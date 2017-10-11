Кудрин рассказал об условиях повышения налогов в России

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что очередного повышения налогов россиянам стоит ждать в случае сохранения цен на нефть на уровне 40 долларов в бюджете России, передает ТАСС.

По мнению Кудрина, российским властям следует пересмотреть прогнозные показатели цен на нефть, на основании которых составлялся бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

«Повышение налоговой нагрузки неизбежно при сохранении цены в бюджете в 40 долларов за баррель. У нас доходная база сокращается. Она не только сократилась из-за снижения цены за баррель нефти со 100 до 50 долларов, но она и дальше будет сокращаться, даже в условиях стабильных цен на нефть. Получается, у нас выбор: повышение налогов или смягчение бюджетного правила», — пояснил бывший глава Минфина.

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По его словам, чтобы избежать решений о повышении налогов, российским властям следует обновить прогнозную цену в бюджете и поднять ее хотя бы на пять долларов за баррель. Кудрин считает, что текущий ценовой порог слишком жесткий, а правительству следует пересмотреть свой прогноз особенно с учетом того, что все ведущие агентства уже отталкиваются от более высоких цен на нефть.

Выступая на MOEX Forum 2017 в Нью-Йорке, бывший министр удивился столь серьезному сокращению расходов бюджета. По его словам, это самый жесткий вариант за последние 16 лет, который может негативно сказаться на экономическом росте. «Я не считаю, что надо раньше времени сокращать расходы, когда от них зависит экономический рост. Примерно сокращение должно произойти чуть менее чем на 2 процента ВВП, я даже затрудняюсь сказать, когда у нас за 16 лет такой жесткий вариант сокращения осуществлялся. Такого периода по жесткости не было», — заявил Кудрин.

В начале октября глава Минэкономразвития Максим Орешкин пообещал россиянам долгий экономический подъем: ВВП России в 2017 году вырастет на 2,1 процента и продолжит расти в дальнейшем. Несколько сдержаннее прогнозируют эксперты Международного валютного фонда (МВФ), по их оценкам, ВВП России по итогам 2017 года вырастет только на 1,8 процента.