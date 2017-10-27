Россия потеряет три миллиона рабочих мест

В ближайшее время более трех миллионов россиян будут невостребованы на рынке труда. Об этом заявил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, передает Rambler News Service. В это число попадут бухгалтеры, юристы и административные сотрудники, а также специалисты в системе управления и учета кадров.

По его словам, ситуация, вызванная подъемом информационных технологий, будет вызовом для России, несмотря на общий дефицит кадров. «Первое — это женщины, второе — это люди в возрасте от 45 лет до 55 лет, то есть та возрастная когорта, та среда, которая очень тяжела с точки зрения новых навыков образования и новых моделей. Нам надо будет их переучить и дать им новую профессию гораздо труднее, чем сделать это по отношению к молодым людям», — заявил Абызов.

Он добавил, что проблему нужно решать, причем не в одиночку государству.

В январе стало известно, что Сбербанк намерен уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. Еще в конце 2016 года заработал робот-юрист, который сам составляет исковые заявления по физическим лицам. Кроме того, Сбербанк объявлял о сокращении 8 процентов сотрудников в результате перехода к онлайн-банкингу.

В июле 2016 года Банк России предсказал, что половина отделений банков по всему миру закроется в течение ближайших 10 лет, а их сотрудники останутся без работы из-за внедрения новых технологий. По мнению президента Сбербанка Германа Грефа, через три-пять лет традиционная банковская система радикально изменится из-за инновационных технологий.