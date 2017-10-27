Честные возможности для 40 миллионов

Оператор мобильной связи Tele2 объявил о запуске уникального для российского телеком-рынка продукта — «Обмен минут на Гб». Теперь абоненты смогут получать за неизрасходованные минуты из своего тарифа интернет-трафик.

Другие правила

Инновационная услуга «Обмен минут на Гб» развивает философию «Других правил», которую Tele2 представила в январе 2017 года. Эта новая коммуникационная платформа поддерживает стратегию создания уникальных сервисов, которые учитывают предпочтения клиентов и поддерживают их стиль жизни.

«Возможность обменивать минуты на гигабайты продолжает серию уникальных продуктовых предложений Tele2, которые отражают наши ключевые принципы: честно, просто, выгодно», — говорит заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока.

Реализация новой бизнес-стратегии и внедрение «Других правил» демонстрируют эффективность и обеспечивают качественный прирост абонентской базы, отметил он. «Уже сегодня число клиентов Tele2 превысило 40,3 миллиона. Важно, что рост этого показателя достигнут за счет активных пользователей интернета. Год к году потребление дата-трафика увеличилось более чем в 3 раза, а доля пакетных тарифов с начала года выросла в полтора раза», — подчеркнул Андрей Патока.

Андрей Патока Фото: Tele2

В компании отметили, что запуск этой услуги связан с ростом потребления интернет-трафика и популярностью пакетных тарифов в сети Tele2. Оператор стремится сделать тарифы максимально персонифицированными. Анализ профиля потребления клиентов Tele2 показал, что пользователи проявляют большой интерес именно к индивидуальным предложениям. «Благодаря услуге "Обмен минут на Гб" пользователи получили еще одну уникальную возможность влиять на параметры своих тарифов», — поясняет Андрей Патока.

Новый сервис отвечает одному из ключевых принципов компании — честности: услуга позволяет абоненту использовать потраченные средства по максимуму, расходуя даже ту часть пакета, которая прежде оставалась в пассиве. Статистика свидетельствует, что объем потребляемого дата-трафика в разы выше, чем голосовых услуг. Об этом говорит активный рост числа интернет-пользователей в сети Tele2: сейчас их доля превышает 50 процентов. «Мы проанализировали профиль потребления наших абонентов и увидели, что гигабайты — наиболее ценный актив для них, а все минуты из пакета они чаще не выговаривают. Поэтому мы заложили в основу услуги возможность обмена именно голоса на интернет», — отмечает Андрей Патока.

Обмен без ограничений

В рамках услуги «Обмен минут на Гб» 100 минут равны 1 Гб интернет-трафика. Таким образом, исходя из расчета «100 минут = 1 Гб, или 1024 Мб», одну минуту можно обменять на 10,24 Мб, 10 минут — на 102,4 Мб и так далее. Однако в Tele2 решили не ограничивать абонентов и позволили им обменивать любое количество оставшегося времени вплоть до одной минуты. Причем верхней планки по обмену нет — не нужно дожидаться исчерпания трафика, чтобы поменять голос на интернет, можно обменять весь пакет минут на дополнительные гигабайты.

Эта услуга предоставляется бесплатно, она доступна на всех тарифах линейки «Мой Tele2». Опцию не требуется подключать дополнительно, она уже входит в тарифы.

Обмен можно совершить как в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении «Мой Tele2», так и через соответствующую USSD-команду (*155*62*количество минут обмена#). Теперь можно не ждать пополнения трафика с нового месяца, а менять минуты на гигабайты и всегда оставаться онлайн. Обмену подлежат даже те минуты, которые были получены в рамках услуги «Перенос остатков» или функционала «Настрой тариф для себя».

Особенно важно то, что воспользоваться услугой «Обмен минут на Гб» можно неограниченное количество раз в месяц. Кроме того, новый сервис позволяет совершать обмен и пользоваться полученным интернет-трафиком в поездках по России.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Расширение возможностей абонентов сегодня крайне актуально для компании, учитывая, что ее показатели стремительно растут. В Tele2 отметили, что число абонентов в сети оператора увеличивается не только за счет новых подключений, но и за счет положительного баланса по MNP (услуга смены оператора с сохранением номера). Это означает, что к Tele2 приходит больше абонентов других операторов, чем уходит.

На сегодняшний день Tele2, согласно данным данные Роскомнадзора, — самый быстрорастущий оператор и по темпам строительства LTE-сетей в России. В этом году количество базовых станций с поддержкой 4G увеличилось более чем на 73 процента, тогда как у ближайшего конкурента этот показатель составил лишь 34 процента.

Лидирует Tele2 и по ряду важных маркетинговых параметров. Так, по итогам третьего квартала 2017 года показатель Value for Money (лучшее соотношение цены и качества) составил 23 процента, Net Promoter Score (готовность рекомендовать оператора) — 37 процентов.