманская области — там работает до 34 процентов от общего числа пожилых людей.

Глава Союза пенсионеров России, председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский объяснил, что в этих регионах пожилых людей вынуждают работать «северные условия жизни и труда».

Меньше всего пенсионеров работает в Чечне (13 процентов), Алтайском крае (15 процентов), Ингушетии (16 процентов), в Курганской и Пензенской областях (16 и 17 процентов соответственно).

1 августа в Пенсионном фонде России заявили о прибавке в 200 рублей к выплатам работающим пожилым людям. Всего таких пенсионеров в стране 14,3 миллиона.