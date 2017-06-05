Глава ЦБ вступилась за микрофинансистов

Убивать рынок микрокредитования нельзя. Об этом в понедельник, 5 июня, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая с докладом в Госдуме, передает Rambler News Service.

«Микрофинансирование — это социально значимый сегмент финансового рынка. Маленькие займы люди действительно берут не от хорошей жизни, когда не хватает зарплаты», — сказала она.

По ее словам, запрет на деятельность микрофинансовых организаций приведет к расширению нелегального рынка кредитования. «Потребность в займах до зарплаты не пропадет, а люди попадут в руки нелегальных "черных кредиторов", которые не регулируются Центральным банком», — объяснила Набиуллина.

По ее словам, Центробанк совместно с Генпрокуратурой и правоохранительными органами работает для того, чтобы пресечь деятельность "черных кредиторов". «Тем не менее они существуют, и нам важно, чтобы люди брали небольшие займы до зарплаты только в прозрачном, регулируемом секторе», — сказала глава ЦБ.

Материалы по теме Охота на мироедов Как государство будет бороться с микрофинансовыми организациями

Вопрос о необходимости ограничить или даже запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО) периодически возникает в обществе из-за высоких процентных ставок, по которым они выдают займы населению. По данным Банка России, среднерыночная полная стоимость микрозайма до 30 тысяч рублей на срок до 30 дней в 2016 году составляла 596 процентов годовых, от 31 до 60 дней — 310 процентов годовых, а свыше 365 дней — 55,7 процента годовых.

Президент России Владимир Путин, выступая в апреле на заседании Госсовета, сравнил МФО со старухой-процентщицей из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Тогда депутатам было поручено подготовить поправки к законам «О потребкредите» и «О микрофинансовой деятельности», которые ограничат предельный процент ставки по микрозаймам в 150 процентов.