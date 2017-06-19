Столкнувшийся с нищетой своих должников челябинский кредитор расплакался

Глава микрофинансовой организации из города Коркино Челябинской области заплакал в ходе рейда по домам должников. Предприниматель прослезился из-за уровня жизни своих клиентов, и пообещал отозвать исполнительные листы в отношении некоторых из них, сообщается на сайте регионального управления ФССП.

Так, приставы вместе со взыскателем посетили дом 26-летнего мужчины, задолжавшего 67 тысяч рублей. Исполнительное производство в отношении него ведется с ноября 2016 года, при этом молодой человек официально не трудоустроен и не имеет имущества. Отмечается, что в его доме не нашлось ничего, что могло бы подлежать конфискации: только беленые стены, мебель середины 80-х и старый ламповый телевизор, отмечает kp.ru. «Составляя акт об отсутствии имущества, подлежащего описи и аресту, пристав заметила на глазах взыскателя слезы», — говорится в сообщении.

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Также глава микрофинансовой организации посетил дом 30-летней женщины, задолжавшей 37 тысяч рублей.

По результатам данных встреч представители ФССП составили акты об отсутствии имущества, подлежащего аресту. Кредитор признался приставам, что слезы на его глазах возникли «от сострадания клиентам».

Во время апрельского заседания Госсовета президент России Владимир Путин сравнил микрофинансовые организации со старухой-процентщицей из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Депутатам поручили подготовить поправки к законам «О потребкредите» и «О микрофинансовой деятельности», которые ограничат предельный процент ставки по микрозаймам в 150 процентов.

