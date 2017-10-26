Общее дело

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Как новая лаборатория «Сколково» поможет начинающим стартаперам

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Проведение мастер-классов для новых сотрудников на открытии лаборатории SkBioLab в Сколково
Проведение мастер-классов для новых сотрудников на открытии лаборатории SkBioLab в Сколково
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Утром 25 октября на первом этаже Технопарка «Сколково» было многолюдно: в этот день проходило торжественное открытие уникальной для России лаборатории SK BioLab, в которой представители стартапов смогут проводить биологические исследования. Просторные помещения и современное оборудование — всем этим исследователи смогут пользоваться за небольшую плату.

После того как председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов перерезал ленточку на дверях лаборатории, гостям, среди которых были студенты, представители небольших молодых компаний и инвесторы, рассказали об устройстве SK BioLab.

Ее помещение делится на две зоны, одна из которых предназначена для работы с прокариотами, а другая — с эукариотами. Экскурсия началась с так называемой «кухни», в которой арендаторы смогут стерильно приготавливать растворы, проводить первичный анализ бактериальной культуры, микроскопию и спектрофотометрию. В аналитической части лаборатории представлена хорошо оборудованная комната с рефрижирируемыми центрифугами и ультрацентрифуга для подготовки образцов. Также там можно проводить анализ в формацте ПЦР — классический градиентный и в реальном времени. Есть и оборудование для электрофореза.

Отдельная комната предназначена для работы с эукариотическими культурами. Там расположены CO2-инкубаторы, ламинарные системы и область для комфортной работы резидентов SK BioLab. Для подготовки растворов с эукариотическими культурами предназначено отдельное пространство с рабочими столами, выделенное в этом блоке.

Проблемы и решение

Директор биомедицинского кластера Фонда «Сколково» Эльмира Сафарова рассказала о том, почему этот проект действительно необходим и востребован. «Я как никто другой знаю, как это сложно — начинать все с нуля. Когда нет возможности арендовать что-то, кроме офиса, когда инвестор косо смотрит на твой бюджет, выходящий за его рамки и ожидания, так как оборудование стоит очень дорого. Когда его везут три месяца, оно приходит, а сервисный инженер в Германии, и приезжает еще через три месяца», — сказала она.

Сафарова рассказала, как сложно бывает сотрудникам какого-нибудь НИИ стать стартаперами, несмотря на то, что 80 процентов стартапов «Сколково» именно оттуда. Научно-исследовательские институты предъявляют вполне справедливые претензии на рабочее время сотрудника и интеллектуальную собственность, разработанную им.

В SK BioLab не придется тратить деньги на покупку собственного оборудования, а Центр интеллектуальной собственности «Сколково» поможет правильно оформить все документы и сформулировать стратегию, что позволяет исключить дополнительные расходы — ведь за это тоже нужно платить. Инвесторы, в свою очередь, избегают дополнительных рисков и потери времени. В конечном итоге лаборатория поможет и самому «Сколково» втягивать в свою орбиту новые стартапы, поскольку работать в ней смогут все желающие, а не только резиденты иннограда.

Кроме того, Сафарова отметила, что «Сколково» возлагает большие надежды на коллаборацию с крупными фармацевтическими компаниями. «Мы уже ведем с несколькими из них переговоры, потому что считаем, что нельзя бросать стартапы на ранней стадии», — отметила она.

Но если говорить о лаборатории с общим рабочим пространством, то возникает резонный вопрос, не будет ли такая обстановка способствовать краже чужих идей одним арендатором у другого? «Мы будем вначале принимать заявки только от тех проектов, которые претендуют на размещение в лаборатории в течение более трех месяцев, и они должны быть резидентами "Сколково" — чтобы у нас внутри долгое время не было двух компетиторов», — рассказала Сафарова.

Более того, в «Сколково» постараются сделать так, чтобы в лаборатории одномоментно находились те стартапы, которые могут дополнять технологии друг друга. «Хороший пример: у нас в кластере есть два вида работ —
классическая фармацевтика и сельское хозяйство. Мы наблюдаем интересную вещь: когда мы соединяем вместе эти два направления и медики начинают работать над решением вроде бы сельскохозяйственных проблем, стартапы выстреливают очень быстро», — сказала Сафарова.

Первопроходцы

Первыми резидентами лаборатории стали два резидента «Сколково»: компании «Кномикс» и DRD. Первая занимается исследованием сложных микробных сообществ, а вторая — разработкой экспресс-тестов для определения повреждений головного мозга — в частности, при инсульте или черепно-мозговой травме.

В рамках гранта «Сколково» в «Кномикс» разработали прототип системы для анализа больших данных в области микробиоты человека — это общедоступный онлайн-ресурс «Кномикс биота», предназначенный для исследователей из пищевой индустрии, из фармпромышленности. Они могут поместить туда свои экспериментальные данные, полученные при исследовании микробных сообществ, после чего произойдет полный цикл их обработки. Специалисты увидят интерактивные отчеты по их анализу, что позволит сделать более полные выводы из полученной информации.

Второе направление «Кномикс» — исследование влияния приема определенных пищевых продуктов и фармпрепаратов на микробиоту кишечника человека. Здесь компетенция компании не ограничивается одним только анализом больших данных, она выстраивает полную цепочку исследования, от образцов микробиоты до проведения всех экспериментальных этапов. «SK Biolab для нас очень важна, так как теперь мы можем делать анализы в непосредственной близости к нашему информационному департаменту и развивать нашу экспертизу в разных направлениях», — отметил технический директор «Кномикс» Александр Тяфт.

Генеральный директор DRD Анжей Жимбиев рассказал, что у его компании собственная лаборатория в «Сколково», однако в ней есть далеко не все необходимое оборудование. «Периодически у нас возникает потребность в специализированных приборах, которые покупать в свою лабораторию очень дорого и нецелесообразно, поскольку использоваться они будут лишь изредка, — рассказал он. — Поэтому возможность, предоставленная в SK Biolab, нам очень нравится, это замечательная инициатива, мы можем все это использовать ежедневно, не тратя большие средства».

Эльмира Сафарова уверена в том, что SK BioLab окажется успешной, а успех она предлагает измерять количеством стартапов, выживших в течение первого года существования. «Я свято верю в то, что это возможно, по одной простой причине: мы не изобретаем велосипед. Такие "велосипеды" стоят Бостоне, Сан-Диего, по всему миру. Это то, что во всем мире давно и успешно работает, но, к сожалению, такого проекта до сих пор не было у нас в России», — резюмировала она.

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