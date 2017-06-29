Каждый десятый россиянин посетовал на нехватку денег на продукты

Каждый десятый россиянин (10 процентов населения страны) с трудом сводит концы с концами, и ему не хватает денег даже на еду. Об этом свидетельствуют результаты майского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Около трети опрошенных (29 процентов) заявили, что у них есть деньги на еду, но нет средств на покупку одежды. 41 процент не способен накопить на бытовую технику, электронику и мебель. 14 процентов респондентов могут позволить себе все вышеперечисленное, но не более. Только три процента могут без проблем приобрести автомобиль, но квартиру или дачу уже не потянут.

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«Более 80 процентов россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в мае 2017 года составила 39 процентов, среди людей пенсионного возраста — 54 процента, среди жителей сельской местности — 46 процентов», — отмечает ВЦИОМ.

Опрос проводился социологами с 25 по 29 мая среди 1,6 тысячи человек в 130 населенных пунктах и 46 областях России. Статистическая погрешность для данной выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 3,5 процента, отметили в центре.

В конце мая Внешэкономбанк выпустил доклад, о реальных доходах населения в начале года. Они продолжили снижение, даже несмотря на возобновление экономического роста, и в апреле достигли уровня 2009 года.