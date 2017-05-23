Югра на три четверти увеличила инвестиции в агропромышленный комплекс

Инвестиции в агропромышленный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа в 2016 году выросли на 75 процентов, до 261 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественных и внешних связей по итогам заседания, проведенного губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

«Крайне важно, что эти инвестиции дают ощутимый обратный эффект, являются экономически целесообразными. Об этом свидетельствует тот факт, что 100% системообразующих предприятий АПК показали в прошлом году положительный финансовый результат», — отметила Комарова. По ее словам, для такой рискованной на Севере отрасли, как сельское хозяйство, это достижение.

Глава региона также отметила влияние новых технологий и рынков сбыта на АПК, отрасль становится более клиентоориентированной и разноплановой. На данный момент в связи с валютной конъюнктурой второе дыхание получили проекты, связанные со сбором и переработкой дикоросов, их поставками на рынки других регионов и стран. Так, в феврале текущего года одна из агропромышленных компаний Югры заключила соглашение о поставках дикорастущих растений в торговые сети Казахстана. Еще одна планирует в июне поставить свою продукцию в Таиланд, отметила Комарова.

Ранее сообщалось, что в ХМАО за последние десять лет вдвое выросло число представителей коренных народов, живущих традиционным укладом. На встрече с экспертным советом ООН по правам коренных народов губернатор Комарова отметила, что на выделенных коренным народам территориях, занимающих четверть площади Югры, население выросло с 2,5 тысяч до 4,5 тысяч человек.