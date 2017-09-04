Губернатор ХМАО представила на форуме БРИКС проекты на 5 миллиардов долларов

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова представила инвестиционный портфель региона, насчитывающий 169 проектов, на 5 млрд долларов на Деловом форуме БРИКС в Китае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественных связей региона.

Губернатор отметила, что самым капиталоемким и комплексным проектом, раскрывающим преимущества ресурсного потенциала Югры и возможности ее инновационного роста, является проект создания промышленного кластера на Приполярном Урале.

Земли Приполярного Урала богаты залежами кварца, угля, черных, цветных, редких и благородных металлов, алмазов, отметила Комарова. «Это территория, которую можно освоить с чистого листа, используя самые бережные технологии по отношению к природе. Становление этого кластера должно начаться со строительства 260-километровой автомобильной дороги и первых заводов, которые запустят маховик развития производств», — цитирует департамент Комарову.

В мае сообщалось, что инвестиции в агропромышленный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа в 2016 году выросли на 75 процентов, до 261 миллиона рублей.