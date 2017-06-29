Каждый десятый россиянин посетовал на нехватку денег на продукты

Каждый десятый россиянин (10 процентов населения страны) с трудом сводит концы с концами, и ему не хватает денег даже на еду. Об этом свидетельствуют результаты майского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Около трети опрошенных (29 процентов) заявили, что у них есть деньги на еду, но нет средств на покупку одежды. 41 процент не способен накопить на бытовую технику, электронику и мебель. 14 процентов респондентов могут позволить себе все вышеперечисленное, но не более. Только три процента могут без проблем приобрести автомобиль, но квартиру или дачу уже не потянут.
«Более 80 процентов россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в мае 2017 года составила 39 процентов, среди людей пенсионного возраста — 54 процента, среди жителей сельской местности — 46 процентов», — отмечает ВЦИОМ.
Опрос проводился социологами с 25 по 29 мая среди 1,6 тысячи человек в 130 населенных пунктах и 46 областях России. Статистическая погрешность для данной выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 3,5 процента, отметили в центре.
В конце мая Внешэкономбанк выпустил доклад, о реальных доходах населения в начале года. Они продолжили снижение, даже несмотря на возобновление экономического роста, и в апреле достигли уровня 2009 года.