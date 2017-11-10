До копеечки

Обязанность бизнеса — платить и учитывать налоги. Крупные компании для этого содержат целый штат бухгалтеров. Небольшие предприятия и ИП часто прибегают к услугам аутсорсинговой бухгалтерии, но многие уже сознательно выбирают онлайн-бухгалтерию. В особенностях работы этих сервисов разбиралась «Лента.ру».

Знание — сила

Лет восемь назад единственным способом сэкономить на бухгалтерии для представителей малого бизнеса было вести ее самостоятельно. Кто-то до сих пор работает в таком режиме. Однако очевидно, что это отнимает у предпринимателей массу времени, требует специальных знаний, которыми обладает далеко не каждый.

Надо самостоятельно разбираться в требованиях к формам отчетов, уметь считать налоги, следить за изменениями законодательства. Не у всех это получается. Нет гарантий от случайных ошибок, равно как и от наказания за них в виде уплаты пени и штрафов.

В конце 2009-го — начале 2010 года почти одновременно появились две онлайн-бухгалтерии — «Контур.Эльба» и «Мое дело». Сервисы помогают предпринимателям вести учет без ошибок и тратить минимум времени. Кроме того, они не требуют от пользователей специальных бухгалтерских знаний. По этим причинам сервисы пользуются спросом на рынке. В настоящее время лидеры «Контур.Эльба» и «Мое дело».

Простые решения

Предприниматель указывает сведения о бизнесе, а сервис выполняет всю бухгалтерскую работу — формирует отчеты и считает налоги. Чтобы пользователи не вводили платежи вручную, сервисы загружают их из интернет-банков и онлайн-касс.

«Контур.Эльба» подходит для ИП и ООО на упрощенной системе налогообложения, ЕНВД и патенте, а «Мое дело» — еще и для общей системы налогообложения.

Возможности сервисов примерно одинаковые: подготовка налоговых деклараций и отчетов за сотрудников, расчет налогов, работа с документами.

Цены на аутсорсинг начинаются от 1,5 тысячи рублей в месяц. Онлайн-бухгалтер обходится предпринимателю в два-три раза дешевле.

Целевая аудитория

Согласно статистике, большинство пользователей онлайн-бухгалтерий — предприниматели и организации максимум с 10 сотрудниками. Самые популярные виды деятельности — розничная торговля и услуги для бизнеса.

В течение первого года закрываются 90 процентов компаний. Одна из основных причин провальных стартов — большие расходы на налоги и ведение бухгалтерии. Поэтому так важны льготы, которые предоставляют некоторые сервисы. Например, «Контур.Эльба» предлагает начинающим ИП бесплатный год работы на максимальном тарифе.

Cкриншот сервиса «Контур.Эльба» 1 /2

«Решиться начать бизнес — сложно. Предприниматель точно не знает, получит ли он прибыль. Ему приходится отвлекаться от дел и задумываться, как все правильно оформить. "Контур.Эльба" упрощает отношение с государством на целый год. Он может потратить освободившиеся деньги на развитие бизнеса, а не на его обслуживание», — рассказывает руководитель «Эльбы» Рамиль Шайхутдинов.

Путевка в жизнь

Бухгалтерских изданий много, но они ориентируются на бухгалтеров. Узкие темы и терминология отпугивают предпринимателей, практически не помогают им разобраться в правилах ведения учета.

Справочные онлайн-бухгалтерий переводят требования законодательства на понятный предпринимателям язык. Причем они доступны для всех желающих, а не только для зарегистрированных пользователей сервисов.

Как известно, больше всего вопросов по бухгалтерскому учету возникает у начинающих предпринимателей. Поэтому эксперты «Контур.Эльба» подготовили для них бесплатный онлайн-курс.

«Контур.Эльба», «Мое дело» и другие сервисы помогают предпринимателям получить новые компетенции: понять, как устроено налогообложение. При работе в онлайн-бухгалтерии они привыкают вести учет, платить налоги и сдавать отчеты вовремя, а также сверяться с налоговой и проверять контрагентов. Когда предприниматель «вырастает» из сервиса, он уже знает, что требовать от бухгалтера и как его контролировать.